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Российские стартаперы зарабатывают миллионы на чужой рекламе в Instagram
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Журнал
Российские стартаперы зарабатывают миллионы на чужой рекламе в Instagram
Журнал №11 (145), Ноябрь 2018 Технологии и медиа, 11:01
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Российские стартаперы зарабатывают миллионы на чужой рекламе в Instagram
Бренды размещают на площадке Insense заказ на создание нативного контента, а блогеры ищут для себя подходящий проект. С платформой сотрудничают 35 тыс. блогеров и более 100 клиентов
Александр Федоренко (Фото: Insense)

«Когда мы выбирали, куда переезжать, думали не о собственном комфорте, а о том, где будет расти бизнес», — рассказывает Данил Салюков, сооснователь и гендиректор платформы для работы брендов с Instagram-блогерами Insense. Выбор в итоге остановили на Нью-Йорке: до ведущих рекламных агентств — 5–10 минут пешком, объясняет предприниматель.

Insense он вместе с братом Антоном Салюковым и другом Александром Федоренко основал три года назад в Москве. Идея принадлежала Антону, у которого был опыт бизнеса в сфере SMM. Данил до Insense работал в Qiwi, где тоже развивал соцсети, онлайн-игры и контент. А Федоренко позвали, когда понадобился человек с экспертизой в рекламе — тот был креативным директором в группе TWIGA.

Данил Салюков (Фото: Insense)

В 2016 году автоматизированная платформа Insense была готова к запуску. Бренды размещают на площадке заказ на создание нативного контента, а блогеры ищут для себя подходящий проект. Insense помогает клиентам сформировать бриф для исполнителя и следит за выполнением обязательств сторон.

На старте основатели вложили в компанию около 700 тыс. руб. собственных средств. Но рынок, по словам Данила, к продукту оказался не готов. «В 2015-м в России встречи с рекламодателями приходилось начинать с рассказа о том, что такое Instagram, что там можно проводить кампании, что существуют блогеры», — вспоминает глава Insense. Тогда команда решила перебраться в США. Осуществить переезд помог первый раунд инвестиций: несколько частных инвесторов, а также фонд Starta Venture вложили в компанию $300 тыс.

В Штатах предприниматели столкнулись с обратной ситуацией. «Нам говорили, что все, что мы предлагаем, было интересно два-три года назад», — вспоминает Антон. Рынок профильного для Insense направления маркетинга — так называемого influence marketing — в США по сравнению с Россией был «в раз сто больше по объему и на лет пять впереди по технологиям», констатирует Салюков. По оценкам IAB Russia и MediaKix, в 2017-м российский рынок достиг 4,8 млрд руб., а международный — $4 млрд.

Insense с самого начала сосредоточился на Instagram, который был «той самой площадкой, которую не хотелось испортить [некачественной рекламой]». Кроме того, команда правильно распознала потенциал роста: Instagram — самая популярная у рекламодателей социальная платформа. По прогнозу MediaKix, в 2018-м объем рекламы на платформе достигнет $1,8 млрд. Команде помогает наличие прямого контакта с профильными менеджерами Facebook, материнской компании Instagram.

После переезда в США Insense удалось набрать пул клиентов без расходов на маркетинг — те приходили по рекомендациям. Так с российским стартапом стала сотрудничать канадская SMM-платформа Hootsuite, которая, в свою очередь, привела за собой команду НХЛ Vancouver Canucks — надо было увеличить продажу билетов. В итоге сегодня основные рынки для Insense — США, Россия и Канада. Компания также работает в Германии, Франции и Британии.

Антон Салюков (Фото: Insense)

Данные о выручке основатели не раскрывают. По прогнозам Александра Федоренко, такой бизнес способен зарабатывать «десятки миллионов долларов в год». Доходы складываются из платы за лицензионное использование платформы и комиссии от контрактов. На первое направление приходится большая часть выручки, сумма подписки варьируется от $100 до нескольких тысяч долларов в месяц. Комиссия стартует от 15%, но индивидуальна в каждом случае.

С платформой сотрудничают 35 тыс. блогеров. «40 тыс. нам хватит на удовлетворение почти любого спроса», — говорит Федоренко. Чтобы стабильно оставаться операционно прибыльной, компании необходимо около 170 постоянных клиентов. Их уже более 100, а к искомой цели Insense придет к концу года, надеется гендиректор. В марте 2018-го компания привлекла $1 млн от фондов NP Capital и Venture Development Partners и других инвесторов, следующий раунд намечен на начало 2019-го. Контроль сохраняют основатели.

«Нам нужно быстро развивать платформу... Это сердце компании. И ему надо реагировать на все изменения и желания пользователей», — заключает Антон.

Автор: Настя Березина.
Теги: Instagram , Реклама , интернет-реклама , блогеры
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