С чувством глубокой кризисности

В банковском секторе России наблюдается кризис — такого мнения придерживается большинство представителей отечественных компаний, следует из опроса Международного института Ицхака Адизеса (консалтинговая компания в области менеджмента), проведенного по просьбе РБК.
На вопрос «согласны ли вы с тем, что в банковском секторе наблюдается кризис», респондентам предлагалось ответить по шкале от 1 до 5, где 1 означает категорическое несогласие, а 5 — абсолютную поддержку такой точки зрения. 22% опрошенных полностью согласны с наличием в России банковского кризиса, еще 31% скорее поддерживают такой тезис (оценка 4) — таким образом, в целом о наличии банковского кризиса говорят 53% компаний. Оставшаяся доля разделилась между вариантами 2 и 3, и никто из респондентов не заявил, что абсолютно не согласен с наличием кризиса в банковской системе.
То, что компании расценивают ситуацию с банками как кризис, может стать причиной замедления экономической активности, говорит вице-президент Института Адизеса по операционной деятельности Питер Штром. Предприятия испытывают затруднения с займами, они не могут вкладывать деньги в развитие — это массовая ситуация, и в конечном итоге страдает вся экономика в целом, отмечает он.
Опрос проводился с 10 октября по 10 ноября анкетным способом, в нем приняли участие 49 компаний из Центрального федерального округа, а также из городов-миллионников в других округах страны. Респондентами стали генеральные директора и собственники крупного бизнеса, отмечают в Институте Адизеса. 34% из них работают в сфере торговли, 28% — в строительстве, 12% — в транспортной отрасли, 10% занимаются медициной, 9% — страхованием, 7% — информационными технологиями.
Россия серьезно отстает в развитии финансовых рынков согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. По этому показателю она заняла 107-е место, а доступность финансирования вошла в тройку главных проблем для ведения бизнеса в России, по оценке ВЭФ.
Влияние на компании
55% компаний чувствуют влияние банковского кризиса на свой бизнес (чуть более 44% его не видят), по данным Института Адизеса. По мнению большинства опрошенных (63%), ситуация в банковском секторе оказывает влияние на рынок корпоративных облигаций.
Предвестником обострения в банковской сфере, с точки зрения бизнеса, могут стать дальнейшая монополизация отрасли в пользу банков с государственным участием и сокращение небольших региональных банков в целом, говорит вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович. «У нас и так неразвитая финансовая система в стране. Если остается несколько крупнейших банков, абсолютно точно снижается доступность услуг для малого и среднего бизнеса», — отмечает она.
57% респондентов, согласно опросу Института Адизеса, чувствуют влияние банковского кризиса на доступность получения заемных денежных средств. 63% полагают, что получить кредит в госбанках стало сложнее, а по мнению 55%, больше трудностей появилось и при займах в частных банках.
В России нарождается новый кредитный цикл, говорил министр экономического развития Максим Орешкин, и способствует этому, в частности, очистка банковского сектора от неэффективных игроков. Однако «важно не допустить повторения ошибки 2011–2012 годов, когда кредитная экспансия практически вся ушла в необеспеченное потребление», подчеркивал Орешкин. По его мнению, основную кредитную активность нужно сосредоточить в ипотечных продуктах и инвестициях. Для роста последних правительство запустило программу по льготному кредитованию малых и средних компаний «6,5», а также «фабрику проектного финансирования» на базе ВЭБа, указывал министр.
Поддержка при недовольстве
Несмотря на появившиеся сложности, бизнес в основном считает эффективной политику Центробанка. Компании и эксперты в этом году неоднозначно оценивали механизм санации двух крупных банков — «ФК «Открытие» и Бинбанка, а также медленное по сравнению с темпами замедления инфляции снижение ключевой ставки (ЦБ снизил ее до 8,25% в конце октября, в начале года она составляла 10%; в то же время инфляция опустилась ниже таргета регулятора в 4%, составив 2,7% по итогам октября). Однако респонденты Института Адизеса на вопрос, насколько правильной они считают политику Центробанка в решении банковских проблем (по пятибалльной шкале), ответили в пользу регулятора. 14% сочли ее «абсолютно правильной», 29% — скорее правильной, в то время как неверной ее считают в совокупности лишь 16% (41% выбрали нейтральный вариант ответа).
Индикатор «взаимоотношения с банками и финансовыми институтами», который рассчитывает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на основе опросов бизнеса, в октябре составил 50,3 пункта, на 0,3 меньше, чем месяцем ранее (50 баллов означает нулевой уровень, результат выше этого значения говорит о положительных настроениях). В последние месяцы он колеблется в районе нулевой отметки. В положительную плоскость настроения предпринимателей, связанные с банковским сектором, вышли в августе, а до этого, с апреля по июль включительно, соответствующий индикатор составлял менее 50 баллов. О схеме санации «Открытия», которая не предусматривает отзыв лицензии, а значит, и потерю незастрахованных средств клиентов банка, ЦБ объявил как раз в конце августа.
Оправданное ужесточение
Еще один вопрос, поднимавшийся в исследовании Института Адизеса, — усиление налогового администрирования. Его чувствуют около трети респондентов. Это довольно ощутимый результат, объясняет Штром. При этом более трети респондентов сообщили, что первые лица компаний отвлекаются на эту проблему. Руководителям приходится заниматься вопросами налогообложения, и у них не остается времени на другие проблемы, что значительно тормозит развитие компаний, рассуждает Штром. Такая ситуация складывается в основном на средних предприятиях, отмечает он.
43% опрошенных, однако, полагают, что усиление налогового администрирования приведет к улучшению в отрасли, где они работают (обратного мнения придерживаются 34%). По мнению 43% компаний, такое усиление оправданно «с точки зрения государства».