Минюст подпишется на зарубежные медиа

Пять вопросов о новых поправках в закон о СМИ

​В среду, 15 ноября, депутаты Госдумы одобрят сразу во втором и третьем чтениях поправку в закон о СМИ — иностранных агентах. РБК разбирался, какие медиа могут попасть под действие новой редакции закона и что им грозит

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Депутаты Госдумы намерены одобрить сразу во втором и третьем чтениях поправку в закон о СМИ, обязывающую иностранную прессу регистрироваться в качестве иностранных агентов. Поправка была внесена во вторник, 14 ноября, под ней подписались лидеры всех думских фракций, главы нескольких комитетов, а также спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Изменения вносятся в уже принятый в первом чтении законопроект депутатов Александра Ющенко, Юрия Швыткина и Олега Николаева, разрешающий блокировать без суда, по решению генпрокурора сайты «нежелательных организаций».

Зачем это нужно?

О необходимости принятия поправки в минувшую пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав эту меру «вынужденной» и «зеркальной», а ее принятие — ответом на требование Минюста США к телеканалу Russia Today — America (RT-America) зарегистрироваться в качестве иноагента.

13 ноября RT-America выполнил требование. «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее, с чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — прокомментировала это событие руководитель канала Маргарита Симоньян.

Кто будет вести реестр?

Отвечать за регистрацию СМИ-иноагентов должен «уполномоченный федеральный орган исполнительной власти». Как пояснил РБК вице-спикер Госдумы Петр Толстой, речь идет о Минюсте. Это будет именно Минюст, а не Роскомнадзор, который регулирует сферу СМИ, потому министерство уже имеет опыт работы с НКО, к тому же в США именно Минюст регистрирует СМИ-иноагентов, пояснил РБК глава думского комитета по информполитике Леонид Левин.

Кого запишут в иноагенты?

Изменения касаются ст. 6 закона о СМИ. В соответствии с текстом документа, размещенного в базе Госдумы, «СМИ, выполняющими функции иностранного агента», могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список для таких СМИ является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

Норма распространяется и на иностранные СМИ, которые финансируются российскими юрлицами, в свою очередь, получающими средства из вышеперечисленных иностранных источников.

Российские СМИ, в том числе с иностранным участием (по закону не более 20%), поправкой «дополнительно не регулируются», заявил журналистам Левин. «Речь идет о регулировании иностранных СМИ и их деятельности на территории Российской Федерации», — отметил он.

Петр Толстой добавил, что инициатива не коснется корпунктов, а также российских собкоров зарубежных изданий, имеющих аккредитацию МИДа, поскольку их работа в России уже регулируется решениями внешнеполитического ведомства.

Формулировки законопроекта «максимально размытые», считает заместитель генерального директора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов. «По этой поправке зимбабвийская газета, получившая $100 от своего правительства и написавшая заметку о России, может попасть в реестр иноагентов», — сказал эксперт.

Юрист «Яблока» Алексей Карнаухов указывает на фразу в законопроекте «может быть признан». «По сути, поправкой дается право произвольно решать, кого считать иноагентом, а кого нет», — отметил он. По его мнению, подпасть под действие закона могут любые иностранные СМИ, которые распространяют информацию в России.

Основатель интернет-издания «Медуза» Галина Тимченко воздержалась от комментариев, сославшись на то, что «не до конца ясны формулировки [предлагаемых изменений]». «Пока мы видим только мнения разных депутатов, но хотелось бы посмотреть, что [будет принято]», — добавила она. В пресс-службе Би-би-си заявили РБК, что «внимательно изучат новый закон». РБК также направил запросы в Reuters, AP и Bloomberg.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Как будут наказывать?

По действующему закону о НКО, к которому отсылают депутаты, организации — иностранные агенты должны регистрироваться в Минюсте (их список опубликован на сайте) и указывать свой статус во всех своих публикациях. Их финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту, и они должны отчитываться властям о своей деятельности. Включать в список иноагентов Минюст по закону может и принудительно. Будет ли создан специальный реестр СМИ — иностранных агентов и какое ведомство будет его вести, в законопроекте не сказано.

В поправке к закону о СМИ говорится, что «иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента, несет права и обязанности, предусмотренные федеральным законом «О некоммерческих организациях». Один из собеседников РБК в Госдуме признает, что в дальнейшем потребуются дополнительные поправки в Кодекс об административных правонарушениях — для «уточнения ответственности именно СМИ, а не НКО».

По словам соавтора закона «О СМИ», главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, попытка разработчиков поправок соединить вместе закон «О СМИ» и закон «О некоммерческих организациях» «некорректна». «Закон об НКО относится к гражданскому законодательству, а закон «О СМИ» — к информационному», — пояснил он.

Никаких дополнительных запретов и ограничений на работу СМИ поправка не вводит. Толстой заявил, что зарубежные СМИ, признанные иноагентами, обязаны будут лишь зарегистрироваться и маркировать свои материалы соответствующим образом. Еще один собеседник РБК в Госдуме отметил, что поправка не носит запретительный характер, «поскольку для запрета изданий или публикаций, которые противоречат российскому законодательству, скажем, призывают к тем или иным правонарушениям, и так достаточно действующих санкций».

В соответствии с КоАП непредоставление НКО-иноагентом сведений наказывается для юрлиц штрафом на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Кроме того, по закону об НКО, ликвидация отделения иностранной некоммерческой организации допускается в случае непредоставления ею своевременно всей необходимой информации в Минюст. Решение об этом принимает суд.

Скорее всего, к СМИ предъявят обычные для НКО — иностранных агентов требования, считает Карнаухов: раскрытие отчетности, ежегодный аудит, «стигма» в названии, ограничение на участие в выборном процессе.

Шуманов предупреждает, что формальные санкции — это верхушка айсберга. Среди неформальных последствий для СМИ эксперт называет нежелание органов власти и бизнеса взаимодействовать с иноагентами и потерю потенциальных рекламодателей. Кроме того, им грозят репутационные издержки, связанные с историческим контекстом термина «иностранный агент», отток аудитории, потеря госгрантов и субсидий.

Когда примут закон?

С принятия поправки Госдума откроет пленарное заседание 15 ноября, рассказал журналистам первый вице-спикер Иван Мельников. Она будет принята во втором и третьем чтениях и в тот же день направится в Совет Федерации, добавил Толстой. Ближайшее заседание Совета Федерации запланировано на 22 ноября. После одобрения верхней палатой парламента закон должен будет подписать президент Владимир Путин. Затем он вступит в силу с момента его официального опубликования.

Но Федотов отмечает, что необходимости менять законодательство для того, чтобы ответить на действия Минюста США, нет, поскольку ответные меры можно было принять через постановление правительства. «В законе «О СМИ» есть 55-я статья, которая говорит, что правительство России вправе принимать ответные меры в отношении тех стран, где российские СМИ подвергаются каким-либо притеснениям. Не надо ничего придумывать, это все уже написано в законе, надо грамотно применить норму закона», — констатировал он.