Все пропало: кто устроил одну из крупнейших афер на рынке Forex

Клиенты Forex Trend потеряли до 6,5 млрд руб., а учредители исчезли. В СИЗО сидит лишь один человек, имевший отношение к этой компании, — гражданин Украины Павел Крымов. Кто он и удастся ли следствию доказать его вину?

Фото: Евгений Тонконогий для РБК

В начале февраля 2018 года мужчина спортивного телосложения с легкой спортивной сумкой через плечо вбежал в здание аэропорта Шереметьево. Потирая замерзшие руки, отыскал на табло свой рейс. «Вы Павел Крымов?» — уточнила девушка на стойке регистрации пассажиров бизнес-класса и перестала улыбаться. Тут же к стойке подошли двое полицейских: «Вы задержаны по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан». Так Крымов оказался не в Риге, а на допросе в московском СИЗО-4 «Медведь».

Правоохранители Казахстана объявили Павла Крымова в международный розыск по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следует из постановления Московского городского суда. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Обманутые инвесторы Forex Trend разыскивают Крымова не только в Казахстане, но и в России, на Украине и в Евросоюзе.

Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов. Но компания, по мнению экспертов, оказалась финансовой пирамидой. Обманутые инвесторы на созданном ими сайте StopKrymov оценивают объем исчезнувших денег почти в $30 млн (около 2 млрд руб. по курсу на сентябрь 2018 года). По оценке Дмитрия Жукова, гендиректора ООО «Инвестиционный сервис», финансового консультанта и автора блога «Директ маркет», в момент краха в Forex Trend было открыто минимум 100 тыс. счетов со средней суммой $1 тыс. на каждом. Таким образом, пропавшая сумма может достигать $100 млн (более 6,5 млрд руб. по курсу на сентябрь 2018 года).

Сравнимый ущерб нанесла своим вкладчикам финансовая пирамида Forex MMCIS Group, которая была главным конкурентом Forex Trend. По оценкам экспертов, обманутых вкладчиков MMCIS и правоохранительных органов России и Украины, ущерб составил от $150 млн до $350 млн, из которых $70 млн пришлись на российских клиентов. Как отмечает руководитель Ассоциации форекс​-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности. Опрошенные журналом РБК юристы сомневаются, что дело, в рамках которого задержан Павел Крымов, станет таким прецедентом. «Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.

Журнал РБК разобрался, кто такой Павел Крымов и какие еще герои участвовали в истории Forex Trend, больше похожей на остросюжетный фильм об искусных финансистах-махинаторах.

Сумма с пятью нулями

Павел Крымов заинтересовался инвестпрограммами в начале 2000-х, сразу после службы в десантно-штурмовой бригаде в Николаеве, рассказывает его знакомый и бывший сотрудник Forex Trend, попросивший об анонимности.

«Паша никогда не был финансистом. Он десантник, окончивший вечернюю школу. Всегда искал, как бы заработать. Интернет кипел рассказами об электронных деньгах. Паша кликнул по какому-то рекламному баннеру — так все и началось», — вспоминает собеседник. По его словам, в начале 2004 года Крымов загорелся идеей работать с WebMoney и установил несколько терминалов в родном Запорожье, но прогорел: «В городе, где нет и миллиона жителей, они были никому не нужны». Гривневые WMU-кошельки появились в системе WebMoney в декабре 2003 года и еще не успели набрать популярность на Украине.

Фото: Евгений Тонконогий для РБК

«После службы в вооруженных силах я несколько лет работал в сферах, которые никак не связаны с экономикой, затем была фирма по оказанию услуг интернет-рекламы», — описывает этот период сам Крымов. Во время подготовки этого материала Крымов находился в следственном изоляторе: корреспондент журнала РБК направила ему письмо через официальную систему переписки ФСИН и получила рукописный ответ со ссылкой на аккаунт его представителя в Facebook. Аккаунт принадлежит пользователю с ником «Олег Маргунов», он передал ответы Крымова на вопросы журнала; впрочем, половина ответов представляла собой фразу «без комментариев».

По словам Крымова, он заработал стартовый капитал в 2008–2010 годах, играя на рынке украинских акций. «Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он. Иначе описывают старт его карьеры двое бывших сотрудников Forex Trend (корреспондент журнала РБК нашла их контакты в рекламных объявлениях компании 2013–2014 годов, общаться они согласились на условиях анонимности). По их словам, Крымов с друзьями детства из Запорожья Никитой Березой и Максимом Вербиным запустил несколько сайтов в формате High Yield Investment Program (HYIP), так называемые хайп-сайты, которые обещают высокую доходность инвестиций. Многие подобные сайты устроены по принципу финансовых пирамид. Береза и Вербин не ответили на сообщения в социальных сетях и по электронной почте, найти их действующие контакты не удалось. Крымов отказался обсуждать обстоятельства знакомства с кем-либо из своих бизнес-партнеров.

«К 2008 году хайп-сайты принесли более $150 тыс. Их и вложили в Forex Trend, очередной хайп-сайт, замаскированный под дилера Forex, — говорит бывший сотрудник Forex Trend. — Около $100 тыс. потратили на лицензионное программное обеспечение корпорации MetaQuotes Software для торговой платформы MetaTrader4. Остальные деньги пошли на аренду офиса, маркетинг и зарплаты ИТ-специалистам и менеджерам. Изначально Forex Trend создавался, чтобы покрыть долги по предыдущим хайп-проектам. Потом уже было сложно остановиться».

Хайп на кухне

Хайп-сайты позиционируют себя как инвестиционные фонды. В случае с Forex клиенту предлагают пополнить счет через электронный кошелек «Яндекс.Деньги», WebMoney и т.д. и делать ставки на курсы валют. Как правило, хитрость заключается в том, что организаторы сайта не выводят сделки на рынок, а проводят их по принципу клиринга, то есть взаимозачетом между клиентами внутри сайта. В терминологии игроков рынка Forex это называется торгами на кухне.

Сначала вкладчикам показывают хорошие финансовые результаты — так подогревают их азарт, поясняет юрист московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин: «Клиенты этих сайтов — доверчивые новички-любители. Рынок Forex крайне сложен, стабильно в прибыль на нем торгуют только профессионалы, которые вряд ли будут иметь дело с «кухнями».

Деньги клиента сразу попадают в карман владельца хайп-сайта, объясняет финансовый консультант Дмитрий Жуков: «Сумма на счете в личном кабинете клиента и графики успешных торгов не более чем пиксели, картинки. Клиент не может снять деньги, он лишь подает заявку на снятие». В первый раз клиенту выплачивают внушительную сумму — так его мотивируют вкладывать еще и приводить друзей за 3–5% от их вложений. «При втором запросе о снятии менеджеры начинают отмораживаться: требуют подтвердить личность, прислать справку с работы, счет за телефон, флюорографию, что угодно, лишь бы потянуть время», — добавляет Жуков.

Доверительное управление

Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».

Фото: Евгений Тонконогий для РБК

Тогда, в 2008 году, ПАММ-счета [от англ. PAMM, Percent Allocation Management Module — модуль управления процентным распределением] были новинкой на рынке Forex. Трейдер вносил на ПАММ-счет собственные деньги и публиковал оферту для инвесторов: они могли пополнить тот же ПАММ-счет и таким образом передать деньги трейдеру в доверительное управление. Площадки Forex публиковали графики торгов трейдеров за несколько лет, чтобы инвестор мог выбирать наиболее успешных игроков. В зависимости от условий оферты инвестор получал 30–50% от прибыли со своих вложений, если она возникала.

Клиенты Forex Trend думали, что вносят деньги на такие ПАММ-счета и в любой момент могут снять прибыль через сайт — обменник электронной и цифровой валюты X-Change. «Обменник обеспечивал выгодный курс с процентами. Если бы Forex Trend продолжал существовать, то сейчас предлагал бы доллар за 55 руб. плюс 6–12% в зависимости от срока вывода денег», — поясняет Колесниченко.

«Forex Trend выглядел как серьезный брокер, — вспоминает программист Павел Максимов, который стал клиентом Forex Trend в 2013 году. — Нужно было зарегистрироваться на сайте fxtrend.com, отправить отсканированные документы для подтверждения личности, подтвердить наличие прописки. Ты видел доходность трейдеров за последние нескольких лет, мог выбрать лучших. Каждую неделю якобы происходил пересчет показателей». Для Максимова это был первый опыт инвестирования в Forex: по его итогам он подал заявление в Главное управление экономической безопасности МВД РФ о потере вложенных $10 тыс.

Под влиянием звезд

«Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и нажимая на клавиши белого MacBook. «Весь год я продолжал инвестировать в ПАММ-счета, и результат составил более 150%», — подмигивает Гоша зрителю видеоролика, растиражированного на сотне сайтов в интернете.

Съемки ролика проходили в 2011 году в театре имени Магара в украинском городе Запорожье, свой белый MacBook поставил на стол Эдуард Суржик, вспоминает собеседник журнала РБК из окружения Крымова. Как следует из выписки из украинского реестра юридических лиц, годом ранее Суржик зарегистрировал товарищество «Форекс тренд». Это юрлицо часто упоминалось в рекламной кампании Forex Trend, но, судя по его бухгалтерской отчетности в СПАРК, не вело почти никакой деятельности.

«Крымов привлек Суржика как владельца рекламного агентства, — говорит собеседник журнала. — Гоша Куценко — их с Крымовым земляк из Запорожья, поэтому к нему и обратились. Сняли серию роликов на год, она обошлась примерно в $100 тыс., немаленькая сумма, но вкладчики к тому времени внесли гораздо больше».

Фото: Евгений Тонконогий для РБК

Связаться с Суржиком не удалось: еще год назад он ежемесячно выступал в СМИ и вел блог об инвестициях, но сейчас его аккаунты в соцсетях не обновляются, он не появляется онлайн, опубликованный в интернете номер телефона отключен, на письма он не отвечает. Павел Крымов отказывается обсуждать знакомство с Суржиком и отрицает свое участие в запуске Forex Trend. Вопросы Гоше Куценко, переданные через агента актера, остались без ответа.

Ролики с Куценко положили начало громкой рекламной кампании Forex Trend: абсолютное большинство обманутых инвесторов, с которыми поговорил журнал РБК, заявили, что именно она завоевала их доверие к компании. И доверие было феноменальным: типичная финансовая пирамида под маской форекс-брокера работает не больше двух лет, а Forex Trend и связанные с ним сайты получали деньги инвесторов с 2008 по 2017 год.

К 2013 году рекламная кампания набрала новые обороты. Forex Trend стал спонсором украинской серии игр «Что? Где? Когда?». На эфирах выступал Суржик, которого ведущий представлял как учредителя Forex Trend. Суржик выбирал интересный, на его взгляд, вопрос телезрителя и вручал автору сертификат на $1 тыс. Однажды сертификат достался опытному игроку в зале, который спросил, как получить деньги. Суржик замялся и уточнил: их можно только внести на ПАММ-счет Forex Trend и получать процент от прибыли.

По тому же принципу работала акция «Выбор чемпионов»: украинским водителям дарили сертификаты на $12 тыс. за обклейку машины рекламой Forex Trend. Улицы Запорожья и Днепропетровска заполонили автомобили с фотографией трех мужчин с голыми торсами и в боксерских перчатках с подписью «Forex Trend Выбор Чемпионов».

На взлете

Позитивные отзывы о Forex Trend заполнили и профильные форумы о Forex. Больше всего их было на популярном форуме Money Maker Group, также известном как MMGP. Продвижение Forex Trend на этой площадке было столь масштабным, что пользователи сделали вывод о покупке MMGP учредителями Forex Trend. О том, что MMGP аффилирован с Forex Trend, заявляла и российская компания «Альпари Форекс» в своей публикации с предостережением от вкладов в эту финансовую пирамиду.

«Под влиянием такого количества рекламы сформировалось доверие к этой организации», — говорит бывший инвестор Forex Trend, системный инженер, живущий сейчас в Нидерландах и попросивший не называть его имя. Осенью 2017-го он подал заявление в управление МВД по Великому Новгороду, где ранее жил и работал, о потере $14,3 тыс., вложенных в Forex Trend и связанный с ним хайп-сайт Panteon Finance. В управлении ему сообщили о возбуждении уголовного дела.

Panteon Finance — еще одна структура, которая представлялась форекс-дилером с ПАММ-счетами. Инвестировать в нее советовали представители Forex Trend на профильных форумах. Рекомендации участились в 2014 году после сообщений клиентов Forex Trend о сложностях с выводом денег с их счетов. Первое такое сообщение опубликовал пользователь с ником True love в ветке FX Trend на форуме MMGP 7 ноября 2014 года: «Я скоро претензию буду писать, пятый день не выводят».

К тому же работе Forex Trend начала мешать конкурирующая фирма — Forex MMCIS Group, которая тоже позиционировала себя как крупного международного форекс-дилера и была основана в Запорожье. MMCIS тоже рекламировали звезды: Леонид Ярмольник, Александр Буйнов, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Борис Бурда. В 2014 году компания начала выплачивать $1 тыс. каждому, кто сделает татуировку с ее логотипом. В Forex Trend придумали ответный ход — снять и выложить в сеть видео, на котором якобы обманутые клиенты MMCIS забрасывают ее офис фекалиями, вспоминает бывший сотрудник Forex Trend. Видео, на котором трое крепких мужчин в желтых резиновых перчатках с криками «Мошенники!» забрасывают комьями грязи девушку за стойкой ресепшен, до сих пор лежит на YouTube. Через два месяца после публикации видео, в октябре 2014-го, начался крах MMCIS.

Российский Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН, саморегулируемая организация форекс-дилеров) внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество). Компания все еще могла работать на Украине, но потеряла российский рынок. Украинские инвесторы тоже перестали ей доверять и понесли заявления в полицию.

Черная полоса

Основатели Forex Trend осознали, что их проект ждет такая же судьба, вспоминает бывший сотрудник компании. «Мы работали по той же схеме, что и MMCIS, так что их финал был нашим будущим, — говорит он. — Но когда все уже готовили отступные пути, Крымов с большим энтузиазмом продвигал очередной сайт Skopalino Finance, связанный с Forex Trend. Он будто бы потерял чувство страха».

Фото: Евгений Тонконогий для РБК

Бывший региональный представитель Forex Trend Ильнар Шарафутдинов вспоминает, что в этот период Крымов набирал сотрудников для нового проекта. «Мы общались с ним в основном во «ВКонтакте», Павел искал маркетологов на новый сайт, — говорит Шарафутдинов. — Позже менеджер Forex Trend Татьяна Тцарик подтвердила мне, что он возглавлял Forex Trend. Она сказала, что сотрудники компании получали распоряжения от Крымова по внутренней почте. Для них крах сайта стал таким же сюрпризом, как и для меня. Лично я потерял около $50 тыс., несмотря на статус регионального представителя. Обращаться в правоохранительные органы не стал — понимаю, что это бесполезно».

Как следует из выписки из кипрского реестра юрлиц, Крымов являлся учредителем кипрской компании Skopalino Finance LTD с февраля 2012 года до декабря 2016 года. Чем именно занималась компания, сказать сложно. Крымов в фильме «Форекс и инвестиции: миллионеры и те, кто ими не станет» называл ее партнером Forex Trend. В рекламных объявлениях в интернете то ее называли частью группы Forex Trend, то, наоборот, Forex Trend — частью холдинга Skopalino Finance.

«Skopalino Finance предоставляла торговую платформу, а Forex Trend привлекал средства и работал с клиентами, — ответил Крымов на вопрос о функциях компании. — Интерес Skopalino заключался в комиссии, которая зависела от количества сделок в терминале и их объема. Клиентские средства от Forex Trend в Skopalino не поступали, мы принимали их самостоятельно на свои счета».

В начале 2015 года открылся офис Forex Trend в «Москва-Сити». Но почти сразу же, в феврале 2015-го, Forex Trend попал в черный список Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), там же оказалась и Panteon Finance. В официальном сообщении ЦРФИНа уточнялось, что центр получил множество обращений и жалоб на невыплаты. Тогда же «Альпари Форекс» выступила с открытым письмом в адрес Forex Trend, в котором назвала его финансовой пирамидой и предрекла скорый крах. В письме указывалось, что именно «Альпари» в 2008 году создала и внедрила ПАММ-счета: к 2015 году на ее площадке было открыто 400 тыс. таких счетов. Компании принадлежат товарные знаки «ПАММ-счет», «ПАММ-портфель» и их англоязычные синонимы. В «Альпари» журналу РБК заявили, что планировали подать иски к Forex Trend в связи с незаконным использованием товарных знаков, но увидев, что пирамида и так начала рушиться, не стали этого делать.

После попадания в черный список ЦРФИНа от Forex Trend открестились все, кто как-то был связан с компанией, — давал комментарии как представитель, размещал информацию о работе в соцсетях, вел блоги, общался со СМИ.

Попытки реинкарнации

Крымов в отличие от бизнес-партнеров не отрицал связи с Forex Trend — он до сих пор утверждает, что компания не была финансовой пирамидой. «Давайте оперировать фактами: Forex Trend использовал платформу Skopalino, на которой проходили сделки по рыночным котировкам в реальном времени, это видели и проверяли тысячи клиентов, — заявил он журналу РБК. — Forex Trend имел лицензию и регулировался Новой Зеландией, проходил там ежегодный аудит».

В мае 2016 года Павел Крымов дал интервью сайту F4F (сейчас не работает, все материалы удалены, но видео было скопировано и выложено на YouTube). На вопрос ведущего, что случилось с Forex Trend, Крымов ответил: «Он обанкротился». И назвал причину: «Не было злого умысла, не было воровства, ничего, кроме экономических причин и внешних факторов. Я работал в команде. Мы делали все, что могли. Не смогли. Ну получилось как получилось».

В том же интервью Крымов рассказал о новом форекс-дилере PrivateFX, куда его «пригласили выступить консультантом». На сайте PrivateFX было размещено объявление: «Компания PrivateFX предоставляет возможность клиентам компании Forex Trend Limited осуществить перевод обязательств по программе «1+1» (скриншот объявления есть в распоряжении редакции). По словам обманутых вкладчиков, клиентам PrivateFX предлагалось пополнить счет на ту же сумму, что пропала на счете Forex Trend Limited; таким образом, депозит клиента Forex Trend удваивался. Сумма также поступала в доверительное управление трейдера, клиентам обещали возможность снимать проценты с прибыли.

PrivateFX работала с октября 2015 года, ее владельцем стал генеральный директор украинской инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа — об этом на пресс-конференциях заявлял CEO PrivateFX Александр Быков. PrivateFX принадлежала кипрской Skopalino Finance Limited, переименованной в Concorde Investments Limited в январе 2017 года. Мазепа был учредителем компании с декабря 2017 года через кипрскую Avalia Investments Limited, до этого в течение года учредителем выступал офшор на Британских Виргинских островах, ранее — Павел Крымов (по данным кипрского реестра юрлиц).

Сам Мазепа отрицал какую-либо связь с Forex Trend. В интервью изданию «Eкономiчна правда» в июне 2016 года он сказал: «PrivateFX — чисто наша тема. Это дополняет палитру, делает инструментарий наших услуг более широким для наших клиентов. Кроме того, мы зарабатываем комиссию. Чистый бизнес». Мазепа начинал карьеру в инвестиционной компании Prospect Investments, затем был управляющим директором инвестиционно-банковского департамента брокера Foyil Securities New Europe. Concorde Capital он основал в 2004 году. На сайте Concorde Capital утверждается, что она привлекла $3 млрд для украинских компаний.

В апреле 2017 года украинская Gazeta.ua сообщила, что Мазепа продал PrivateFX, потому что его «инвестиции не принесли ожидаемого результата». Сайт PrivateFX прекратил работу, вся информация с него удалена. На профильных форумах и в соцсетях созданы группы обманутых клиентов. В Concorde Capital не ответили на вопросы журнала РБК. Крымов заявил, что консультировал PrivateFX в начале 2016 года, затем прекратил сотрудничать с компанией. Обсуждать детали этого сотрудничества он отказался.

Казахская история

В начале 2017 года Крымов подал документы на гражданство Литвы и 2 марта получил его по ускоренной процедуре, следует из распоряжения, подписанного президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.

В то же время он начал привлекать давно знакомых ему вкладчиков в новые проекты Questra World и Atlantic Global, он же AGAM (Atlantic Global Asset Management), следует из сообщения департамента внутренних дел Алма-Аты (ДВД). Один из инвесторов заявил в казахскую полицию о пропаже вложенных в эти сайты 24,8 млн тенге ($75 тыс.). На основании этого заявления следственное управление ДВД возбудило уголовное дело в отношении Крымова по подозрению в крупном мошенничестве.

В пресс-релизе ДВД (есть в распоряжении редакции) уточнялось: досудебным расследованием установлено, что Крымов познакомился с пострадавшим вкладчиком в конце 2014 года в интернете и в переписке предложил инвестировать в прибыльный бизнес. В мае 2015 года вкладчик передал ему через посредника $3 тыс. и получил $7,2 тыс. прибыли. Это вызвало доверие, и после личной встречи с Крымовым в Казахстане «гражданин Н.» в апреле 2017 года передал Крымову эквивалент $75 тыс. под обещанные 322% годовых. Деньги пропали. Позже ДВД Алма-Аты удалил пресс-релиз с сайта.

В ДВД Алма-Аты подтвердили, что в отношении Павла Крымова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, по которому 15 января 2018 года он был объявлен в международный розыск. В одно производство объединены дела нескольких пострадавших. 14 февраля ДВД направил ходатайство о выдаче Крымова для привлечения к уголовной ответственности, но до сих пор не получил ответа, уточнили в ведомстве.

В июне 2017-го сайты Questra World и Atlantic Global начали перенаправлять пользователей на сайты двух новых компаний — Lianora Swiss Consulting SA и Five Winds Asset Management. Клиентам предлагали покупать внутреннюю валюту questra-евро и привлекать новых вкладчиков за процент от их вкладов.

В июле 2017-го на ряде сайтов и форумов появилась очередная сумасшедшая история — якобы вкладчиков Questra World и Atlantic Global привлекал не Крымов, а его двойник, нанятый истинным владельцем этих проектов украинцем Александром Прочуханом. В публикациях описывалось, как двойник худел и посещал дантиста, чтобы больше походить на Крымова, и прилагались фото Крымова и предполагаемого двойника, снятые в одинаковых ракурсах.

В августе 2017 года казахская полиция объявила Крымова в международный розыск. В феврале 2018-го Павла Крымова задержали в аэропорту Шереметьево в Москве, с тех пор он находится в СИЗО «Медведь». Апелляционная инстанция отклонила требование об освобождении под залог в 3 млн руб.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, по ходатайству которой был задержан Крымов, не ответили на запрос журнала РБК о том, будут ли экстрадировать Крымова в Казахстан и станет ли он фигурантом уголовных или административных дел в России. В МВД Москвы и Следственном комитете РФ сообщили, что в производстве нет дел в отношении Крымова.

Преступление без наказания

Шансы клиентов Forex Trend на возврат пропавших денег невелики, считают юристы: суды крайне неохотно рассматривают подобного рода споры, и прецедентов привлечения недобросовестных брокеров к ответственности в России не было. «Доказать, что брокер — мошенник, очень сложно. К тому же клиент всегда подписывает соглашение о том, что ознакомлен с рисками торговли. Фактически брокер снимает с себя всю ответственность», — объясняет Андрей Чернов, ведущий юрисконсульт по сопровождению операций на финансовых рынках и сделок с ценными бумагами в «МКБ Капитал».

10 признаков финансовой пирамиды, замаскированной под брокера Forex 1. Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов.

2. Реклама с обещанием доходности (запрещена ч. 2 ст. 28 ФЗ «О рекламе»).

3. Отсутствие описания рисков в рекламе и на сайте (запрещено законом «О рынке ценных бумаг»).

4. Позитивные отзывы от людей, которые никогда не были клиентами компании.

5. Пополнение форекс-счета наличными или электронными деньгами. Счет в легальной компании пополняется только через банк.

6. Убеждение работать с определенным брокером на занятиях в обучающем центре.

7. Определение цены сделки без учета рыночных показателей.

8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента.

9. Отсутствие документов, регламентирующих взаимодействие компании и клиента.

10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. Источник: Ассоциация форекс-дилеров

У офшорных компаний, через которые работал Forex Trend, скорее всего, нет никаких активов, считает Роман Кузьмин. «Впрочем, сделки по их выводу можно оспорить, дотянувшись до конечных недобросовестных получателей. В то же время сроки давности оспаривания обычно составляют два-три года в зависимости от юрисдикции и могут уже истекать», — отмечает он.

До октября 2015 года в России не было практики регулирования рынка Forex. Суды признавали сделки на Forex алеаторными, то есть сделками пари, как в букмекерских конторах. Суды не обязаны защищать такие сделки, разъяснялось в письме Минфина от 2005 года. Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2015 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс​-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России. Сегодня в России их восемь: «Альпари Форекс», TeleTrade, Forex Club, «Финам-Форекс», «ВТБ 24 Форекс», «ФиксТрейд», «Ядрум» и «ПСБ-Форекс».

Но российские суды не намерены защищать клиентов неофициальных дилеров, к которым относится Forex Trend и связанные с ним сайты. Уже есть прецедент отказа в такой защите: 26 апреля 2018 года Челябинский областной суд отклонил иск вкладчика, сославшись на неофициальный статус форекс​-дилера. «Скорее всего, мошенники и дальше будут оперировать по-серому без каких-либо разрешений. Обманутые клиенты смогут отстаивать свои права разве что в рамках Уголовного кодекса», — констатирует Роман Кузьмин.

Более оптимистично настроен эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. «Последнее десятилетие мошенничества на рынке Forex носили массовый характер, но теперь, когда запущены процессы законодательного регулирования, полагаю, тенденция изменится, и большинство финансовых пирамид в России начнет маскироваться под другой формат — ICO (initial coin offering, размещение токенов)», — говорит он. В Ассоциации форекс-дилеров рассказывают, что регулярно получают жалобы на нелицензированных форекс​-дилеров: 228 обращений о суммарном ущербе более чем на 150 млн руб. поступило только за первое полугодие 2018 года. По подсчетам ассоциации, сегодня около 400 тыс. россиян доверяют деньги неофициальным форекс-дилерам.

«Украинская финансовая пирамида Forex Trend дала горькую пилюлю рынку. Теперь даже неподкованные, неискушенные частные инвесторы обходят стороной сайты с названиями, созвучными Forex Trend, — говорит представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода. ￼