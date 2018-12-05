Туристические летчики: как Royal Flight увеличила выручку в четыре раза

Второй год подряд новичком рейтинга быстрорастущих компаний РБК становится чартерный авиаперевозчик. В прошлом году это была Azur Air, в этом к ней добавилась Royal Flight. Обе авиакомпании аффилированы с турецкими туроператорами

Фото: Юрий Чичков для РБК

С гендиректором Royal Flight Бесики Квирквия мы встречаемся в новом офисе компании в районе станции метро «Сокол». Сотрудники переехали сюда пару недель назад — в предыдущем офисе на Ленинском проспекте им стало тесно. Пока на новом месте в коридорах стоят коробки с вещами, а таблички на дверях заменяют напечатанные на листах А4 названия отделов.

52-летний Квирквия с детства увлекался авиацией. Он вырос в небольшом городке Зугдиди на западе Грузии недалеко от Черного моря. Рядом с его домом располагался аэродром местного назначения, где базировались кукурузники. «Мне нравилось наблюдать, как кукурузники планируют, сфера авиации стала меня все больше увлекать, поэтому после армии я получил профильное образование», — рассказывает гендиректор Royal Flight в интервью журналу РБК. Он окончил Московский государственный университет гражданской авиации по специальности «инженер-экономист воздушного транспорта».

В кабинете Квирквия из-за переезда пока нет штор, зато на кресле атрибут из кабины пилотов — антимакассар (салфетка, которая кладется на спинку кресла) с надписью «место экипажа». Перед тем как занять пост гендиректора Royal Flight, Квирквия в течение пяти лет был руководителем московского филиала «Донавиа», дочерней компании «Аэрофлота». А до этого работал директором авиакомпании ВАСО, созданной на базе Воронежского акционерного самолетостроительного общества, которое производит самолеты Ил-96. «Господин Путин на таком летает», — уточняет Квирквия.

До 2014 года Royal Flight называлась «Абакан Авиа» и занималась грузоперевозками в России и за границей. Авиакомпания перевозила грузы для миссий Организации объединенных наций, продовольствие для военных, была задействована в поисково-спасательных операциях и медицинской эвакуации. Владельцем «Абакан Авиа» было ЗАО «Корпорация «Соболь», акционерами которой были шесть граждан России. Эта же компания в базе данных СПАРК указана владельцем авиакомпании «Роял Флайт».

Смена курса

Но похоже, что смена собственников авиакомпании произошла в том же, 2014 году, когда она сменила название и профиль деятельности, занявшись пассажирскими перевозками и совершив весной 2014-го первый полет из Москвы в Анталью. «У нас есть иностранные учредители в дружественной нашей стране Турции», — отвечает на вопрос о владельцах компании Квирквия.

Как следует из информации на официальном сайте турецкой группы OTI Holding, сейчас Royal Flight является частью этой группы, владельцы которой — Айхан и Ахмет Бекташи, а также Джошкун Юрт. В авиакомпании говорят, что партнером и основным заказчиком Royal Flight является туроператор Sunmar — им управляет Coral Travel, который также входит в OTI Holding.

«Мы называем их туроператорскими авиакомпаниями: Royal Flight аффилирована с туроператором Coral Travel (Sunmar), Azur Air — с Anex Tour, а в группу Pegas входит авиакомпания Nordwind Airlines и авиакомпания «Икар», — объясняет устройство этого рынка Дмитрий Горин, советник по транспорту руководителя Ростуризма и вице-президент Ассоциации туроператоров.

В апреле 2015 года глава Coral Travel Джошкун Юрт рассказывал в интервью РБК, что у туроператора есть собственная авиакомпания, у нее шесть самолетов, и ее парк будет расти. Юрт не назвал компанию, но тогда у Royal Flight было как раз шесть самолетов, сейчас у компании 12 средне- и дальнемагистральных бортов, все взяты в лизинг (см. инфографику).

В первый год после ребрендинга Royal Flight летала только из Москвы, потом перебазировалась в регионы. Сейчас она совершает международные перелеты примерно из 30 российских городов — Кемерово, Красноярска, Иркутска, Тюмени, Владивостока, Благовещенска и других. «60% наших рейсов совершаются из регионов, потому что в Москве высокая конкуренция, много авиакомпаний», — говорит Квирквия.

Самые популярные направления меняются в зависимости от сезона: весной и летом пассажиры Royal Flight летят в основном в Турцию, а также в Грецию и Испанию, в осенне-зимний период география полетов включает Индию (Гоа), Таиланд и Вьетнам. Турция остается безусловным лидером — летом в эту страну летают 65–70 рейсов в неделю. «При всем уважении к другим странам, детский и семейный отдых в Турции организован лучше всего», — объясняет Квирквия популярность направления.

Минус Египет, плюс Китай

Шампанское, цветы, рояль — так встречали в аэропорту Анталии первых российских туристов, прилетевших после отмены запрета полетов в Турцию. Рейс совершала Royal Flight: на борту находились 332 пассажира, 100% билетов были раскуплены в течение двух дней после начала продаж.

В конце 2015 года Россия прекратила чартерное авиасообщение с Египтом и Турцией. В октябре разбился чартерный борт авиакомпании «Когалымавиа», который следовал по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Погибли 224 человека, причиной крушения стал теракт — сработало самодельное взрывное устройство, которое было установлено в хвостовой части самолета. А в ноябре турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы. Кроме того, с 2014 года Россия переживала валютный кризис из-за падения цен на нефть и введения антироссийских санкций из-за присоединения Крыма.

Запрет на полеты в Турцию длился чуть меньше года, чартерное авиасообщение с Египтом Россия не возобновила до сих пор. «2016 год был провальный, это отразилось на нашей выручке, но мы усилили другие направления», — говорит Квирквия. Пока самые популярные для соотечественников курорты были закрыты, Royal Flight увеличила число полетов в Грецию, Испанию и Тунис, пыталась заниматься корпоративными перевозками (доставила на игру хоккейную команду «Металлург», Магнитогорск), освоила новые направления (Болгария, Хорватия), а также сумела пробиться на желанный китайский рынок. «Китай большой, туристов много, интерес к России огромный», — улыбается гендиректор Royal Flight.

Фото: Юрий Чичков для РБК

Первый рейс авиакомпании из специального административного района КНР Макао прибыл в Шереметьево 17 мая 2016 года. Туристов возят по «закольцованному» маршруту: из Макао в Москву, потом в Санкт-Петербург, а затем обратно в Макао. Заказы на перевозку Royal Flight получает от китайского туроператора, название которого Квирквия не разглашает.

Разрешение на полеты в континентальную часть Китая Royal Flight получила только спустя полтора года, в 2018 году. «В течение этого времени китайская сторона запрашивает разные документы, потом принимает решение и выдает сертификат», — описывает процедуру Квирквия. Правила для летного экипажа жестче, чем в Европе, сетует он: например, сотрудники авиакомпании должны получать китайскую визу.

Выездной туризм из Китая в Россию за первое полугодие 2018-го вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщило в августе агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента крупнейшего в Китае туристического агентства Ctrip Виктора Цэн. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2017 году в Россию приехали 1,8 млн граждан КНР, 1,1 млн из них указали в качестве цели визита «туризм».

Секрет популярности России у китайцев — государственная поддержка выездного туризма, говорит Горин: китайцы летают в Россию, а также через Россию в Европу. Royal Flight вовремя почувствовала эту тенденцию и правильно ее реализовала, считает он. Правда, доля авиакомпании в этом потоке пока небольшая — зимой Royal Flight осуществляет один рейс в неделю из Китая, летом — два.

«Пассажиры очень организованные», — описывает китайских туристов Квирквия. Каждую группу сопровождает «тур-лидер, выполняющий роль гида и переводчика, как в Советском Союзе». Для китайских пассажиров авиакомпания добавила надписи на китайском и адаптировала меню. «Они любят сами кашеварить и просят кипяток в самолете: делают супчики и пьют чай на протяжении всего полета — возят питание в основном с собой», — описывает специфику китайских пассажиров Квирквия.

Среднегодовой рост выручки Royal Flight за последние четыре года составил 61%, но бизнес спокойным не назовешь. «На авиационной перевозке все сказывается: и курс, и политические события. Мы очень чутко чувствуем это, для нас очень болезненны всякие катаклизмы, что природные, что экономические, что политические», — говорит глава Royal Flight.

После 2014 года в России было резкое падение выездного туризма, согласен Дмитрий Горин, но в последние два года растет бизнес компаний, которые специализируются на туристических перевозках. В 2017 году количество авиаперелетов российских компаний росло в среднем на 18%, а чартерные перевозки за тот же период росли на 23–40%. «В последние два года растет зарубежный туризм, все чартерные компании воспользовались ростом туристических поездок», — говорит Горин. Та же Турция в 2018 году поставила очередной рекорд — за девять месяцев туда слетали 5,1 млн туристов, это на 24% больше, чем годом ранее.