Baring Vostok отказался от лекарств

Роман Авдеев увеличил свою долю в сети «36,6»

Фонд Baring Vostok вышел из капитала второго крупнейшего продавца лекарств в России — «Аптечной сети «36,6». Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдеева, одного из основных владельцев сети

Фото: Никита Попов / РБК

Фонд Baring Vostok вышел из состава акционеров одного из крупнейших в России аптечных холдингов «Аптечной сети «36,6» (управляет аптеками под брендами «36,6», «Горздрав» и A.v.e.). Его долю — 13,7% (фонд владел ей через кипрскую Douflero Holdings Limited) — приобрела компания «Россиум» миллиардера и основного владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева, следует из материалов компании и данных кипрского реестра. В результате сделки, которая произошла 22 августа, кипрский офшор теперь полностью контролируется структурой Авдеева.

Представитель Baring Vostok подтвердил РБК выход из состава акционеров «Аптечной сети «36,6». Причины сделки собеседник РБК комментировать отказался. Так же поступили и в «Аптечной сети «36,6». Связаться с Авдеевым на момент публикации не удалось.

Кто еще владеет аптечным холдингом Согласно отчету «Аптечной сети «36,6» за третий квартал 2017 года, 45% акций компании принадлежит кипрской Palesora Limited. Ее бенефициары — Иван Саганелидзе и Владимир Кинцурашвили. После выхода фонда Baring Vostok вторым крупнейшим акционером стал Роман Авдеев — через концерн «Россиум» ему принадлежит 24,34% акций компании, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом сделки. Еще 15% у крупнейшего в мире американского ретейлера Walgreens, который вошел в капитал компании в 2016 году в обмен на свой дистрибьюторский бизнес в России. Остальные акции — в свободном обращении на Московской бирже.

Оценка выгоды

Baring Vostok инвестировал в аптечный ретейл в 2014 году: фонд стал владельцем пакета в 31,25% тогда еще A5 Group (управляла аптеками под брендами А5, «Норма», «Фармадар»). «Нам нравятся амбиции менеджмента А5, бренд и позиции компании на рынке Московского региона», — объяснял интерес к сделке источник «Ведомостей» из Baring Vostok. Сколько фонд заплатил за этот пакет, не раскрывалось, но известно, что один из траншей составил не менее 1 млрд руб.

Спустя почти два года фонд стал участником крупнейшего слияния на российском аптечном рынке. В 2015 году «Аптечная сеть «36,6», на тот момент один из лидеров российского аптечного рынка (по итогам 2015 года сеть занимала 3,6% коммерческого сегмента), и А5 (2,1%) начали процесс объединения, в результате которого фонд стал владельцем 13,7% новой компании.

Исходя из капитализации «Аптечной сети «36,6» на конец августа 2017 года, пакет фонда при продаже мог стоить примерно 2,5–2,6 млрд руб. Сколько фонд инвестировал в аптечный сегмент и удалось ли ему получить прибыль после продажи своей доли, не уточняется. Доходность фонда Baring Vostok могла составить около 30% годовых, подсчитал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его информации, фонд приобрел свою долю в 2014 году чуть более чем за 1 млрд руб., а стоимость доли в 2017 году должна была составить не менее 2,4 млрд руб.

Состояние сет​и

Против структур группы — ПАО «Аптечная сеть «36,6», ООО «Аптека А.В.Е», ООО «Аптека А.В.Е-1», ООО «Гуд дистрибьюшн партнерс» — контрагенты с начала 2017 года подали более 200 исков, по данным базы «Электронное правосудие». В августе 2017-го Арбитражный суд Москвы принял заявление о признании банкротом ООО «Аптека А.В.Е​». Заявление подали производитель наружной рекламы ООО «ВРС Принт» и юридическая компания ООО «ЮФ «Лекап».

По итогам первого полугодия 2017 года «Аптечная сеть «36,6» потеряла звание лидера розничного фармрынка: ее обогнала «Ригла» (входит в группу «Протек»). При этом в январе—июне этого года чистая прибыль компании возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016-го в десять раз, до 345 млн руб. Рост, который был зафиксирован впервые за последние два года, группа объясняла сокращением зарплатного фонда, увеличением доли прямых контрактов с производителями и исключением неликвидных активов. «Мы вышли на новый уровень товарного обслуживания собственной розницы, получили возможность увеличить портфель прямых контрактов, оптимизировали внутренние процессы», — пояснял РБК представитель компании Алексей Киселев-Романов.

Выручка сети в первом полугодии составила 24,7 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом совокупный финансовый долг группы на конец первого полугодия 2017 года достиг 26,5 млрд руб.