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Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше
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Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше
Деньги, 16 июн 2017, 00:26
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Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше
Максимальная сумма, которую можно внести на индивидуальный инвестиционный счет, увеличена до 1 млн руб. Почему российские власти решились на эту меру и как она поможет частному инвестору?
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В среду, 14 июня, Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении максимальной суммы, которую можно внести на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в течение одного календарного года, в 2,5 раза — с 400 тыс. до 1 млн руб.

Закон вступит в силу после подписания президентом и официальной публикации. Он будет распространяться как на инвестиционные счета первого типа, которые предусматривают возврат налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%), так и на ИИС второго типа, владельцы которых освобождаются от уплаты налогов на инвестиционный доход, но обязаны инвестировать минимум на три года. Примечательно, что максимальный размер налогового вычета по ИИС не будет меняться — он сохранится на прежнем уровне в 52 тыс. руб. Таким образом, даже если владелец инвестиционного счета внесет на него 1 млн. руб., он сможет вернуть лишь часть НДФЛ от этой суммы (52 тыс. из 130 тыс. руб.).

Как пояснил председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев, 1 млн руб. можно будет внести как на новые инвестиционные счета, так и на открытые в предыдущие годы. Если в этом году инвестор уже внес 400 тыс. на ИИС, после принятия закона он сможет добавить к этой сумме еще 600 тыс. руб.

Зачем это делается

Опрошенные РБК профучастники рынка и финансовые эксперты сходятся во мнении, что изменение законодательства об ИИС направлено на повышение популярности инвестсчетов второго типа. Сейчас россияне предпочитают ИИС первого типа, на которые можно положить некую сумму денег, сразу же оформить налоговый вычет и торговать бумагами, а не держать их три года. Однако невозможность получить полностью вычет со счетов на сумму более 400 тыс. руб. может изменить эту ситуацию, считает Тимофеев. «На самом деле сейчас люди просто зарабатывают на вычетах и зачастую не покупают бумаги на деньги, размещенные на счетах первого типа», — поясняет и аналитик компании «Алор Брокер» Сергей Королев. По его словам, государство гораздо в большей степени заинтересовано в развитии счетов второго типа, но в настоящее время их количество на порядок меньше, чем ИИС первого типа.

Смысл в том, продолжает Королев, что счета второго типа предназначены для более агрессивных инвесторов, которые готовы покупать рискованные активы. «Такие инвесторы предпочтут возможность не платить налоги с инвестиционной прибыли, а не оформление налогового вычета. А не платить налоги с миллиона — это гораздо интереснее, чем не платить налоги с 400 тыс. руб.», — говорит он. «Увеличение суммы взноса будет способствовать повышению популярности инвестсчетов и привлечет на рынок более состоятельных клиентов», — считает управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.

Впрочем, есть и противоположное мнение. Председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин не столь оптимистичен. «Мне кажется, миллион или 400 тыс. руб. — не такая существенная разница, которая привлечет состоятельных людей», — подчеркивает он. Принятие нового закона не приведет к массовому открытию новых ИИС, убежден финансист. «Думаю, их количество будет увеличиваться теми же темпами, что и обычно», — заключает он.

Что изменится для инвестора

Увеличение максимального взноса на ИИС расширит инвестиционные возможности для владельца счета, считает Алексей Тимофеев из НАУФОР. По его словам, эта мера позволит клиентам сформировать более диверсифицированный портфель, поскольку на миллион можно купить гораздо больше бумаг, чем на 400 тыс. руб.

Раньше инвесторам, желающим вложиться на большую сумму, приходилось открывать одновременно ИИС и обычный брокерский счет: на первый вносилось 400 тыс. руб., на второй — более крупная сумма, рассказывает главный инвестиционный консультант ФГ БКС Сергей Скоробогатов. «Это было очень неудобно. Когда у тебя два б​рокерских счета, нужно подавать два поручения, переключаться в торговом терминале, поэтому с технической точки зрения увеличение предельного взноса на ИИС до 1 млн упростит инвестору сам процесс инвестиций», — говорит эксперт.

По данным Московской биржи, в январе этого года количество зарегистрированных инвестсчетов превысило 200 тыс. При этом НАУФОР оценивает объем средств, размещенных в ИИС за 2016 год, на уровне 13 млрд руб. Согласно оценкам НАУФОР, в апреле этого года около 43% средств, находящихся на ИИС, было вложено в акции российских компаний, 16% — в корпоративные облигации, 11% — в ОФЗ. Около 10% средств приходилось на акции иностранных компаний, торгующихся в России, еврооблигации, ПИФы и ETF, а оставшиеся 20% — на денежные средства.

ИИС

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — специальный брокерский счет, по которому предоставляются налоговые льготы при уплате НДФЛ. Этот инструмент стал доступен россиянам с 1 января 2015 года. У инвестора есть право открыть лишь один ИИС и ежегодно размещать на нем сумму, не превышающую 400 тыс. руб. Подписать договор об ИИС можно у брокера или в управляющей компании. В первом случае клиент будет самостоятельно совершать операции и полностью контролировать свой счет, во втором — управлением его деньгами займется компания.

Средства ИИС можно вкладывать в ценные бумаги, торгующиеся в России, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе евробонды, а также биржевые и паевые фонды (ETF), паевые фонды и т.д.

В настоящее время обсуждается возможность страхования средств физлиц на ИИС на сумму 1,4 млн. 15 июня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Авторы: Данил Седлов, Александра Киракасянц.
Теги: Инвестиции , консультант
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