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«Справедливой России» не хватает денег на кампанию
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«Справедливой России» не хватает денег на кампанию
Газета № 197 (2694) (1611) Политика, 15 ноя, 19:04
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«Справедливой России» не хватает денег на кампанию
Сергей Миронов может отказаться от участия в президентских выборах
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов может не пойти на президентские выборы в марте 2018 года; в этом случае съезд партии поддержит кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, говорят источники РБК
Владимир Путин и Сергей Миронов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов до сих пор не принял окончательного решения о том, будет он баллотироваться в президенты в марте 2018 года или нет, рассказали три источника РБК, близких к президентской администрации, и два источника, близких к руководству партии. Если Миронов откажется от участия в кампании, «Справедливая Россия» на съезде в декабре, вероятнее всего, призовет своих сторонников голосовать за действующего главу государства Владимира Путина, говорят собеседники РБК.

Пресс-секретарь Миронова Владимир Авдеев заявил РБК, что Миронов неоднократно подчеркивал: партия определит на съезде, и до этого никаких других комментариев от ее лидера не будет.

Реальный сценарий

Миронов в случае участия в выборах наберет ничтожный процент голосов, а других кандидатов, которые могли бы выступить достойно, у партии нет, говорит один из близких к Кремлю источников. Все разговоры о том, что справедливороссы могли бы выдвинуть вместо Миронова женщину (такой вариант рассматривался главой партии), вряд ли стоит воспринимать серьезно, поскольку сколько-нибудь известные на федеральном уровне женщины в партии отсутствуют, добавляет другой источник, близкий к Кремлю. «Какой смысл участвовать в выборах только ради участия? На это нужны деньги, с которыми у «Справедливой России» дело обстоит довольно плохо», — резюмирует собеседник РБК.

Отказ партии от участия в президентских выборах все три собеседника РБК, близких к Кремлю, называют наиболее реальным сценарием.

Уставший лидер

Первый зампред фракции справедливороссов в Госдуме Михаил Емельянов заявил РБК, что «с 99-процентной вероятностью партия участвовать в выборах президента будет». По его словам, если это произойдет, то, скорее всего, партийцы выдвинут Миронова. Однако он подтвердил, что дискуссия не завершена.

Окончательного решения, идти или нет, Миронов до сих пор не принял, утверждает собеседник РБК в руководстве «Справедливой России». «Уже пора вовсю вести избирательную кампанию, но даже подготовки к этому нет, как нет и денег у партии», — посетовал он. По словам партийца, «окончательной отмашки» Миронов ждет от Кремля: «Если в администрации скажут, что должны выдвигаться все три лидера думских фракций, то пойдет Миронов».

Это подтверждает и второй собеседник РБК, близкий к партийному руководству. «Как администрация скажет, так он и сделает. При прошлом кураторе внутриполитического блока Вячеславе Володине такие решения были известны задолго до выборов, но пока от окружения [первого замруководителя администрации президента Сергея] Кириенко партии никто никаких рекомендаций не давал», — отметил он. Собеседник добавляет, что Миронов устал от выборов и склоняется к варианту либо выдвинуть на съезде партии другого кандидата, например одну из женщин — депутатов фракции, либо поддержать Путина и вовсе отказаться от выдвижения кандидата.

«Парламентская партия «Справедливая Россия» в том или ином качестве примет участие в пре​зидентской кампании. Пропустить мы их [президентские выборы] не можем, а вот уже как, и в каком качестве, и кого определим кандидатом, определимся на съезде нашей партии 25 декабря, прямо перед Новым годом», — говорил сам Миронов в начале сентября. Он подчеркивал, что уже знает победителя выборов президента, и поддерживает Владимира Путина.

Двойное поражение

Александр Лучин, бывший помощник лидера «Справедливой России», на днях обнародовал открытое письмо Миронову с призывом отказаться от выдвижения в пользу кандидатуры Путина. Он подтвердил РБК, что отношения Миронова с внутриполитическим блоком Кремля «не позволяют ему получить ясный и отчетливый сигнал» о необходимости выдвигаться для участия в президентских выборах. По его словам, у партии нет состоятельных спонсоров, которые смогут поддержать президентскую кампанию, а «денег в партийной кассе на такой масштаб наскрести затруднительно, да и не нужно это партийным функционерам», поскольку эффективнее финансировать завоевание мандатов на региональном уровне. «По всем результатам голосование за партию выше в процентах, чем за Миронова. Было бы разумно, чтобы Миронов не выставлял свою кандидатуру на выборах и поддержал Путина», — отметил Лучин.

У Миронова на выборах будет низкий результат по двум причинам — серьезный кризис в партии и его непопулярность, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его словам, у лидера справедливороссов после назначения главного политтехнолога партии Александра Буркова губернатором Омской области нет потенциального преемника, которого он мог бы отправить на выборы вместо себя. «В такой ситуации самый логичный шаг для него — устраниться от выборов и поддержать выдвижение Путина», — заключил эксперт.

Миронов дважды участвовал в президентской гонке — в 2004 году (при этом он заявил, что поддерживает и другого кандидата — действующего президента Владимира Путина) он финишировал с результатом 0,75%, в 2012-м — с 3,86%. В 2008 году «Справедливая Россия» поддержала Дмитрия Медведева.

​По данным рейтингов доверия политикам, которые публикует ВЦИОМ, в октябре 2017 года у Миронова он составлял 2,3%. В свою очередь, Левада-центр в последнем прогнозе возможных итогов выборов 2018 года спрогнозировал результат главы «Справедливой России» на уровне менее 1%.

Авторы: Вера Холмогорова, Наталья Галимова, Владимир Дергачев.
Теги: выборы , Владимир Путин , кандидат в президенты , Миронов Сергей
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