Молоко убегает от сертификации

Система не готова
В следующем году молочная продукция может подорожать примерно на 10%, сообщила РБК директор по связям с госорганами российского офиса Danone Татьяна Ткаченко. Себестоимость молочной продукции возрастет, признает и вице-президент по корпоративным отношениям российского офиса PepsiCo Сергей Глушков. Представители транснациональных компаний, которые, по оценке Союзмолока, вместе занимают не менее 15% рынка товарного молока, также предупреждают, что в начале 2018 года торговые сети могут столкнуться с перебоями в поставках молочных продуктов.
Опасения Danone и PepsiCo связаны с новыми требованиями к ветеринарным сертификатам на продукцию животноводства. Сейчас необходимы только бумажные сертификаты на сырье. С 1 января 2018 года, согласно закону «О ветеринарии» и другим нормативно-правовым актам, на сырье и готовую продукцию надо будет получать уже электронные сертификаты.
Россельхознадзор с 2009 года разрабатывал систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая, как заявляют в ведомстве, позволит «обелить» продовольственный рынок. По замыслу чиновников, благодаря электронным сертификатам будет невозможно фальсифицировать продукты, подменять их, подмешать в их состав нежелательные, зачастую опасные для здоровья ингредиенты. «Меркурий» позволяет в реальном времени отслеживать весь путь продукта — от поставки сырья до полки в магазине.
Сегодня «Меркурий» готов к полноценному функционированию, уверяет пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
В Danone и PepsiCo с этим не согласны. До 70% поставщиков сырого молока по-прежнему не зарегистрированы в системе «Меркурий» и не начали тестировать электронную сертификацию, указывает Ткаченко. Сама же система, как утверждает представитель Danone, работает значительно медленнее, чем того требуют реальные логистические операции в пиковые периоды.
Сотрудники одного из заводов Danone, где проводились тесты, столкнулись с большим количеством ошибок в оформленных сертификатах: неправильно указаны дата выработки, название предприятия, принимающего сырье, сроки годности принимаемого сырья, часто отсутствуют отметки о проведении и результатах ветеринарно-санитарной экспертизы, что осложняет приемку скоропортящегося сырья у поставщика.
Все это может привести к недопоставкам молочных продуктов в торговые сети, резюмирует Ткаченко. «Есть риск того, что 30% продукции не доедет до получателя», — уверяет представитель Danone.
Cистема не готова к учету переработанной молочной продукции, уровень готовности всех участников рынка: фермеров, производителей, представителей торговли — критический низкий, утверждает Глушков из PepsiCo, который также прогнозирует перебои с поставками по всей цепочке.
Сами затраты на электронную ветеринарную сертификацию приведут, по оценке Danone, к удорожанию 1 кг продукции примерно на 4,5 руб. — для молока это около 10%.
Отложить на полгода
В сентябре на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича обсуждалась готовность «Меркурия» к эксплуатации, и по итогам встречи было принято решение перенести ввод обязательной электронной сертификации для всей продукции животноводства (за исключением рыбы) с 1 января на 1 июля 2018 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в конце сентября, однако пока так и не дошел до первого чтения.
Противники «Меркурия» «ведут суровую борьбу за отказ от электронной ветеринарной сертификации или хотя бы ее перенос на достаточно длительный срок», признает Юлия Мелано. Она настаивает, что никаких оснований для остановки торговли или роста цен на самом деле нет и не было.
Против электронной ветеринарной сертификации выступают прежде всего переработчики, а не производители молока, отмечают в Россельхознадзоре. «Ведь при внедрении системы станет невозможно завезти на завод 100 т молока и вывезти 100 т «натурального» сливочного масла. Система просто не позволит скрыто добавить в масло растительные жиры, иными словами, сфальсифицировать продукт», — объясняет Мелано.
За введение электронного документооборота выступают все заводы, использующие при производстве только сырое молоко, против выступают крупнейшие переработчики — Danone и PepsiCo, которые используют и сухое молоко, говорит Дмитрий Матвеев, владелец группы «Кабош» (производит молоко и сыры). По его мнению, если из-за введения электронной сертификации молоко и подорожает, то на доли процента.
Ретейлеры также не видят проблем в введении электронных ветсертификатов. В «Дикси» готовы подключиться к системе в тот срок, который определен законодательством. «Наработки имеются, они основаны на активном внедрении ЕГАИС для алкогольного рынка, — напоминает представитель ретейлера. — Для торговой сети непринципиально, какая категория товаров сертифицируется в рамках электронной системы, так как процесс аналогичен».