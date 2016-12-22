Холодный сезон: как изменились ставки по вкладам в рублях за месяц

Ставки рублевых депозитов продолжают таять. На прошлой неделе регулятор снизил ключевую ставку, инфляция на рекордно низком уровне, ликвидности банкам достаточно. Поэтому снижение продолжится, считают эксперты

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За последний месяц средние ставки по рублевым вкладам российских банков из топ-15 по объему привлеченных средств в основном снизились (в выборку РБК включены вклады на сумму до 50 тыс. руб. без учета вкладов с плавающими ставками).

Ставки по вкладам в начале этого года продолжили плавное снижение, отмечает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Главная причина заключается в относительно низкой кредитной активности банковского сектора на фоне растущего профицита ликвидности. «За счет этого спрос на привлечение средств населения у банков низкий», — пояснил он.

«Основной причиной уменьшения ставок по рублевым вкладам мы считаем действия регулятора по снижению ключевой ставки, кроме того, отметим окончание сезонных предновогодних депозитных предложений банков», — добавил вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк.

На последнем заседании 9 февраля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% годовых, что сделало заемные средства для банков более дешевыми.

Средние ставки

Средняя ставка по наиболее популярным годовым вкладам снизилась на 0,24 п.п., до 6,63% годовых. Шесть банков пересмотрели ставку по вкладам на год в сторону понижения,​ и лишь один банк повысил ​ее.

Ставки по всем «коротким» вкладам также снизились. Средняя ставка по депозитам на один месяц снизились на 0,09 п.п., до 5,56% годовых, ставка по двухмесячным депозитам уменьшилась на 0,06 п.п., до 5,91% годовых. По вкладам на три месяца и на шесть месяцев ставки снизились на 0,15 и 0,12 п.п. соответственно (до 6,42 и 6,71% годовых).

Ставки по вкладам на более длительный срок изменились разнонаправлено. Средняя ставка по вкладам на полтора года уменьшилась на 0,1 п.п. (до 5,98% годовых). Средняя ставка на два года уменьшилась на 0,06 п.п., до 6,08% годовых (три банка из выборки РБК снизили ставки по двухлетним вкладам, два — повысили). Средние ставки на 2,5 и 3 года, напротив, возросли на 0,49 и 0,12 п.п. (до 5,86% годовых по обоим вкладам) за счет увеличения ставок двумя банками.

Наиболее доходные

Высокие ставки по вкладам сроком на один год предлагают Московский кредитный банк (7,75%), Совкомбанк (7,7%) и Бинбанк (7,4%). Они же предлагают и самые высокие ставки по вкладам на полгода — 8,5%, 7,5 и 7,4% годовых соответственно.

На полтора года наиболее выгодно можно разместить депозит в Промсвязьбанке (под 6,9% годовых), Россельхозбанке (6,8%), банке «Санкт-Петербург» (6,4%). По двухлетним вкладам лучшую ставку предлагают Россельхозбанк (7% годовых), Совкомбанк (6,9%), а также Бинбанк и «Русский стандарт» (по 6,75%). По трехлетним вкладам наиболее высокие ставки предлагают Россельхозбанк (7% годовых) и Совкомбанк (6,9%).

По вкладам на один и два месяца высокие ставки предлагают Совкомбанк (7,5%) и Московский кредитный банк (6,5% годовых). По трехмесячным вкладам Совкомбанк предлагает 7,9% годовых, Бинбанк — 7,3%, Промсвязьбанк — 7% годовых.

Что будет со ставками

Эксперты ожидают, что снижение ставок продолжится. «Фактором, имеющим наибольшее влияние на условия по депозитам, мы считаем следующее решение ЦБ по ключевой ставке, которое будет принято на заседании в марте. Кроме того, по официальным данным, уровень инфляции продолжает снижаться, что также является предпосылкой к дальнейшему снижению ставок», — отмечает Цивинюк.

Банк России в феврале заверил, что продолжит снижать ключевую ставку и может смягчить денежно-кредитную политику в текущем году. В январе годовая инфляция в России составила 2,2%, что существенно ниже целевого уровня Банка России в 4%.

По мнению Романа Цивинюка, в первом квартале года ставки продолжат снижаться. «Что касается года в целом, то мы прогнозируем общий понижательный тренд как по ключевой ставке, так и по депозитным ставкам», — считает он. «Скорее всего, в ближайшее время ставки по вкладам останутся на нынешнем уровне или еще немного скорректируются вниз», — соглашается с ним Дужинский.