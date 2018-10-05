ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,99 64,95 EUR Нал. 76,35 75,24 USD Бирж. 65,42 -0,08 EUR Бирж. 75,69 +0,07 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6461,50 -144,80 IMOEX 2464,74 +0,61% RTSI 1187,07 +0,46% Brent 84,92 -0,22% DJIA 26774,28 +0,39% Nasdaq 7999,55 -0,47%
Как фигурист Антон Сихарулидзе стал партнером «Газэнергосервиса»
Лента новостей
Как цифровые технологии повлияли на возможности современной стоматологии 11:02, Партнерский материал Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса 11:00, Политика Страх перед машиной: съедят ли роботы «офисный планктон» 10:58, Мнение В Приморье самовыдвиженцам разрешили участвовать в губернаторских выборах 10:57, Политика Пользователи Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса 10:56, Технологии и медиа В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан 10:48, Общество Как выглядят и сколько стоят частные виллы на Южном берегу Крыма 10:37, Недвижимость Россияне назвали возраст наступления старости 10:30, Общество Путин предложил смягчить уголовное наказание за экстремизм 10:29, Политика США рассказали о готовности применить киберпотенциал НАТО против России 10:27, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 10:25, РБК и Canon СМИ узнали о задержании россиянина в Таиланде по запросу Интерпола 10:24, Общество Почему Betcity стала первой букмекерской компанией в рейтинге РБК 500 10:06, Бизнес Как фигурист Антон Сихарулидзе стал партнером «Газэнергосервиса» 10:06, Бизнес Рыболовлев обвинил Sotheby’s в мошенничестве и потребовал $380 млн 10:01, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 09:50, РБК и FW Raiffeisen Силовики пришли с обысками в управление МВД по Екатеринбургу 09:50, Общество Алекперов выступил против повышения акциза на бензин 09:35, Бизнес Дагестан, Камчатка и Чечня вновь вошли в число самых дотационных регионов 09:29, Экономика Полиция Бразилии застрелила 9 заключенных после побега из тюрьмы 09:21, Общество Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 09:16, РБК и Элитная недвижимость В Московском метро рассказали о параметрах возвращения рекламы 09:15, Бизнес На МКАД перекрыли движение из-за ДТП с автокраном 09:02, Общество Клинтон сравнила ответ на вмешательство России в выборы с терактами 9/11 08:56, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 08:29, РБК и Мираторг Экс-кандидат КПРФ подал в суд из-за отмены результатов выборов в Приморье 08:25, Политика Во Франции поймали бежавшего из тюрьмы на вертолете грабителя-рецидивиста 08:07, Общество В недвижимость США вложат $100 млрд: акции девелоперов пойдут в рост 08:02, Quote
Как фигурист Антон Сихарулидзе стал партнером «Газэнергосервиса»
Журнал №10 (144), Октябрь 2018 Бизнес, 10:06
0
Как фигурист Антон Сихарулидзе стал партнером «Газэнергосервиса»
Основатель «Газэнергосервиса» Евгений Першин начинал с ресторана вместе с «люберами», продал часть своей компании фирмам, которые могут быть близки к топ-менеджерам «Газпрома», и обрел партнера в лице фигуриста Антона Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе (Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ)

В августе 2017 года в городе Ухта в Республике Коми высадился десант випов из Москвы: глава «Газпрома» Алексей Миллер, телеведущая Оксана Федорова и певец Лев Лещенко. Они прибыли, чтобы поздравить с 50-летием компанию «Газпром трансгаз Ухта». Федорова была ведущей концерта, Лещенко спел корпоративный гимн, а Миллер посетил обновленное административное здание со сплошным остеклением фасада и пышной люстрой в главном холле. Реконструкцию здания стоимостью 1 млрд руб. провела московская компания «Газэнергосервис», которая благодаря крупным подрядам от «Газпрома» сумела вернуться в рейтинг РБК 500.

«Газэнергосервис» был основан в середине 2000-х и начинал сотрудничество с газовой монополией в качестве субподрядчика у более именитых компаний. В Коми в 2009 году его дочерняя структура занималась ремонтом газопроводов по заказу «Стройгазконсалтинга», который тогда принадлежал миллиардеру Зияду Манасиру, следует из материалов Арбитражного суда. Постепенно компания стала самостоятельным игроком, получая подряды напрямую от структур «Газпрома» на ремонтные и строительные работы, причем на различных объектах — дорогах, газопроводах и скважинах. Начиная с 2014 года выручка «Газэнергосервиса» не опускалась ниже 20 млрд руб., достигнув в 2017 году 29,7 млрд (по данным СПАРК «Интерфакс»). Доля проектов газовой монополии в общем портфеле заказов — более 50%, рассказали в «Газэнергосервисе».

Ресторан от «люберов»

Основной собственник «Газэнергосервиса» — 57-летний московский предприниматель Евгений Першин. Свой бизнес он начинал в 1990-х с клуба на Раушской набережной в центре Москвы, рассказал журналу РБК его партнер по этому бизнесу, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин.

Совладельцами клуба через ЗАО «501» также были трое уроженцев подмосковных Люберец — вице-президент Московской нефтяной компании и ресторатор Геннадий Ровнер, а также Акрам Султанов и Андрей Шульга, следует из архивной базы Московской регистрационной палаты. Имя, отчество, номер паспорта и адрес прописки Шульги совпадают в базе с данными Андрея Шульца, известного люберецкого культуриста 1980-х, упоминания о котором можно встретить в статье «Любера: как становились пацанами» антрополога Дмитрия Громова. Связаться с Ровнером, Султановым и Шульгой не удалось, Ханкин отказался обсуждать других партнеров по этому бизнесу. Першин передал через своего представителя, что не знаком с Шульцем и Султановым.

В начале 2000-х Першин сменил сферу бизнес-интересов, занявшись строительными проектами в нефтегазовой сфере. По словам Ханкина, знакомство с потомственным нефтяником Ровнером здесь ни при чем. «[Получилось] само собой. Женя всегда был предпринимателем, [то есть] он что-то предпринимал», — говорит он. В нулевых он создал несколько фирм со словами «газ» или «энерго» в названии, но основным для него в итоге стал «Газэнергосервис». Первые изменения в капитале компании произошли в 2013 году и совпали с получением крупнейшего контракта от газовой монополии на подключение газоконденсатных скважин на Уренгойском месторождении за 12,7 млрд руб.

Партнеры из «Газпрома»

В мае 2013-го доля Евгения Першина снизилась до 29%, остальной пакет был распределен между двумя петербургскими фирмами и кипрским офшором. Компании из Санкт-Петербурга «Инвестиционная недвижимость» и «Трансбизнес» могли быть связаны с топ-менеджерами «Газпрома», предполагала «Новая газета» в 2014 году.

«Трансбизнес» был создан в середине нулевых Олегом Любимовым, впоследствии компания не раскрывала реестр своих акционеров. На момент вхождения в капитал «Газэнергосервиса» Любимов работал начальником управления реконструкции «Газпром газораспределение», совет директоров которой тогда возглавлял член правления «Газпрома» Кирилл Селезнев. В 2016-м «Трансбизнес» был реорганизован и присоединился к московской компании «Эпос-капитал», основной владелец которой — бывший вице-президент Газэнергопромбанка Елена Свитова. Ее дочь Татьяна — бизнес-партнер Ивана Миронова, сводного брата Кирилла Селезнева, писала «Новая газета». Она же в 2015 году стала единоличным владельцем «Инвестиционной недвижимости», еще одного акционера «Газэнергосервиса», тогда уже бывшего. Представитель «Газпром межрегионгаза», который возглавлял Селезнев, сообщил, что ни он, ни члены его семьи никогда не имели отношения к «Газэнергосервису». Першин через представителя также передал, что не знаком с Селезневым.

К весне 2015 года Першин вернул себе полный контроль над «Газэнергосервисом». Но исчезновение загадочных акционеров не пошатнуло позиции компании: в 2015-м общий объем контрактов со структурами газовой монополии составил 30,6 млрд руб., в 2016-м — 21,7 млрд (данные СПАРК). Тогда же у него появился новый бизнес-партнер — известный фигурист Антон Сихарулидзе.

Олимпийский партнер

Уроженец Ленинграда, олимпийский чемпион 2002 года Антон Сихарулидзе начал заниматься бизнесом, еще продолжая свою профессиональную карьеру. В середине 2000-х он с партнерами открыл на Невском проспекте в Санкт-Петербурге ресторан «Сфинкс». Фигурист тогда выступал в ледовых шоу, в том числе в США, и присылал вырученные деньги на обустройство заведения, рассказал журналу РБК его партнер Сергей Янчик. Всего было вложено около $2,5 млн, но в 2010-м заведение закрылось.

Сихарулидзе вернулся в бизнес в 2013 году, после работы депутатом в Госдуме шестого созыва. Сначала он трудился директором компании, занимавшейся строительством в Красногорском районе Подмосковья, потом создал фирму, работавшую в качестве субподрядчика на объектах жилого строительства в Москве (данные СПАРК и арбитражных судов). «Мне нравится производить! Строительство — мужская профессия», — говорил Сихарулидзе в интервью «Спорт-Экспрессу», вспоминая, например, как однажды на его площадке упал кран.

Евгений Першин — давний знакомый Сихарулидзе, рассказал журналу РБК Дмитрий Ханкин. Сам экс-фигурист назвал его в интервью другом. В марте 2016 года спортсмен получил долю 15% в «ГЭС-Урал», дочерней структуре подрядчика «Газпрома». Через год ему достался аналогичный пакет в головной компании, остальные 85% остаются у Першина. Сихарулидзе говорил «Спорт-Экспрессу», что раз в два месяца он объезжает удаленные объекты «Газэнергосервиса»: «Приезжаешь в тайгу. Стужа за сорок. Думаешь: да как здесь работать можно?! А местные выходят: так здорово, погода великолепная. 42! Просто восхищаюсь русским духом. Я жил в Америке, точно вам говорю: мы отличаемся».

Неизвестно, сколько олимпийский чемпион заплатил за свою долю в компании и возможность восхищаться русским духом. Сихарулидзе на вопросы журнала РБК не ответил.

Автор: Андрей Захаров.
Теги: Антон Сихарулидзе , «Триумф» , «Газпром межрегионгаз»
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter