Программист из Риги придумал «свободный» смартфон за $50

ZeroPhone — смартфон на операционной системе Linux, работающий по принципу open source и открытый для всех разработчиков-энтузиастов

Фото: ZeroPhone

«Достаточно киберпанково, как по мне: распаять что-то на детали и собрать из этих деталей телефон», — рассуждает в интервью журналу РБК программист из Риги Арсений Пичугин. В 2017 году он придумал ZeroPhone — смартфон на операционной системе Linux стоимостью от $50. Проект работает по принципу open source и открыт для всех разработчиков-энтузиастов: устройство не привязано к конкретному оператору и не собирает пользовательские данные, на нем нет предустановленных приложений.

Сэндвич с дисплеем

В основе проекта — одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero. На плате размером 6,5×3 см поместились одноядерный процессор Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти и набор входов/выходов для коммуникации. В качестве памяти устройство использует карты формата microSD. Цена Raspberry Pi Zero в российских магазинах варьируется от 1,9 тыс. до 2,4 тыс. руб. ZeroPhone вообще собран из компонентов, которые можно легко купить в интернете: OLED-дисплей на 1,3 дюйма с разрешением 128×64, 2G-модем, Wi-Fi модуль, платы и другие мелкие детали.

Фото: ZeroPhone

Поддержка сетей 3G на подходе, обещает Пичугин. Чтобы у участников проекта не возникло сложностей со сборкой, он ведет подробный перечень деталей и запчастей устройства. Указывает и цену: например, за разъем для наушников в британском интернет-магазине Farnell можно заплатить чуть больше 4 руб. Смартфон в итоге выглядит как сэндвич из плат — всего их девять, но в будущем это число сократится до пяти—семи — гаджет станет тоньше, объясняет разработчик.

По спектру функций ZeroPhone отстает от самых современных смартфонов примерно на десять лет: «железо» пока не способно отображать сложные интерфейсы, но уже может исполнять функции десктопного компьютера с Linux без графической оболочки. У пользователя полный контроль и над начинкой, и над софтом «при условии, что он обладает необходимыми навыками работы в операционной системе и умеет обращаться с паяльником», шутит Пичугин.

Несмотря на непривычный массовому потребителю дизайн смартфона, создатель ZeroPhone называет свое детище user-friendly. Он подчеркивает, что внешний вид и набор функций можно подстраивать под себя. Например, к устройству крепятся фронтальная и задняя камеры, на него устанавливаются более мощная батарея или дополнительные сенсоры. Сертификация не нужна — это исключение для гаджетов, которые пользователь собрал сам из готового комплекта. Однако Пичугин изучает процедуру на случай, если решит продавать готовые смартфоны.

Арсений Пичугин (Фото: ZeroPhone)

В его команде над проектом трудятся пять разработчиков. «Это добровольцы. Кто-то помогает по мелочи, кто-то — с задачами, с которыми мне самому не справиться», — рассказывает он. Например, один из энтузиастов на базе протокола Matrix разрабатывает для ZeroPhone мессенджер. Есть и другие команды, они создают свои версии смартфона. Достижения фиксируются на Wiki-странице проекта.

«Я в постоянном контакте с сообществом: телефон можно собрать и без моей помощи, а вот подсказки иногда требуются. Например, к чему что припаять», — добавляет Пичугин. Он пока не запустил краудфандинг проекта и вкладывает в разработку личные накопления: «Сперва нужно достигнуть определенных целей: например, полноценной поддержки звонков. Не хочу никого подводить».

За развитием ZeroPhone пристально наблюдают многие разработчики: на сайте Hackaday у проекта более 1,5 тыс. подписчиков. Пичугин регулярно докладывает этой аудитории о прогрессе в разработке и делится ссылками на текущие сборки «железа» и софта. Он также в контакте с производителями начинки — фондом Raspberry Pi Foundation (представители фонда не ответили на вопросы журнала РБК).

Образовательный смартфон

Необходимость в ZeroPhone у Пичугина появилась по работе: программист нуждался в постоянном наличии устройства на Linux под рукой. «Таскать с собой ноутбук не всегда удобно, а мобильное устройство идеально вписалось в рабочую рутину», — говорит он. Поскольку Пичугин всегда увлекался сборкой печатных плат, идея нового гаджета стала для него логичным решением. На жизнь он зарабатывает примерно такими же проектами: «Выполняю разные заказы — разработка и сборка плат, разработка простого софта».

Фото: ZeroPhone

ZeroPhone, в который удалось заложить «все нужные функции», программист воспринимает как образовательный проект об устройстве современных мобильных гаджетов. «Я создаю обучающие материалы, например многоуровневые блок-схемы. Как соединены разные части, как и что взаимодействует. Разобравшись, пользователи могут сами начать что-то создавать. У ZeroPhone есть потенциал в этом плане», — уверен Пичугин. У него есть опыт просветительской деятельности: на родине программист проводит воркшопы о базовых принципах разработки собственных печатных плат.

Пичугин планирует монетизировать проект: «Я рассчитываю на то, что смогу продавать устройства. Мариновать [проект] дальше не имеет смысла». С финансированием ему должна помочь платформа Crowdsupply: профильный ресурс для разработчиков «железа» позволяет запускать кампании по сбору средств и предоставляет экспертизу в маркетинге и производстве в обмен на долю от привлеченной суммы. «Они проводят аудит твоего краудфандинга, помогают с расчетами и поиском производителя. Почти все проекты, которые собрали средства, доставили пользователям готовый продукт», — говорит Пичугин.

Фото: ZeroPhone

В рижском коворкинге Make Riga Hackerspace он уже может собрать до 200 комплектов ZeroPhone, но не спешит с выходом на массовую аудиторию — краудфандинг, по прогнозу, начнется до конца 2018 года. «Я пытаюсь концентрироваться на сообществе. «Железо» и софт для меня очевидны, а вот пользователи — нет», — признается Пичугин. Новые версии устройства он тестирует лично, а экосистему приложений планирует развивать в том числе за счет привлеченных денег — через конкурс для внешних разработчиков.

Проект Пичугина не единственная попытка создать смартфон на принципах open source. Так, инженер Дэвид Хант на основе того же Raspberry Pi разработал устройство PiPhone стоимостью около $160. Еще один похожий проект — Purism Librem 5. А система PostmarketOS на основе Linux позволяет «оживить» старые смартфоны других брендов.