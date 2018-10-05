Как фигурист Антон Сихарулидзе стал партнером «Газэнергосервиса»

Основатель «Газэнергосервиса» Евгений Першин начинал с ресторана вместе с «люберами», продал часть своей компании фирмам, которые могут быть близки к топ-менеджерам «Газпрома», и обрел партнера в лице фигуриста Антона Сихарулидзе

Антон Сихарулидзе (Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ)

В августе 2017 года в городе Ухта в Республике Коми высадился десант випов из Москвы: глава «Газпрома» Алексей Миллер, телеведущая Оксана Федорова и певец Лев Лещенко. Они прибыли, чтобы поздравить с 50-летием компанию «Газпром трансгаз Ухта». Федорова была ведущей концерта, Лещенко спел корпоративный гимн, а Миллер посетил обновленное административное здание со сплошным остеклением фасада и пышной люстрой в главном холле. Реконструкцию здания стоимостью 1 млрд руб. провела московская компания «Газэнергосервис», которая благодаря крупным подрядам от «Газпрома» сумела вернуться в рейтинг РБК 500.

«Газэнергосервис» был основан в середине 2000-х и начинал сотрудничество с газовой монополией в качестве субподрядчика у более именитых компаний. В Коми в 2009 году его дочерняя структура занималась ремонтом газопроводов по заказу «Стройгазконсалтинга», который тогда принадлежал миллиардеру Зияду Манасиру, следует из материалов Арбитражного суда. Постепенно компания стала самостоятельным игроком, получая подряды напрямую от структур «Газпрома» на ремонтные и строительные работы, причем на различных объектах — дорогах, газопроводах и скважинах. Начиная с 2014 года выручка «Газэнергосервиса» не опускалась ниже 20 млрд руб., достигнув в 2017 году 29,7 млрд (по данным СПАРК «Интерфакс»). Доля проектов газовой монополии в общем портфеле заказов — более 50%, рассказали в «Газэнергосервисе».

Ресторан от «люберов»

Основной собственник «Газэнергосервиса» — 57-летний московский предприниматель Евгений Першин. Свой бизнес он начинал в 1990-х с клуба на Раушской набережной в центре Москвы, рассказал журналу РБК его партнер по этому бизнесу, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин.

Совладельцами клуба через ЗАО «501» также были трое уроженцев подмосковных Люберец — вице-президент Московской нефтяной компании и ресторатор Геннадий Ровнер, а также Акрам Султанов и Андрей Шульга, следует из архивной базы Московской регистрационной палаты. Имя, отчество, номер паспорта и адрес прописки Шульги совпадают в базе с данными Андрея Шульца, известного люберецкого культуриста 1980-х, упоминания о котором можно встретить в статье «Любера: как становились пацанами» антрополога Дмитрия Громова. Связаться с Ровнером, Султановым и Шульгой не удалось, Ханкин отказался обсуждать других партнеров по этому бизнесу. Першин передал через своего представителя, что не знаком с Шульцем и Султановым.

В начале 2000-х Першин сменил сферу бизнес-интересов, занявшись строительными проектами в нефтегазовой сфере. По словам Ханкина, знакомство с потомственным нефтяником Ровнером здесь ни при чем. «[Получилось] само собой. Женя всегда был предпринимателем, [то есть] он что-то предпринимал», — говорит он. В нулевых он создал несколько фирм со словами «газ» или «энерго» в названии, но основным для него в итоге стал «Газэнергосервис». Первые изменения в капитале компании произошли в 2013 году и совпали с получением крупнейшего контракта от газовой монополии на подключение газоконденсатных скважин на Уренгойском месторождении за 12,7 млрд руб.

Партнеры из «Газпрома»

В мае 2013-го доля Евгения Першина снизилась до 29%, остальной пакет был распределен между двумя петербургскими фирмами и кипрским офшором. Компании из Санкт-Петербурга «Инвестиционная недвижимость» и «Трансбизнес» могли быть связаны с топ-менеджерами «Газпрома», предполагала «Новая газета» в 2014 году.

«Трансбизнес» был создан в середине нулевых Олегом Любимовым, впоследствии компания не раскрывала реестр своих акционеров. На момент вхождения в капитал «Газэнергосервиса» Любимов работал начальником управления реконструкции «Газпром газораспределение», совет директоров которой тогда возглавлял член правления «Газпрома» Кирилл Селезнев. В 2016-м «Трансбизнес» был реорганизован и присоединился к московской компании «Эпос-капитал», основной владелец которой — бывший вице-президент Газэнергопромбанка Елена Свитова. Ее дочь Татьяна — бизнес-партнер Ивана Миронова, сводного брата Кирилла Селезнева, писала «Новая газета». Она же в 2015 году стала единоличным владельцем «Инвестиционной недвижимости», еще одного акционера «Газэнергосервиса», тогда уже бывшего. Представитель «Газпром межрегионгаза», который возглавлял Селезнев, сообщил, что ни он, ни члены его семьи никогда не имели отношения к «Газэнергосервису». Першин через представителя также передал, что не знаком с Селезневым.

К весне 2015 года Першин вернул себе полный контроль над «Газэнергосервисом». Но исчезновение загадочных акционеров не пошатнуло позиции компании: в 2015-м общий объем контрактов со структурами газовой монополии составил 30,6 млрд руб., в 2016-м — 21,7 млрд (данные СПАРК). Тогда же у него появился новый бизнес-партнер — известный фигурист Антон Сихарулидзе.

Олимпийский партнер

Уроженец Ленинграда, олимпийский чемпион 2002 года Антон Сихарулидзе начал заниматься бизнесом, еще продолжая свою профессиональную карьеру. В середине 2000-х он с партнерами открыл на Невском проспекте в Санкт-Петербурге ресторан «Сфинкс». Фигурист тогда выступал в ледовых шоу, в том числе в США, и присылал вырученные деньги на обустройство заведения, рассказал журналу РБК его партнер Сергей Янчик. Всего было вложено около $2,5 млн, но в 2010-м заведение закрылось.

Сихарулидзе вернулся в бизнес в 2013 году, после работы депутатом в Госдуме шестого созыва. Сначала он трудился директором компании, занимавшейся строительством в Красногорском районе Подмосковья, потом создал фирму, работавшую в качестве субподрядчика на объектах жилого строительства в Москве (данные СПАРК и арбитражных судов). «Мне нравится производить! Строительство — мужская профессия», — говорил Сихарулидзе в интервью «Спорт-Экспрессу», вспоминая, например, как однажды на его площадке упал кран.

Евгений Першин — давний знакомый Сихарулидзе, рассказал журналу РБК Дмитрий Ханкин. Сам экс-фигурист назвал его в интервью другом. В марте 2016 года спортсмен получил долю 15% в «ГЭС-Урал», дочерней структуре подрядчика «Газпрома». Через год ему достался аналогичный пакет в головной компании, остальные 85% остаются у Першина. Сихарулидзе говорил «Спорт-Экспрессу», что раз в два месяца он объезжает удаленные объекты «Газэнергосервиса»: «Приезжаешь в тайгу. Стужа за сорок. Думаешь: да как здесь работать можно?! А местные выходят: так здорово, погода великолепная. 42! Просто восхищаюсь русским духом. Я жил в Америке, точно вам говорю: мы отличаемся».

Неизвестно, сколько олимпийский чемпион заплатил за свою долю в компании и возможность восхищаться русским духом. Сихарулидзе на вопросы журнала РБК не ответил.