Кредиты подводят к барьеру

Как регулирование долговой нагрузки скажется на заемщиках

Банк России разработал концепцию расчета показателя долговой нагрузки российских граждан. Финансисты указывают на некоторые подводные камни для заемщиков

Фото: Алина Сибирякова для РБК

Концепцию для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, отношение выплат по кредитам к среднемесячному доходу) российских заемщиков, который, по замыслу Банка России, поможет избежать закредитованности граждан, регулятор разработал в октябре. После того как на основе концепции ЦБ напишет соответствующий нормативный акт, банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут рассчитывать этот показатель при принятии решения о выдаче кредитов заемщикам-физлицам.

В концепции не указано, будет ли установлен лимит долговой нагрузки, превышать который запрещено. Но, согласно международному опыту, соответствующий показатель может использоваться именно таким образом. Согласно исследованию Банка России, в Литве ограничение на максимальное значение показателя долговой нагрузки установлено на уровне 40% (в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%). В Канаде — на уровне 42% (только для ипотечных кредитов). В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.

«Пока ПДН будет рассчитываться в аналитических целях. Однако в будущем планируется использовать его в целях макропруденциального регулирования для ограничения рисков на рынке потребительского кредитования», — сообщили в пресс-службе ЦБ. Уровень, при котором показатель долговой нагрузки может рассматриваться как приемлемый или критический, может быть определен, когда будет утверждена методика его расчета, добавили там.

Банкиры и микрофинансисты и сейчас учитывают уровень закредитованности граждан при выдаче кредитов, но устанавливают критерии на свое усмотрение. Это подтвердили РБК в Почта Банке, Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Росбанке, Райффайзенбанке, ХКФ Банке. «Мы считаем предельным 70-процентное соотношение платеж/доход», — отмечает начальник отдела портфельного риск-анализа розничного бизнеса Альфа-банка Сергей Турищев. «Для каждого продукта и сегмента уставлены свои ограничения по максимальному уровню долговой нагрузки. Но в случае если она превышает 60% ежемесячного дохода, получить кредит в Райффайзенбанке потенциальный заемщик не сможет», — говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Станислав Тывес. В ХКФ Банке считают безопасным уровень долговой нагрузки, когда на обслуживание кредитов уходит примерно 30% доходов. «Критический уровень выше, но мы стараемся поддерживать не критический, а здоровый уровень долга нашего клиента, при котором не возникает сложностей с выплатой», — говорит аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Введение лимита долговой нагрузки со стороны ЦБ, который как регулятор априори более консервативен, чем рыночные игроки, по мнению некоторых банкиров, может отразиться на возможности граждан по кредитованию в банках и МФО. Учитывая, что обычно на разработку нормативного акта у ЦБ уходит несколько месяцев, столкнуться с этим заемщики могут довольно скоро. РБК обобщил опасения финансистов, каковы могут быть негативные последствия для заемщиков.

Показатель долговой нагрузки Показатель долговой нагрузки (ПДН, в международной практике — PTI, payment to income) — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Чем меньше показатель, тем меньше долговая нагрузка на заемщика и при прочих равных выше его кредитоспособность. Согласно методике Банка России, ПДН будет рассчитываться кредитором как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту к среднемесячному доходу за шесть месяцев. Обязательство расчета показателя долговой нагрузки предлагается распространить на кредитные и микрофинансовые организации по всем типам кредитов. Кредитор будет вправе не рассчитывать ПДН по кредитам и займам, величина которых составляет менее 7 тыс. руб. При величине кредита не более 100 тыс. руб. кредитор может, не требуя подтверждающей доход справки, использовать два источника информации о доходах: информацию о величине дохода, заявленную заемщиком при обращении за кредитом, и сведения о величине среднедушевого дохода в регионе предоставления кредита. При использовании таких источников информации финансовая организация принимает информацию о меньшей из двух величин.

«Отлучение» от цивилизации

Некоторые финансисты не исключают, что регуляторное введение ПДН повлечет «отлучение» заемщиков с высокой долговой нагрузкой от цивилизованного рынка. Если регулятор решит ужесточить политику, то можно ожидать увеличения количества граждан, подпавших под ограничения по выдаче кредитов, говорят в пресс-службе Сбербанка.

Легальные финансовые организации, скорее всего, не захотят предоставлять кредиты закредитованным заемщикам даже под высокие ставки. «Невыданный кредит с точки зрения рисков куда лучше кредита, выданного заемщику с и без того высокой долговой нагрузкой», — говорит член правления, директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. «Регулятор однозначно против того, чтобы давать возможность закрывать дополнительный риск высокой ставкой по кредиту», — говорит Сергей Турищев.

Генеральный директор компании «МигКредит» Олег Гришин отмечает, что в этом случае есть опасность перетекания таких заемщиков к нелегальным кредиторам, деятельность которых, в отличие от банков и микрофинансовых компаний, не регулируется: «Существует риск того, что если человек не сможет взять заем в легальной организации, то будет вынужден обратиться к черным кредиторам».

Опасность черных кредиторов для заемщиков заключается в возможности столкнуться с мошенничеством, с существенным завышением ставок и дополнительными штрафами, а также с незаконными видами взыскания задолженности.

Текущий размер долговой нагрузки в России Среднее значение текущей долговой нагрузки российских заемщиков за последние полгода снизилось на 0,51 процентного пункта, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На 1 октября 2017 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 24,67%. Динамика показателя долговой нагрузки в группах граждан с разным уровнем доходов оказалась разнонаправленной. Так, за полгода ПДН снизился в сегментах заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) до 20,35% (на 1,51 п.п.), а также со средними доходами (от 20 тыс. до 40 тыс. руб.) — до 24,29% (на 0,74 п.п.). Однако у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) долговая нагрузка, напротив, выросла до 29,75% (плюс 0,95 п.п.).

Опасности дробления

По мнению Олега Гришина, введение ограничений приведет «к появлению различных уловок, которые будут направлены на то, чтобы ограничение обходить».

Эксперты обращают внимание на оговорку в методике расчета ПДН, что кредитор вправе не рассчитывать этот показатель по кредитам и займам, величина которых составляет менее 7 тыс. руб. В связи с этой оговоркой граждане с высокой долговой нагрузкой, которые не будут иметь возможность получить обычные кредиты, могут переориентироваться на многочисленные мелкие займы микрофинансовых организаций, не исключают банкиры. «Такая опасность есть», — говорит Турищев, с ним согласен Тывес.

Дело в том, что банковские кредиты наличными выдаются на суммы от нескольких десятков тысяч рублей, то есть банки при выдаче будут проверять долговую нагрузку заемщика. А микрофинансовые организации, например, выдающие кредиты «до зарплаты», часто оперируют невысокими суммами, и по кредитам до 7 тыс. руб. им необязательно будет рассчитывать ПДН.

По мнению Гришина, у закредитованных заемщиков не останется выбора, кроме как идти за мелкими кредитами. «Но стоит помнить, что именно займы с минимальными суммами чаще всего создают переход клиента в зону высокой долговой нагрузки и при последующем возникновении просроченной задолженности вызывают цепную реакцию неплатежей по всем ранее взятым кредитам и займам», — говорит он.

МФО устанавливают по таким займам высокие ставки: по данным Банка России, средний уровень полной стоимости займа в микрофинансовых организациях по небольшим кредитам (до 30 тыс. руб.) самый высокий — от 54% годовых для займов сроком больше года до 597% годовых для займов на срок до 30 дней. Поэтому долговая нагрузка при активном использовании таких кредитов существенно увеличивается за счет процентов.

Впрочем, в Банке России уверяют, что оговорка о 7 тыс. руб. не приведет к массовому переключению заемщиков на мелкие займы. «Риск того, что заемщики массово станут клиентами МФО и привлекут много небольших займов, ограничен регулированием микрофинансовых организаций, в частности, предусмотрено ограничение по количеству займов, привлекаемых в одной МФО в течение года», — сообщили в пресс-службе регулятора. Действительно, с 1 октября вступили в силу отдельные положения Базового стандарта по взаимодействию микрофинансовых организаций с клиентами, разработанного Банком России совместно с участниками рынка. Согласно документу, в течение года заемщик не сможет привлечь в одной МФО более десяти кредитов сроком до 30 дней (за исключением совсем мелких и коротких кредитов и POS-кредитов), причем у него не может быть двух одновременно действующих кредитов до 30 дней в одной МФО.

Спасение не утопающих

Оговорка о возможности не оценивать долговую нагрузку заемщиков при выдаче кредитов до 7 тыс. руб. беспокоит и защитников прав потребителей финансовых услуг — с той точки зрения, что без присмотра окажутся как раз самые бедные слои населения, ради которых в первую очередь и нужно было вводить ограничение по долговой нагрузке.

«Разрешение никак не оценивать закредитованность получателей маленьких кредитов чрезвычайно опасно, потому что такие кредиты берут очень бедные люди, которые не в состоянии обслуживать никакие долги, так как их доходы недостаточны даже для покупки еды. То есть у них-то точно после вычета затрат на основные физиологические потребности не останется денег для обслуживания сколь угодно маленького кредита», — говорит финансовый омбудсмен при Ассоциации российских банков Павел Медведев.

«Дело в том, что ситуация с закредитованностью у заемщиков с низкими доходами хуже, чем у заемщиков с более высокими доходами, об этом, в частности, свидетельствуют данные НБКИ. Это заставляет задуматься, правомерно ли это изъятие (необязательность расчета ПДН при выдаче мелких кредитов. — РБК), потому что граждане, пользующиеся такими кредитами, — это та самая категория, для которой введение ограничителей будет актуальным. Наверное, не стоит отказываться от проверки долговой нагрузки в таких случаях, исходя из социальных приоритетов», — согласен руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Риск усреднения

Еще одна особенность предлагаемой методики расчета ПДН — возможность учитывать в качестве информации о доходе заемщика сведения о величине среднедушевого дохода при кредитах до 100 тыс. руб. Эксперты отмечают, что это может быть невыгодно для заемщиков с высокими доходами, поскольку в этом случае рассчитываемая по методике ЦБ долговая нагрузка может быть некорректной (выше реальной).

«В предлагаемой методике кредитор для займа до 100 тыс. руб. имеет право не запрашивать подтверждение дохода, а ориентироваться на среднедушевой показатель региона, когда общий доход региона делится на все население, включая детей и пенсионеров. Он приравнивает ПДН по клиентам с высоким уровнем дохода к ПДН клиентов со средним и низким доходом, тем самым ограничивая первых», — говорит директор по рискам группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Быстроденьги», «Турбозайм») ​Сергей Весовщук.

«Банк сможет выбирать минимальную из двух цифр (заявленного дохода и среднего дохода по региону) — это опять не полноценная проверка, а некое выравнивание по средней», — отмечает Климов.

Чтобы избежать этой неприятности, заемщик может принести справку о зарплате. Но во многих случаях клиенты по-прежнему не будут нести справки о доходах, стремясь решить «срочную финансовую проблему без бумажной волокиты», полагает Весовщук.