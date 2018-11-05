LaowaiME: как блогер Артем Жданов создал медиа и бренд одежды в Китае

Студентом Артем Жданов поработал на нескольких русских предприятиях в Китае и помог наладить поставки оттуда десяткам бизнесменов. Сегодня о его бренде знают миллионы китайцев и почти не слышали в России

Фото: Евгений Якимчук для РБК

«Я в шесть лет узнал, кто такие дипломаты, и сразу решил, когда вырасту, стану им», — вспоминает Артем Жданов. К этому моменту семья переехала из алтайского Бийска в Узбекистан, а его отдали в школу иностранных языков. Путешествовать и учить языки Артему понравилось, и он четко решил поступать на «международные отношения».

Через несколько лет кто-то из старших товарищей объяснил мальчику, что дипломат — история не о том, как ездить по разным странам и вести сложные переговоры, а скорее как сидеть в министерстве и заполнять бумажки. От детского плана Жданов решил отказаться, но мечту путешествовать и говорить на разных языках не оставил. Вернувшись в Россию, он решил стать китаистом.

Фото: Евгений Якимчук для РБК

Выбор языка был авантюрой, вспоминает он: «Я ничего про Китай не знал, слышал лишь, что он развивается бурными темпами. Кроме того, знание китайского языка, по моим представлениям, точно должно было обеспечить меня работой». Отучившись два года, Жданов отправился на три месяца в Китай на летние языковые курсы: «Китай потрясал своими перспективами: даже маленький небогатый провинциальной город, где я учился, намного опережал в развитии тот же Новосибирск — единственный крупный город, что я видел тогда в России. Когда я вернулся, меня буквально засыпали вопросами: как найти в Китае партнеров, как найти поставщиков, а можешь нам найти товар?» — вспоминает Жданов.

На последнем курсе университета Артем стал искать вакансии в Китае и после выпуска уехал в Дунгуань — работать помощником директора по маркетингу на кожевенную фабрику, принадлежащую выходцам из России. Имен Жданов не называет: говорит, почти весь русский бизнес в Китае существует изолированно и пытается не светиться, «возможно, потому что не все поставки через границу идут легальным путем». Спустя полгода Артем переехал в более крупный Гуанчжоу — работать опять же на российскую логистическую компанию.

Это консалтинг, детка

Еще в университете Жданов создал паблик​ «Это Китай, детка» во «ВКонтакте», куда выкладывал музыку, фотографии и новости: «Я сам не заметил, как там набралось сначала десять, потом 20 тыс. подписчиков». Паблик рос и стал одним из самых читаемых медиа о Китае на русском языке. «Нас приглашали на разные мероприятия, связанные с русско-китайскими отношениями, людям было сложно понять, кто мы и чем занимаемся, поэтому мы создали сайт, назвав его ЭКД, аббревиатура от названия паблика», — говорит Жданов. Сайт и паблик до сих пор приносят доход, зарабатывая на рекламе связанных с Китаем поставок около 60 тыс. руб. в месяц.

Фото: Евгений Якимчук для РБК

В паблик его создателю приходило много личных сообщений с просьбой найти товар или помочь наладить производство — сделать что-то в Китае без знания языка почти невозможно, объясняет Жданов. Поразмыслив, он ушел с работы в логистической компании и решил, что если когда-то и вернется в офис, то в собственный.

Жданов взялся налаживать работу с китайскими поставщиками: «За комиссию в условные 10% от стоимости брался довести заказ до конца «под ключ». За этот процент он находил поставщика, договаривался о материалах и цене, организовывал встречу заказчика и исполнителя, следил за исполнением договоренностей и так далее.

Это было приятное время, говорит Жданов: условный контейнер калькуляторов мог стоить $100 тыс., таких крупных заказов в год могло быть пять-шесть, все остальное время 23-летний Артем путешествовал и занимался сайтом. Но в декабре 2014 года все это закончилось: рубль упал, все уже сделанные заказы встали на паузу. «Как-то раз я встретился с двумя другими русскими предпринимателями в Китае, дела у них тоже шли неважно. Мы решили попробовать сделать что-то вместе и основали компанию Uchina», — говорит Жданов.

Новая фирма тоже занималась поставками из Китая, но также помогала выходить на китайский рынок, искать партнеров, открывать представительства. Так, Uchina помогала продвигать на китайском рынке бренд «Фрутоняня», пыталась наладить поставки российского меда (неудачно), помогала с маркетингом и рекламой «Додо Пиццы» в Китае, а потом сконцентрировалась на hardware-cтартапах — поэтому офис Uchina переехал в Шэньчжэнь, в здание рядом с крупнейшим в мире рынком электроники.

Звезда TaoBao

Как-то Жданов решил сделать себе смешную футболку с надписью «Привет, пока, не понимаю» на китайском. «Я хотел шелкографию, но их не выпускают поштучно, пришлось заказать 300 штук», — говорит он. Оказалось, футболки популярны: «Я мог зайти в бар и за вечер продать три штуки иностранцам, увидевшим ее».

Фото: Евгений Якимчук для РБК

Тогда-то Жданов задумал сделать свой бренд о Китае для иностранцев, назвав его LaowaiMe — от «лаовай», «иностранец» по-китайски. «Мне повезло, домен laowai.me оказался не занят, хотя все, кто жил в Китае, знают, как популярно здесь это слово», — улыбается он. За полтора месяца Жданов продал все 300 футболок, затем вместе с командой зарегистрировал сайт, придумал логотип — «летающая тарелка, потому что иностранцы в Китае как инопланетяне», — и открыл продажи в TaoBao, самом популярном китайском интернет-магазине, где люди торгуют друг с другом.

У бренда появились обложки на паспорт, кружки с надписью «Пей больше горячей воды» (местная привычка), наборы для празднования китайского Нового года. «Мы занимались брендом в фоновом режиме и о большем, в общем-то, не думали, пока однажды утром не очутились в какой-то другой реальности», — вспоминает Жданов.

Однажды чат бренда в TaoBao оказался завален заказами и личными сообщениями. Оказалось, накануне вышло интервью, которое Артем дал крупному изданию, пишущему о e-commerce: «Статья попала в выборку самых интересных статей в блоге на TaoBao и набирала просмотры так быстро, что редакция площадки вывела ее на главную страницу и ее прочитали почти 5 млн человек».

Фото: Евгений Якимчук для РБК

Китайцев потряс сам факт, что иностранец открыл магазин в TaoBao, смеется Жданов: «Половина спрашивала: а вы правда иностранцы? Другие говорили, спасибо за то, что мы интересуемся их культурой и помогаем ее распространять». После этой истории о российском «Лаовае» написали «Жэньминь жибао» и «Синьхуа», сняли сюжет на китайском ТВ, Артема пригласили в несколько программ. «Я был гостем на шоу, где участвуют люди, изучающие китайский язык, давал им задания и дарил победителям наши вещи. А на столах у каждого стояли наши кружки — рядом с телефонами Huawei, который, наверное, за рекламу заплатил миллионы юаней», — вспоминает Жданов.

Сейчас Артем считает главным не упустить момент и сделать из LaowaiMe бренд, который построит мост между Китаем и остальным миром. «Я в этом уже десять лет кручусь, и меня люди каждый день спрашивают: посоветуй приложение по китайскому языку, что и где почитать. И нет главного бренда, где человек стал был искать ответы на все вопросы, так почему бы его не сделать? ..»