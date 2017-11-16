Молоко убегает от сертификации

PepsiCo и Danone предупредили о возможном росте цен на свою продукцию

В 2018 году розница может столкнуться с перебоями в поставках молока, которое к тому же подорожает из-за новой системы сертификации, утверждают Danone и PepsiCo. Оснований для этого не было и нет, возражает Россельхознадзор

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Система не готова

В следующем году молочная продукция может подорожать примерно на 10%, сообщила РБК директор по связям с госорганами российского офиса Danone Татьяна Ткаченко. Себестоимость молочной продукции возрастет, признает и вице-президент по корпоративным отношениям российского офиса PepsiCo Сергей Глушков. Представители транснациональных компаний, которые, по оценке Союзмолока, вместе занимают не менее 15% рынка товарного ​молока, также предупреждают, что в начале 2018 года торговые сети могут столкнуться с перебоями в поставках молочных продуктов.

Опасения Danone и PepsiCo связаны с новыми требованиями к ветеринарным сертификатам на продукцию животноводства. Сейчас необходимы только бумажные сертификаты на сырье. С 1 января 2018 года, согласно закону «О ветеринарии» и другим нормативно-правовым актам, на сырье и готовую продукцию надо будет получать уже электронные сертификаты.

Россельхознадзор с 2009 года разрабатывал систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая, как заявляют в ведомстве, позволит «обелить» продовольственный рынок. По замыслу чиновников, благодаря электронным сертификатам будет невозможно фальсифицировать продукты, подменять их, подмешать в их состав нежелательные, зачастую опасные для здоровья ингредиенты. «Меркурий» позволяет в реальном времени отслеживать весь путь продукта — от поставки сырья до полки в магазине.

Сегодня «Меркурий» готов к полноценному функционированию, уверяет пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В Danone и PepsiCo с этим не согласны. До 70% поставщиков сырого молока по-прежнему не зарегистрированы в системе «Меркурий» и не начали тестировать электронную сертификацию, указывает Ткаченко. Сама же система, как утверждает представитель Danone, ​работает значительно медленнее, чем того требуют реальные логистические операции в пиковые периоды.

Сотрудники одного из заводов Danone, где проводились тесты, столкнулись с большим количеством ошибок в оформленных сертификатах: неправильно указаны дата выработки, название предприятия, принимающего сырье, сроки годности принимаемого сырья, часто отсутствуют отметки о проведении и результатах ветеринарно-санитарной экспертизы, что осложняет приемку скоропортящегося сырья у поставщика.

Все это может привести к недопоставкам молочных продуктов в торговые сети, резюмирует Ткаченко. «Есть риск того, что 30% продукции не доедет до получателя», — уверяет представитель Danone.

Cистема не готова к учету переработанной молочной продукции, уровень готовности всех участников рынка: фермеров, производителей, представителей торговли — критический низкий, утверждает Глушков из PepsiCo, который также прогнозирует перебои с поставками по всей цепочке.

Сами затраты на электронную ветеринарную сертификацию приведут, по оценке Danone, к удорожанию 1 кг продукции примерно на 4,5 руб. — для молока это около 10%.

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Отложить на полгода

В сентябре на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича обсуждалась готовность «Меркурия» к эксплуатации, и по итогам встречи было принято решение перенести ввод обязательной электронной сертификации для всей продукции животноводства (за исключением рыбы) с 1 января на 1 июля 2018 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов в конце сентября, однако пока так и не дошел до первого чтения.

Противники «Меркурия» «ведут суровую борьбу за отказ от электронной ветеринарной сертификации или хотя бы ее перенос на достаточно длительный срок», признает Юлия Мелано. Она настаивает, что ​никаких оснований для остановки торговли или роста цен на самом деле нет и не было.

Против электронной ветеринарной сертификации выступают прежде всего переработчики, а не производители молока, отмечают в Россельхознадзоре. «Ведь при внедрении системы станет невозможно завезти на завод 100 т молока и вывезти 100 т «натурального» сливочного масла. Система просто не позволит скрыто добавить в масло растительные жиры, иными словами, сфальсифицировать продукт», — объясняет Мелано.

За введение электронного документооборота выступают все заводы, использующие при производстве только сырое молоко, против выступают крупнейшие переработчики — Danone и PepsiCo, которые используют и сухое молоко, говорит Дмитрий Матвеев, владелец группы «Кабош» (производит молоко и сыры). По его мнению, если из-за введения электронной сертификации молоко и подорожает, то на доли процента.

Ретейлеры также не видят проблем в введении электронных ветсертификатов. В «Дикси» готовы подключиться к системе в тот срок, который определен законодательством. «Наработки имеются, они основаны на активном внедрении ЕГАИС для алкогольного рынка, — напоминает представитель ретейлера. — Для торговой сети непринципиально, какая категория товаров сертифицируется в рамках электронной системы, так как процесс аналогичен».