Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,67 EUR Нал. 70,56 69,75 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 70,14 +0,39 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9174,00 -422,10 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,80 -1,05% DJIA 25228,78 -0,42% Nasdaq 7595,52 +0,46% FTSE 7214,76 -0,13%
Операция «Cанация»: что делать клиентам «Уралсиба»
Лента новостей
Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество
Операция «Cанация»: что делать клиентам «Уралсиба»
Вклады вклады, 06 ноя 2015, 01:53
0
Операция «Cанация»: что делать клиентам «Уралсиба»
В среду стало известно, что один из крупнейших российских банков «Уралсиб» будет санирован. Что это означает для его клиентов?
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сотрудница небольшой интернет-компании Екатерина получает зарплату на карту банка «Уралсиб». В последние несколько недель она снимала все деньги с карточки, потому что опасалась, что у банка могут отозвать лицензию. В итоге Центральный банк решил отправить «Уралсиб» на санацию. 4 ноября ЦБ сообщил, что инвестором банка станет бизнесмен Владимир Коган. Он приобретет 82% акций «Уралсиба».

Хорошая новость

«Новость о том, что у банка проблемы, давно не новость, — говорит главный эксперт Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. — Это было очевидно в течение последних нескольких лет. Основная интрига была лишь в том, отзовут ли у банка лицензию или он будет санирован».

По мнению Буздалина, санация — это хорошая новость, которая означает, что оставшимся вкладчикам и компаниям, которые держат в банке свои счета, можно не беспокоиться. Угроза банкротства, которая больше года витала над этим банком, рассеялась, говорит он. Буздалин напоминает: санация банка означает, что меняются его владельцы, а ЦБ выдает кредиты на улучшение его финансового состояния. Поэтому, говорит он, клиентам никаких изменений в работе банка ждать не стоит.

Успокаивает клиентов и ЦБ. Как рассказали РБК в пресс-службе регулятора, «Уралсиб» продолжает работать в обычном режиме, для клиентов процедура санации проходит незаметно. При этом новые руководители и владельцы банка вправе корректировать коммерческую политику, но все прежние обязательства банка исполняются в тех же объемах и на прежних условиях.

Вице-президент, руководитель департамента по связям с общественностью банка «Уралсиб» Анжела Грачева говорит, что банк обеспечит непрерывность и своевременность всех видов расчетов и переводов денежных средств, а также выполнит все обязательства перед частными и корпоративными клиентами.

По словам Грачевой, интернет-банк и мобильный банк работают в обычном режиме, а ограничений на снятие средств с депозитов нет. «Вкладчики могут производить операции по своим вкладам в стандартном режиме без ограничений, — говорит Грачева. — Банк обладает достаточным запасом ликвидности».

Вклады

По данным Интерфакс-100, в третьем квартале 2015 года на депозитах частных лиц банка «Уралсиб» находилось почти 138 млрд руб., он занимал 17-е место по этому показателю среди всех российских банков. В начале года объем депозитов частных клиентов составлял 138,5 млрд руб., в первом квартале — 145 млрд руб., во втором квартале — 142 млрд руб.

Поскольку о проблемах банка было известно давно, крупные осторожные клиенты уже забрали свои вклады, предполагает Буздалин. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников советует гражданам оставить существующие вклады в «Уралсибе». «Санация означает, что банку будут оказывать некоторую поддержку, поэтому угроза банкротства, которая была, стала пока меньше. Это не означает, что она совсем ушла, но непосредственной угрозы пока нет», — говорит эксперт.

Финансовые консультанты рекомендуют при принятии решения ориентироваться прежде всего на размер вклада. Если он в пределах страховой суммы (1,4 млн руб.), то можно не беспокоиться, считает независимый финансовый советник, эксперт Института финансового планирования Саида Сулейманова.

В противном случае имеет смысл минимизировать риски. «Если сумма на депозите более 1,4 млн руб., я бы рекомендовала забрать деньги. В принципе ЦБ не щадит никого, и даже если это достаточно крупный банк, все равно у него могут отозвать лицензию», — считает гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова.

Срок окончания депозита тоже имеет значение. Если вклад заканчивается до Нового года, то его можно оставить в банке, рассуждает Сулейманова. При более длинном сроке она советует расторгнуть договор, пока не жаль потерять набежавшие проценты. Тем, кто только думает о размещении вкладов в «Уралсибе», эксперты советуют выбирать краткосрочные депозиты.

Консультанты также советуют быть осторожными владельцам валютных депозитов. «Если у вас в этом банке валютный вклад и до конца срока остается около месяца, то его можно оставить в банке», — считает Смирнова. Если вклад долгосрочный, его стоит забрать, говорит она. В случае отзыва лицензии деньги вернут в рублях по курсу ЦБ. Это означает потери на конвертации и риск убытков из-за колебаний курсов валют. Размещать вклад в валюте в банке, находящемся в процессе санации, Смирнова не рекомендует.

За два дня до объявления о санации «Уралсиб» резко повысил ставки по вкладам. Так, по вкладу «С максимальной ставкой» (открывается на срок от трех до 36 месяцев) процентная ставка в рублях выросла с 10,3 до 11,2% годовых, в долларах США — с 1 до 3% годовых, в евро — с 1 до 2,6% годовых. Теперь ставки «Уралсиба» выгодней большинства предложений других крупных банков. Так, средняя максимальная ставка по вкладам в долларах в 15 крупнейших банках, по расчетам РБК, составляет 2,51%, по вкладам в евро — 2,03%.

Еще одно новое предложение — возможность оформить карту Visa «Уралсиб.Копилка» c доходностью до 7% годовых и бесплатным обслуживанием в течение первого года ее действия. Проценты начисляются на остаток средств на счете.

В банке утверждают, что новые предложения не преследуют цель удержать клиентов. «Банк ежегодно в предновогодний период вводит привлекательные депозитные предложения в состав линейки вкладов», — объясняет Грачева.

Кредиты

Заемщикам банк «Уралсиб» в последний месяц тоже сделал выгодное предложение: потребительский «Кредит для своих». Оно касается действующих клиентов банка, для которых ставка выгоднее стандартных тарифов на 1–2 процентных пункта. Кредит наличными для обычных клиентов начинается от 22,5–24,5% годовых в зависимости от программы. Это также довольно выгодное предложение — средняя по рынку ставка по потребительским кредитам в октябре, по данным Frank RG, составляла 23%.

К текущим предложениям банка надо относиться избирательно, считают эксперты. «Если бы речь шла о долгосрочном кредите, то я, наверное, тоже обходила бы банк стороной. Если будут какие-то проблемы, придется самостоятельно искать, кому потом платить по кредитам, — предупреждает Смирнова. — А это дополнительная головная боль и риск возможной просрочки в случае замены кредитора».

Автор: Екатерина Аликина.
Теги: банки , «Уралсиб»
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Высокий сезон: какие ставки по вкладам предлагают банки этой осенью Деньги
Заманчивый процент: какие банки дают самые высокие ставки по депозитам Деньги
Прошлогодние ставки: стоит ли открывать вклад в рублях? Деньги
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.