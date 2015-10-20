Рекомендация дня: стоит ли покупать акции «Яндекса» и Mail.Ru

Экономисты «Ренессанс Капитала» понизили целевые цены бумаг «Яндекса» и Mail.Ru, но по-прежнему рекомендуют их покупать. Более высоких темпов роста они ожидают от акций «Яндекса»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Аналитики «Ренессанс Капитала» понизили целевые цены по акциям «Яндекса» с $18,8 до $17 (1045 руб. по курсу ЦБ на 20 октября) и по акциям Mail.Ru с $24,2 до $20,7 (1272 руб.) и подтвердили рекомендацию «покупать» по бумагам обеих компаний. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 20 октября, обзоре «Mail/Yandex — 3Q15 updates due».

На закрытии торгов в США в понедельник бумаги «Яндекса» стоили $13,53 (731 руб.), цена расписок Mail.Ru на закрытие торгов в Лондоне составляла $19,15 (1177 руб.).

Экономисты Дэвид Фергюсон и Кирилл Панарин ожидают, что данные о продажах Mail.Ru за 3-й квартал 2015 года не покажут существенного роста, а потенциальное влияние на рост выручки от запуска новых игр будет заметно только по итогам 4-го квартала и в 2016 году. Они также понизили прогноз по выручке компании на конец 2016 года на 3,5%, так как теперь более осторожны в оценках темпов восстановления ключевых сегментов.

Что касается «Яндекса», то, по их мнению, финансовые результаты компании за 3-й квартал 2015 года покажут улучшение рентабельности по сравнению с первой половиной 2015 года и небольшой потенциал роста выручки к концу 2015 года.

Среди этих двух компаний аналитики предпочитают «Яндекс». Такое отношение к компании обусловлено недавним решением ФАС [она обязала Google прекратить злоупотреблять доминирующим положением на рынке; дело было возбуждено по жалобе «Яндекса»], ростом популярности «Яндекс.Браузер» и ключевых мобильных приложений, признаками стабилизации рынка рекламы и привлекательной сравнительной оценкой.

Константин Белов, аналитик «Уралсиб Кэпитал», считает, что краткосрочные и среднесрочные перспективы «Яндекса» ограничены слабостью российской экономики. Основные доходы компания генерирует за счет рекламы, и, соответственно, на ее положении отрицательно сказывается падение спроса на рекламу вследствие неблагоприятных ожиданий рекламодателей, включая средний и малый бизнес, отмечает эксперт. По его словам, чтобы сохранить конкурентоспособность сервисов «Яндекса», компании необходимо поддерживать расходы на разработку на достаточно высоком уровне. Также существует риск ужесточения регулирования в сфере интернета и усиления конкуренции со стороны Google, особенно среди пользователей мобильных устройств, полагает эксперт. «Наша рекомендация — «держать», целевая цена — $13 за акцию [799 руб.]», — говорит Белов.

Что касается Mail.Ru, то, по мнению аналитика, компания обладает хорошими долгосрочными перспективами, но цена акций на текущий момент завышена и отражает слишком оптимистичные ожидания рынка. Риски у компании в значительной мере те же, что и у «Яндекса». Рекомендация «Уралсиб Кэпитал» по бумагам Mail.Ru — «продавать», целевая цена — $12 за GDR (737 руб. по курсу ЦБ на 20 октября).

«Мы отдаем предпочтение «Яндексу» перед Mail.Ru Group», — говорит Светлана Суханова, старший аналитик Sberbank Investment Research. Это связано с тем, что от «Яндекса» в компании ожидают более высоких темпов роста, чем от Mail.Ru Group. По словам Сухановой, у «Яндекса» рост скорректированной EBITDA в 2015–2018 годах должен составить в среднем 20% в год против 15% у Mail.Ru Group. Кроме того, в Sberbank Investment Research полагают, что в ближайшее время появится ряд позитивных катализаторов для «Яндекса» (в их числе — исполнение решения ФАС против Google и успех «Яндекс.Браузер»).

«Наша рекомендация по бумагам Mail.Ru — «держать», целевая цена — $17,77 [1092 руб.], по акциям «Яндекса» — «покупать», целевая цена — $15,44 [949 руб.]», — говорит Суханова.