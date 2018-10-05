Посредник между мирами: чем займется компания «Связной Евросеть»

Объединенную компанию «Связной Евросеть» уже сейчас трудно назвать сотовым ретейлером, а в перспективе компания планирует стать «универсальным посредником» между интернетом и покупателями, заказавшими онлайн любой товар

Александр Малис (Фото: Юрий Чичков для РБК)

В мае 2018 года была закрыта сделка по объединению двух главных и злейших конкурентов на рынке сотового ретейла — «Евросети» и «Связного». Создатели этих компаний — Евгений Чичваркин, Тимур Артемьев и Максим Ноготков — очень яркие фигуры российского бизнеса первой половины 2000-х годов, живут за границей и возвращаться не хотят. Их бывшие бизнесы в руках у братьев Малисов: Олег, младший, стал главным акционером объединенной компании, Александр, старший, — ее генеральным директором.

«Евросеть» и Александр​

«Евросеть» Чичваркин и Артемьев создали в 1997 году, сеть долгое время держала низкие цены на мобильные телефоны, заманивая покупателей громкими рекламными кампаниями с эпатажными слоганами. К концу 2007 года у компании было более 5100 магазинов по всей стране, а оборот «Евросети» в том же году составлял $5,6 млрд. Но еще летом 2005 года у компании начались проблемы: МВД задержало на Шереметьевской таможне десять фур с 80 тыс. контрабандных телефонов и опечатало склады еще с 300 тыс. телефонов. Среди получателей «серых» аппаратов значилась и «Евросеть». «До 2005 года в России не было ни одного «белого» телефона», — позже признавался Чичваркин в интервью Юрию Дудю.

В течение следующих трех лет в «Евросети» несколько раз проходили обыски с конфискацией товара, а в 2008 году были арестованы вице-президент и заместитель начальника службы безопасности компании. Их обвинили в похищении экспедитора «Евросети» и вымогательстве у него 10 млн руб. — по версии следствия, они действовали в интересах Чичваркина.

Спасаясь от уголовного преследования, в 2008 году бизнесмен уехал в Великобританию, позже туда же перебрался и Артемьев. «Евросеть» за $350 млн купил бизнесмен Александр Мамут (всю компанию оценили в $1,25 млрд, но у нее был долг в $850 млн). Мамут затем перепродал компанию, получив за нее в общей сложности около $1 млрд: 50% минус одна акция достались «ВымпелКому», 49,9% — «МегаФону» и его основному акционеру, холдингу Garsdale, которым владели Алишер Усманов, Сергей Адоньев и Альберт Авдолян.

А в 2016 году появились первые слухи о том, что операторы хотят разделить розницу. Летом 2017 года, после почти года переговоров, «ВымпелКом» и «МегаФон» договорились о разделе «Евросети»: «ВымпелКом» получил около 1,8 тыс. магазинов из 4 тыс., «МегаФон» — бренд и остальной бизнес крупнейшей в России сети салонов мобильной связи.

О том, что бренд «Евросеть» перестанет существовать, Евгений Чичваркин узнал больше года назад: «кто-то из бывших коллег сказал», вспоминает он в разговоре с журналом РБК. Он признался, что в тот момент испытал сожаление.

В современной России «Евросеть» вряд ли продолжала бы работать: «Так или иначе чекисты добрались бы до нее», — говорит он, добавляя, что история не знает сослагательных наклонений. С Александром Малисом Чичваркин не поддерживает отношения: «У нас нет предмета для общения», — говорит он.

Бренд «Евросеть» будет ликвидирован к лету 2019 года, говорит Александр Малис: «Это было категорическое пожелание «ВымпелКома» как условие сделки». Александр возглавил «Евросеть» еще в 2009 году и останется руководителем объединенной компании «Евросети» и «Связного». А его родной брат Олег Малис будет ее основным акционером.

«Связной» и Олег

Когда-то самый молодой российский миллиардер в рейтинге Forbes, а теперь — банкрот Максим Ноготков в 1995 году создал компанию «Максус», которая занималась оптовыми поставками телефонов и аудиотехники. В 2002 году на ее основе была создана сеть «Связной», ставшая «игроком номер два» на российском рынке торговли сотовыми телефонами: к концу 2000-х годов «Евросеть» и «Связной» продавали более 50% всех устройств в России. В 2008 году, когда из России уехал Чичваркин, у «Связного» было более 1,7 тыс. магазинов, в 2014-м — около 3 тыс. У Ноготкова были и другие бизнесы — Связной банк, онлайн-магазин Enter, франшиза датского ювелирного бренда Pandora и другие. Головной структурой всех активов Ноготкова была кипрская Trellas Enterprises Ltd.

Олег Малис (Фото: «Коммерсантъ»)

Осенью 2014 года в России случился финансовый кризис, и у Ноготкова возникли проблемы с погашением кредитов. В частности, он не смог вернуть кредит в $120 млн, полученный от группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Всего долги Ноготкова на тот момент составляли около $1 млрд, писал журнал Forbes. В обеспечение по кредитам бизнесмен заложил контрольный пакет в Trellas, а также доли в «Связном», Enter и других компаниях. В конце 2014 года Прохоров переуступил права требования по долгу Ноготкова группе Solvers Олега Малиса.

Как и старший брат, в начале своей карьеры Олег занимал в основном менеджерские позиции в различных телеком-компаниях, но потом решил сосредоточиться на создании собственного бизнеса. В 2011 году он основал инвестиционно-консалтинговую группу Solvers, в которую входит, например, девелоперская компания Solvers Estate (ей принадлежат башня «Империя» и компания «Сити», управляющая деловым центром «Москва-Сити»).

Для Олега история с переуступкой долга Ноготкова стала шансом пробиться в «высшую лигу», и Малис-младший этот шанс не упустил. Около года Олег судился с Максимом Ноготковым и в итоге одержал победу, получив в начале 2015 года 51% акций Trellas и, соответственно, всех компаний создателя «Связного».

В 2015 году Ноготков переехал в США, в 2018-м Арбитражный суд Калужской области признал его банкротом. «Мы общаемся [с Олегом], но очень редко — может, раз в год. У меня нет проблем с общением с ним по любым вопросам и нет обид, просто мало тем для разговоров», — рассказал Ноготков журналу РБК. Урегулировать долги перед всеми внешними кредиторами «Связному» удалось в 2017 году, тогда же газета «Ведомости» сообщила, что компания обсуждает возможность слияния со своим главным конкурентом — «Евросетью».

Одна компания

В мае 2018 года группа Solvers и «МегаФон» закрыли сделку по объединению «Евросети» и «Связного»: в объединенной компании доля «МегаФона» составила 25% плюс одна акция и два места в совете директоров, ее стоимость оператор оценил в 15,4 млрд руб. в своей квартальной отчетности. Доля рассчитывалась исходя из объема вносимых активов в объединенный «Связной», рассказал журналу РБК исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«МегаФон» рассматривал все варианты дальнейшего использования своей части актива после раздела бизнеса «Евросети» — от присоединения салонов к собственной сети дистрибуции до их закрытия, признался Вермишян: «Самым верным нам показалось слияние со «Связным»: это грамотно управляемая компания с точками продаж и обученным персоналом». Своя розница нужна «МегаФону» для «качественного обслуживания» своих абонентов, а мультибренд дает доступ ко всем россиянам, интересующимся цифровыми товарами, говорит Вермишян. Кроме того, стратегия «Связного» предполагает в дальнейшем выплату дивидендов, и «МегаФон» рассчитывает заработать как финансовый инвестор в этот актив.

Олег Малис не смог поговорить с журналом РБК, сославшись на занятость. «Мы с Олегом общаемся каждый день, у нас довольно близкие отношения, мы обсуждаем все», — говорит Александр. Отвечая на вопрос, нет ли конфликта интересов в ситуации, когда один брат руководит компанией, а второй является ее основным акционером, Александр Малис уверяет, что их с братом деловое общение ведется по принятым регламентам и процедурам. «Это не исключает прямого общения на тему брейнсторминга, поисков новых инициатив и вообще человеческого общения, но указания компания должна получать через совет директоров», — говорит он.

Александр Малис (Фото: Юрий Чичков для РБК)

«Александр харизматичный, он умеет находить общий язык со всеми, но он, безусловно, волевой авторитарный руководитель, у которого есть в голове четкое видение того, как должна развиваться компания», — говорит Дмитрий Малов, бывший вице-президент «Связного» по ИТ, логистике и региональному развитию. Он знаком с братьями еще по работе в основанной ими в 1990-х компании «Корбина Телеком».

Оба брата амбициозны, поэтому находить компромиссы там, где они не являются единомышленниками, — это большой труд, говорит Малов. И добавляет: «И они договариваются. Я никогда не встречал у них попытки просто продавить через друг друга какое-либо решение».

Прошедший год Александр Малис называет сложным: около восьми месяцев вся компания была занята объединением, у нее одновременно было два бэк-офиса и «полторы розницы». Интеграция «отъела часть финансовых и человеческих ресурсов», многие вещи приходилось перестраивать на ходу, продолжает он, но по итогам 2018 года в компании ожидают увидеть рост выручки — более конкретный прогноз Малис дать отказался.

После завершения слияния появится новая объединенная компания, в которой будут работать около 30 тыс. сотрудников, — она станет крупнейшим мультибрендовым дистрибьютором в Европе с сетью из 5,5 тыс. магазинов. Салоны «Евросети» будут переименованы: как они будут называться, пока не разглашается. На ребрендинг сети «Связной» планирует потратить 5 млрд руб., говорит Александр Малис. Но важно даже не то, как будет называться компания, — главное, что она будет не продавцом мобильных телефонов и гаджетов, а чем-то принципиально другим.

«Связной» как услуга

Строго говоря, «Связной» уже сейчас сложно называть сотовым ретейлером. В 2017 году львиную долю выручки, около 63%, «Связному» принесли финансовые платежи, которые люди совершают через компанию: переводы, пополнения карт банков-партнеров, погашение кредитов и т.п. Продажи смартфонов и кнопочных телефонов — вторая по величине статья выручки, но на нее пришлось всего 16%. «Если же измерять операции в штуках, то больше 90% из них не связаны с продажей сотовых телефонов», — говорит Александр.

Компания не будет отказываться от торговли мобильными телефонами — в прошлом году продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 41% по сравнению с 2016 годом, а средняя цена устройства выросла на 15%, до 11,03 тыс. руб. Но компания видит явное падение покупательского спроса — люди в два раза больше товаров покупают в рассрочку и в кредит, чем всего 1,5 года назад, сетует Александр: «Мы видим, что количество денег, которое люди готовы тратить на потребление, уменьшается».

Планов выдавать кредиты из собственных средств или стать банком у компании нет. «Мы не производим мобильный телефон, страховой или банковский продукт, мы его продаем», — подчеркивает Александр Малис.

Главный товар нового «Связного» — это услуга. Сейчас весь список услуг и сервисов, которые предоставляет компания, содержит около 3,5 тыс. пунктов. «Многие направления бизнеса, которые казались фантазией всего полгода-год назад, сегодня уже реальность», — говорит Малис. Одно из них — посылочный бизнес.

«Мы их [посылки] можем выдавать в десять раз больше, чем выдаем сегодня, но уже сегодня выдаем в три раза больше, чем год назад», — отмечает Александр. «Связному» даже не нужно открывать пункты выдачи — розничные магазины сети и так есть по всей стране, нужно лишь расширить подсобные помещения. Кроме того, в ближайшие годы компания откроет еще 400 салонов к нынешним 5,5 тыс.

В глобальном смысле «Связной» хочет стать универсальным посредником между интернетом и человеком, который заказал что-то онлайн. «Мы — место, где виртуальное пространство соединяется с физическим миром. Вы заказали что-то в интернете, вам надо в интернете что-то подписать или верифицировать — вы можете сделать это у нас», — объясняет Малис новую философию компании.

«Пока мы не начнем продавать все»

Виртуальный и материальный миры уже настолько переплелись, что сложно сказать, где заканчивается один и начинается другой, продолжает Александр Малис, но при этом есть необходимость их физического контакта. «Наша задача — сделать так, чтобы потребитель мог получить любой легальный товар из любой точки мира, чтобы товары циркулировали так же, как информация», — говорит Малис.

Привычные форматы и правила меняются во всем мире, считает он, — многие интернет-компании пытаются купить компании из традиционного ретейла, у которых есть офлайновые точки продаж, ретейлеры в свою очередь покупают онлайн-компании. «Успех у тех, у кого есть две ноги», — заключает он.

Малис обещает, что через несколько лет любой человек может заказать любой товар в интернете через заявку на сайте «Связного». Сейчас иностранные сайты вроде Amazon и eBay доставляют лишь часть товаров в Россию, эту проблему решают небольшие компании, которые за комиссию привозят покупки из зарубежных интернет-магазинов. По сути, «Связной» хочет забрать этот бизнес себе, доставляя покупателям товар из любой точки мира.

«Если вам нужна какая-нибудь специальная сумка для Harley-Davidson, которая продается только в Америке и Европе, вы не должны думать, как ее получить, мы должны думать за вас», — говорит Александр. Покупателю не нужно будет общаться с иностранным магазином или заниматься вопросами таможенной очистки, добавляет он: «Мы все равно это делаем, и у нас большая экспертиза». Главная цель на этом направлении — «до бесконечности» расширить список сайтов, на которых покупатель из России может оставлять заказы.

Вряд ли через «Связной» в будущем можно будет заказать танкер или аэробус — компания надеется остаться «в рамках b2c», говорит Малис. Но в июле сайт «Связного» совместно с клубом Moscow Tesla Club начал собирать заказы на покупку автомобилей Tesla. Всего «Связной» получил 236 заявок, но продан пока один автомобиль, остальные заявки «находятся в различных стадиях проработки», уточнил представитель Moscow Tesla Club.

«Поройтесь у нас на сайте, вы очень удивитесь, что у нас можно купить. И этого будет больше и больше, пока мы не начнем продавать все. Это займет время, но мы это сделаем», — обещает Александр Малис.