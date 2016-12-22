Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,21 56,58 EUR Нал. 70,40 69,67 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9741,30 +440,30 MOEX 2317,12 +0,23% RTS 1281,98 -0,28% Brent 64,94 -0,84% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7210,55 -0,19%
Холодный сезон: как изменились ставки по вкладам в рублях за месяц
Лента новостей
В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратил сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто Магазины и услуги: выгодно ли инвестировать в помещения на первых этажах 14:48, Недвижимость Coincheck назвала дату выплаты компенсации от кражи криптовалюты 14:42, Технологии и медиа Песков ответил на ремарку Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре 14:40, Политика Песков заявил об отсутствии связи между отравлением Скрипаля и Россией 14:38, Общество Бывший президент ФИФА прокомментировал идею бойкотировать ЧМ-2018 14:23, Спорт «Владимир Ильич был доволен»: как большевики перевозили столицу в Москву 14:14, Фотогалерея 
Холодный сезон: как изменились ставки по вкладам в рублях за месяц
Деньги, 13 фев, 16:52
0
Холодный сезон: как изменились ставки по вкладам в рублях за месяц
Ставки рублевых депозитов продолжают таять. На прошлой неделе регулятор снизил ключевую ставку, инфляция на рекордно низком уровне, ликвидности банкам достаточно. Поэтому снижение продолжится, считают эксперты
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

За последний месяц средние ставки по рублевым вкладам российских банков из топ-15 по объему привлеченных средств в основном снизились (в выборку РБК включены вклады на сумму до 50 тыс. руб. без учета вкладов с плавающими ставками).

Ставки по вкладам в начале этого года продолжили плавное снижение, отмечает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Главная причина заключается в относительно низкой кредитной активности банковского сектора на фоне растущего профицита ликвидности. «За счет этого спрос на привлечение средств населения у банков низкий», — пояснил он.

«Основной причиной уменьшения ставок по рублевым вкладам мы считаем действия регулятора по снижению ключевой ставки, кроме того, отметим окончание сезонных предновогодних депозитных предложений банков», — добавил вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк.

На последнем заседании 9 февраля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% годовых, что сделало заемные средства для банков более дешевыми.

Средние ставки

Средняя ставка по наиболее популярным годовым вкладам снизилась на 0,24 п.п., до 6,63% годовых. Шесть банков пересмотрели ставку по вкладам на год в сторону понижения,​ и лишь один банк повысил ​ее.

Ставки по всем «коротким» вкладам также снизились. Средняя ставка по депозитам на один месяц снизились на 0,09 п.п., до 5,56% годовых, ставка по двухмесячным депозитам уменьшилась на 0,06 п.п., до 5,91% годовых. По вкладам на три месяца и на шесть месяцев ставки снизились на 0,15 и 0,12 п.п. соответственно (до 6,42 и 6,71% годовых).

Ставки по вкладам на более длительный срок изменились разнонаправлено. Средняя ставка по вкладам на полтора года уменьшилась на 0,1 п.п. (до 5,98% годовых). Средняя ставка на два года уменьшилась на 0,06 п.п., до 6,08% годовых (три банка из выборки РБК снизили ставки по двухлетним вкладам, два — повысили). Средние ставки на 2,5 и 3 года, напротив, возросли на 0,49 и 0,12 п.п. (до 5,86% годовых по обоим вкладам) за счет увеличения ставок двумя банками.

Наиболее доходные

Высокие ставки по вкладам сроком на один год предлагают Московский кредитный банк (7,75%), Совкомбанк (7,7%) и Бинбанк (7,4%). Они же предлагают и самые высокие ставки по вкладам на полгода — 8,5%, 7,5 и 7,4% годовых соответственно.

На полтора года наиболее выгодно можно разместить депозит в Промсвязьбанке (под 6,9% годовых), Россельхозбанке (6,8%), банке «Санкт-Петербург» (6,4%). По двухлетним вкладам лучшую ставку предлагают Россельхозбанк (7% годовых), Совкомбанк (6,9%), а также Бинбанк и «Русский стандарт» (по 6,75%). По трехлетним вкладам наиболее высокие ставки предлагают Россельхозбанк (7% годовых) и Совкомбанк (6,9%).

По вкладам на один и два месяца высокие ставки предлагают Совкомбанк (7,5%) и Московский кредитный банк (6,5% годовых). По трехмесячным вкладам Совкомбанк предлагает 7,9% годовых, Бинбанк — 7,3%, Промсвязьбанк — 7% годовых.

Что будет со ставками

Эксперты ожидают, что снижение ставок продолжится. «Фактором, имеющим наибольшее влияние на условия по депозитам, мы считаем следующее решение ЦБ по ключевой ставке, которое будет принято на заседании в марте. Кроме того, по официальным данным, уровень инфляции продолжает снижаться, что также является предпосылкой к дальнейшему снижению ставок», — отмечает Цивинюк.

Банк России в феврале заверил, что продолжит снижать ключевую ставку и может смягчить денежно-кредитную политику в текущем году. В январе годовая инфляция в России составила 2,2%, что существенно ниже целевого уровня Банка России в 4%.

По мнению Романа Цивинюка, в первом квартале года ставки продолжат снижаться. «Что касается года в целом, то мы прогнозируем общий понижательный тренд как по ключевой ставке, так и по депозитным ставкам», — считает он. «Скорее всего, в ближайшее время ставки по вкладам останутся на нынешнем уровне или еще немного скорректируются вниз», — соглашается с ним Дужинский.

Автор: Иван Аношин.
При участии: Галина Казакулова.
Теги: ставки по вкладам , ключевая ставка ЦБ , банковские вклады
Главное
Ford прекратил сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Материалы по теме
Банк России снизил ключевую ставку Финансы
Интересные доллары: как вели себя ставки по валютным вкладам в январе Деньги
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.