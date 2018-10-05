Рейтинг РБК: 25 женщин-CEO российского бизнеса

1 Магнит Ольга Наумова 1143,3 276 290 5635

Ольга Наумова первой из женщин-менеджеров возглавила компанию из топ-10 РБК 500. В «Магнит» она пришла в июне 2018-го прямиком с поста главы конкурирующей «Пятерочки» (входит в X5 Retail Group). Наумова приняла руководство в турбулентный период: в феврале основатель компании Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций ретейлера и отошел от управления, а в мае 11,8% акций у банка приобрела Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Инвесторы болезненно воспринимали перемены в составе акционеров «Магнита», и без того сдававшего позиции X5. Однако приход Наумовой стал позитивным сигналом: опытная CEO призвана вернуть компании лидерство на рынке. До ретейла Ольга, выпускница МГУ, работала на руководящих должностях в большой металлургии — в «Северстали», НЛМК и ЧТПЗ.

2 Объединенная металлургическая компания Наталья Еремина 166 23 035 719

Правление Объединенной металлургической компании (ОМК) Наталья Еремина возглавила в июле 2017 года. Пост CEO она унаследовала от основного акционера ОМК Анатолия Седых. Сам он перебрался в кресло председателя совета директоров и сосредоточился на вопросах стратегического развития бизнеса. Еремина, выпускница мехмата МГУ, до прихода в ОМК строила карьеру в Металлинвестбанке (входит в группу ОМК), где поработала на позициях начальника отдела межбанковских кредитов, начальника кредитного управления и зампреда правления. В структуру металлургического гиганта она перебралась в 2001-м на должность руководителя департамента контроллинга. В 2004-м стала директором по корпоративным финансам и работе с инвесторами, в 2006-м — вице-президентом, а в 2016-м — заместителем Седых в правлении. ОМК — один из крупнейших российских производителей труб. В 2017 году компания поставила клиентам 2,2 млн т этой продукции. Трубы от ОМК используются на строительстве «Силы Сибири», «Северных потоков» и других стратегических трубопроводных проектов. После назначения Ереминой в сентябре 2017-го ОМК объявила о намерении инвестировать $1 млрд в модернизацию старых и строительство новых мощностей по производству различных труб, в том числе для нефтянки. В частности, порядка $700 млн будет направлено на модернизацию Выксунского металлургического завода, проект планируется реализовать до 2022 года. Также Седых анонсировал планы ОМК по участию в тендерах на поставку труб для трубопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия и проекте «Роснефти» по разработке месторождений Иракского Курдистана. Интерес металлургов к зарубежным контрактам связан с завершением ряда крупных проектов «Газпрома», писали «Ведомости» со ссылкой на данные Фонда развития трубной промышленности.

3 Группа Рольф Светлана Виноградова 180,2 8262 672

«Все прозаично… я вела тренинг и поэтому скинула звонок от руководства. Пришла к себе в кабинет в 7 часов. Перезвонила и узнала, что принято решение о моем назначении» — так Светлана Виноградова описывала в мартовском интервью «Ведомостям» свое назначение на пост гендиректора крупнейшего в стране автодилера. Она руководит «Рольфом» с 2017 года, а в общей сложности проработала в компании уже почти четверть века. Именно Виноградова курировала интеграцию в группу приобретенных в 2016 году дилерских центров «Пеликан-Авто». 2017-й «Рольф» закончил ростом показателей выручки и прибыли, что особенно ценно на фоне финансовых проблем многих конкурентов (хотя весь авторынок в 2017-м также подрос впервые за пять лет: продажи новых машин увеличились на 11,9%, до 1,6 млн штук). «Коммерсанту» Виноградова говорила, что наиболее рентабельными направлениями в прошлом году стали сервис и продажа запчастей. В марте стало известно, что компания ведет со Сбербанком переговоры о вариантах спасения от банкротства еще одного крупного автодилера — Genser.

4 Группа Илим Ксения Соснина 110,4 17 000 450

Ксения Соснина возглавляет крупнейшую целлюлозно-бумажную компанию России с 2016 года, до того она руководила российским офисом американской International Paper (владеет «Илимом» на паритетных началах с «Илим холдингом» Захара Смушкина и братьев Бориса и Михаила Зингаревичей). В прошлом году предприятия группы выпустили 2 млн т целлюлозы (75% всего производства целлюлозы в России), 650 тыс. т картона (20%) и 480 тыс. т бумаги (10%) — в совокупности более 3 млн т товарной продукции. Ее «Илим» поставляет не только на российский рынок, но и экспортирует почти в 80 стран. Компания ведет активную инвестиционную политику: с 2007 года в развитие производства вложено $3,2 млрд, до конца 2021-го еще около $1 млрд будет направлено на проект «Большой Усть-Илимск» в Иркутской области. Вместе с модернизацией комбината в Братске эта мера должна привести к увеличению показателя выпуска товарной продукции до 4,3 млн т в год. Особое внимание «Илим» сегодня уделяет быстрорастущим сегментам упаковки и лесохимии, говорила Соснина в интервью «РИА Новости»

5 Вайлдберриз Татьяна Бакальчук 69,1 10 883 334

Интернет-магазин Wildberries в 2017-м во второй раз подряд возглавил рейтинг лидеров электронной коммерции России по версии Data Insight: проект супругов Татьяны и Владислава Бакальчук не сбавляет темпов роста с момента основания в середине 2000-х. В прошлом педагог, Татьяна за это время превратилась в одну из самых успешных предпринимательниц страны — Forbes оценивает ее состояние в $600 млн. В 2018-м супруги, не жалующие прессу, впервые поучаствовали в фотосессии — все для того же Forbes. Wildberries же трансформировался из площадки по торговле одеждой в полноценный маркетплейс с широким ассортиментом товаров.

6 ГК Агро-Белогорье Лариса Ковалева 64,8 9000 305

Лариса Ковалева возглавила белгородский холдинг в 2016-м, придя на смену основному акционеру «Агро-Белогорья» Владимиру Зотову. Группа объединяет 19 свиноводческих комплексов с объемом производства более 220 тыс. т продукции в год, три зерновые компании с угодьями в 110 тыс. га земель и еще с десяток предприятий. По данным Национального союза свиноводов, в 2017 году «Агро-Белогорье» заняло четвертое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России с долей в общем объеме производства 4,7%. Ковалева по совместительству — депутат горсовета Белгорода: согласно декларации, ее доход в 2017 году — 63,4 млн руб.

7 Л'Этуаль Татьяна Володина 80 14 000 290

Выпускница РЭУ им. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика» и Российской академии образования по специальности «лингвист, преподаватель английского языка», Татьяна Володина — один из самых опытных менеджеров на российском рынке парфюмерии и косметики. Она возглавляет «Алькор и Ко» — компанию, управляющую крупнейшей в сегменте сетью магазинов «Л’Этуаль» — с 2011 года, а до того продвигала в стране бренды зарубежных производителей Clinique и Shiseido. По данным «INFOLine-Аналитики», в 2017-м «Л’Этуаль» сократила число торговых точек с 925 до 900, а темпы роста выручки компании оказались ниже рынка: продажи в сегменте парфюмерии и косметики, по оценке экспертов, увеличились по сравнению с 2016-м на 8%, более чем до 710 млрд руб.

8 Группа Ренессанс Страхование Юлия Гадлиба 41,1 3507 289

Выпускница факультета стратегического менеджмента Высшей школы экономики Юлия Гадлиба заняла пост гендиректора «Ренессанс Страхования» в ноябре 2016 года, а карьеру в отрасли начала еще в 2003-м. В компании, подконтрольной владельцу инвестиционной группы «Спутник» Борису Йордану (он совмещает посты президента и председателя совета директоров «Ренессанс Страхования»), она работает с 2008-го. До 2012-го менеджер успела поруководить центром маркетинговой поддержки продаж и департаментом урегулирования убытков по автострахованию в Северо-Западном регионе. Затем она возглавила весь розничный блок. В 2017-м «Ренессанс Страхование» завершила процесс слияния с активами НПФ «Благосостояние» (контроль над новой структурой сохранил Йордан). Чистая прибыль группы по МСФО в прошлом году составила 2,9 млрд руб., премии — 58,7 млрд руб., а активы — 85,6 млрд руб. Собственный капитал оценивался на уровне 19 млрд руб., а страховые резервы — 43,3 млрд руб. В августе стало известно, что часть «Ренессанс Страхования» находится в залоге у Московского кредитного банка.

9 Эркафарм Анастасия Карпова 42 7756 259

Анастасия Карпова — обладательница необычного для топ-менеджеров фармацевтической отрасли диплома: в Высшей школе экономики она окончила факультет прикладной политологии. Впрочем, непрофильное образование не помешало быстрой карьере в индустрии: Карпова добралась до позиции главы департамента маркетинга сети «Ригла», а в 2009-м перешла в «Эркафарм» на должность заместителя гендиректора по коммерции. С 2012-го она руководит компанией. За это время «Эркафарм» сменил состав акционеров (в 2013 году компанию за $60 млн выкупила у структур Бидзины Иванишвили инвестиционная Haden, действовавшая в интересах ЗАО «Империя-фарма») и провернул целый ряд сделок M&A, поглотив, в частности, сеть «Озерки» и аптеки группы «Роста». К концу 2018-го компания планировала увеличить оборот бизнеса до 50 млрд руб. в год. При этом вероятна покупка еще одного актива — «Самсон-Фармы»: по данным «Коммерсанта» и Vademecum, «Эркафарм» уже может являться фактическим владельцем сети. В совокупности у группы более 1,2 тыс. аптек и доля выше 4% рынка.

10 ТД Риф Марина Турянская 70,5 300 225

Марина Турянская — еще один новичок рейтинга РБК. Она возглавила торговый дом «Риф» в июле 2018 года, сменив на посту Вадима Саркисова. Тот, в свою очередь, войдет в совет директоров объединенной компании, которая возникнет после слияния «Рифа» и азовского зернового терминала «Промэкспедиция» (самый крупный в стране терминал перевалки зерновых по малой воде емкостью 105 тыс. т в год), объяснял порталу «Город N» бенефициар «Рифа», предприниматель из Ростова-на-Дону Петр Ходыкин. Турянская ранее работала коммерческим директором торгового дома. Она также владеет ООО «Филд», которое специализируется на оптовой торговле лесо- и стройматериалами и сантехническим оборудованием. Зарегистрирован «Филд» по тому же адресу, что и «Риф». «Риф» был основан Ходыкиным и его партнерами более десяти лет назад, но вплоть до сельскохозяйственного сезона 2013/14 оставался некрупным игроком на рынке перевалки и отправки зерна на экспорт. Однако в последние пять лет компания вышла на рекордные для индустрии темпы роста и начиная с сезона 2015/16 удерживает статус крупнейшего российского зернотрейдера, опережая даже глобального гиганта Glencore. В сезоне 2017/18, по данным «Русагротранса», «Риф» вывез почти на 61% больше зерна, чем годом ранее — 6,7 млн т. В совокупности это почти 13,5% всего российского зернового экспорта (56 млн против 37 млн т годом ранее). У Glencore, для сравнения, — 5,04 млн т и доля в 10%. Назначение Турянской может быть связано и с долгосрочными планами компании: в интервью «Агроинвестору» в 2017-м Ходыкин не исключал, что в перспективе вероятно IPO «Рифа». «Подготовка к этому идет всегда. Потому что, если что-то рассматривать в долгосрочной перспективе, ты должен к этому идти не один день. Должна быть какая-то платформа. Если ее нет, то ты не сможешь [выйти на биржу], надо будет еще года два этим заниматься», — говорил бизнесмен.

11 Иркутская нефтяная компания Марина Седых 131,9 7000 213

Марина Седых — лидер прошлого рейтинга самых влиятельных женщин-CEO. В списке-2018 она опустилась на десять строчек — прежде всего из-за замедления темпов роста выручки Иркутской нефтяной компании (ИНК). ИНК — крупнейший в России независимый производитель нефти, не входящий в вертикально интегрированные холдинги. Ее предприятия занимаются разведкой и добычей углеводородного сырья в Восточной Сибири — в Иркутской области и Якутии. По итогам 2017 года ИНК добыла 8,6 млн т нефти и газового конденсата — почти на 10% больше, чем годом ранее. В августе 2018-го РБК выяснил, что совет директоров ИНК может пополнить экс-министр природных ресурсов России Сергей Донской. Седых руководит компанией с 2000 года, а до того работала юрисконсультом на нескольких крупных предприятиях в Приангарье. Forbes оценивает состояние гендиректора ИНК в $350 млн. Она также входит в состав Иркутской областной думы: согласно депутатской декларации, в 2017-м доход топ-менеджера составил лишь 21,5 млн руб. Для сравнения, годом ранее Седых отчиталась о заработке в 553 млн руб.

12 Группа Агат Галина Бородина 54 4475 210

Галина Бородина — одна из самых непубличных участниц рейтинга. Она руководит юридическим лицом крупного автодилера — группы «Агат», а также является миноритарным акционером компании. Фамилию Бородин носит и партнер основного акционера «Агата» Алексея Мамочкина, о чем последний рассказывал в интервью корпоративному блогу в 2017 году. «Основные советы, которые мне были полезны <…> — это советы моего друга и партнера, с кем мы начинали бизнес, Равиля Бородина <…> Крепкая мужская дружба и серьезная поддержка <…> позволили создать такую компанию», — говорил Мамочкин. Группа с головным офисом в Нижнем Новгороде была основана в 1991 году и на сегодня представлена в 12 городах (в основном в Поволжье и южных регионах). Сеть состоит из 32 дилерских и 30 сервисных центров. В портфеле брендов — BMW, Hyundai и еще около десятка марок. По оценке «Автобизнесревю», в 2017-м «Агат» вошел в топ-10 крупнейших российских автодилеров по объему выручки.

13 ФГ Будущее Марина Руднева 62,7 645 187

Марина Руднева — топ-менеджер из команды основателя инвестиционной компании O1 Group Бориса Минца. Выпускница юридического факультета МГУ, она начинала карьеру в Ernst & Young, где консультировала клиентов по вопросам налогообложения, сопровождения сделок, корпоративного и коммерческого права. С 2003 по 2006 год руководила проектами в московском представительстве Deloitte & Touche. Затем Руднева провела пять лет в структурах холдинга Gleden Invest одного из крупнейших российских девелоперов — Александра Клячина. В 2011-м она возглавила O1 Group, а в 2016-м перебралась на позицию гендиректора финансовой группы «Будущее». Группа была создана для объединения негосударственных пенсионных фондов (НПФ), подконтрольных структурам Минца. В ее состав входят НПФ «Будущее», НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Образование» и НПФ «Социальное развитие». Клиентская база — порядка 5 млн человек, совокупный объем активов под управлением — более 333 млрд руб. В 2017 году группа столкнулась с финансовыми проблемами — получила убыток в 15,4 млрд руб. НПФ «Будущее» лишился части вложений из-за санации «ФК Открытие» и последовавшей переоценки стоимости пенсионных фондов. Тогда же появились слухи о поиске Минцем покупателей на НПФ: по данным «Коммерсанта» и Reuters, возможность сделки, в частности, изучал Сбербанк. Однако в мае ситуация вошла в критическую фазу: Минц с семьей покинул Россию из-за «напряженной ситуации» (цитата источника «Ведомостей») и обосновался в Лондоне, а основным претендентом на его активы стала кипрская RT&I. «Ведомости» со ссылкой на участников рынка писали, что эта фирма может представлять интересы «Роснефти» и группы «Регион», управляющей пенсионными деньгами нефтяного госгиганта («Роснефть» и «Регион» связь с RT&I не подтверждали). Так или иначе, у RT&I по цепочке от Московского кредитного банка и концерна «Россиум» Романа Авдеева оказался долг O1 Group в 25 млрд руб., по которому, в том числе, заложены 75% плюс одна акция «Будущего». В сентябре 2018 года завершился переход контроля в отношении ПАО «ФГ Будущее» компании Riverstretch Trading & Investments Limited.

14 Сибирский антрацит Анастасия Попрыгаева 40 2300 178

В «Сибирском антраците», подконтрольном группе «Аллтек» миллиардера Дмитрия Босова, Анастасия Попрыгаева работает 12 лет, с 2006 года. Пост гендиректора она заняла в 2015-м. Компания добывает уголь в Новосибирской области, совокупные запасы на ее месторождениях составляют около 170 млн т. Почти вся продукция — 97% — отправляется на экспорт, в основном в страны Азии. Под руководством Попрыгаевой бизнес бурно растет: в 2017 году «Сибирский антрацит» на 40% нарастил объемы производства — до 7,4 млн т. План по текущему году — 8,5 млн т, а к 2020-му — 9,5 млн т (компания уверяет, что оба показателя будут перевыполнены).

15 Джонсон & Джонсон Юлия Маркова 55,4 2000 159

Юлия Маркова руководит представительством Johnson & Johnson в России и странах СНГ с 2017 года. Карьеру она начинала как медсестра в Международной медицинской клинике и преподаватель на факультете высшего сестринского образования своей альма-матер — Московской медицинской академии им. Сеченова (также у менеджера есть степень Executive MBA Гарвардской школы бизнеса). В Johnson & Johnson Маркова пришла в конце 1990-х и с тех пор последовательно поднималась в корпоративной иерархии. В ноябре 2017-го она также возглавила совет директоров Ассоциации международных производителей медицинских изделий IMEDA.

16 Агросила Групп Светлана Барсукова 34 12 000 152

Выпускница Казанского университета Барсукова построила всю карьеру в Татарстане: работала в республиканском комитете по банкротству, «Татэнерго» и ЗАО «МЭКТ». Теперь в ее ведении один из крупнейших агрохолдингов страны. «Агросила» объединяет 24 татарстанских предприятия, объем ее земельного банка — 324 тыс. га (14-е место в рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России по версии аудиторско-консалтинговой BEFL). Холдинг оценивает свою долю на рынке мяса птицы Татарстана в 65%, на рынке сахара — в 51%, на рынке молока — в 9%. В 2018-м в развитие молочного производства «Агросила» вложит 50 млн руб.

17 Санофи Россия Наира Адамян 48,6 2000 150

Наира Адамян провела большую часть карьеры — 18 лет — в структуре российского подразделения концерна Johnson & Johnson, где доросла до позиции управляющего директора (и в этом статусе успела войти в первый рейтинг женщин-CEO по версии журнала РБК). Местный офис французской Sanofi она возглавила в 2015-м. Все это время фармгиганту в стране приходится бороться с негативным влиянием курсового эффекта на финансовые результаты. Тем не менее, Sanofi удается даже наращивать выручку на российском рынке. Во втором квартале 2018-го объем продаж в стране вырос по отношению к аналогичному периоду 2017-го на 17,2%, до €168 млн.

18 ТГК-2 Надежда Пинигина 36,6 5000 137

Надежда Пинигина около 20 лет работала в Ангарской нефтехимической компании, затем в ЮКОСе, «Саянскхимпласте», Единой торговой компании и «Башхиме». Одну из крупнейших генерирующих компаний России она возглавила в 2016-м. ТГК-2 объединяет 12 ТЭЦ (мощностью более 2,5 тыс. МВт). Основной кредитор компании — ВТБ. В 2008-м ТГК-2 купил основатель группы «Синтез» Леонид Лебедев. Позднее 58,3-процентную долю в управление взял «Совлинк», а в апреле 2018-го контроль перешел к кипрской Kostroma Kogeneratsiya Limited. По данным «Коммерсанта», ТГК-2 может купить у Михаила Прохорова энергокомпанию «Квадра» за 18 млрд руб.

19 Билла Елена Мальцева 43,8 3500 135

Елена Мальцева возглавила российский офис ретейлера, подконтрольного австрийской REWE International AG, в 2014 году. В последние годы «Билла» активно растет на местном рынке. За 12 месяцев сеть расширилась более чем на 20 торговых точек, параллельно происходит модернизация уже работающих магазинов. По состоянию на начало сентября «Билла» объединяет 140 супермаркетов, большинство — в Москве. План экспансии до 2020 года — отметка в 200 магазинов. «Билла» интенсивно «внедряет» на полки российского производителя: по итогам 2017-го доля отечественных товаров в ассортименте превысила 80%, писал Retail.ru со ссылкой на Мальцеву.

20 Ситибанк Мария Иванова 41,9 3000 128

Citibank (Citi) работает на российском рынке с начала 1990-х, и все это время местным офисом банка руководили иностранцы. Традиция была прервана в 2017-м, когда должность президента АО «КБ «Ситибанк» вместо Марка Луэ (он отправился курировать подразделения Citi не только в России, но и на Украине, в Казахстане, Израиле, Польше и Турции) заняла Мария Иванова. Выпускница Государственного технического университета Ярославля по специальности «машиностроение» и обладательница степени MBA Чамплейнского колледжа (штат Вермонт, США), в Citi она пришла в 1996-м — карьера начиналась с позиции менеджера по работе с клиентами. В 2004-м Иванова была назначена руководителем отдела торгового финансирования в России, спустя два года перешла в департамент по работе с международными корпоративными клиентами, где доросла до руководителя. Также она курировала работу с иностранцами на Украине и в Казахстане. В последние годы менеджер была исполнительным директором Citi в России. После перехода на пост президента Иванова отвечает за стратегию и эффективность локального бизнеса банка. В рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам второго квартала 2018 года Citi занимает 18-е место по объему активов (491,27 млрд руб.). По данным ЦБ, в июле банк стал лидером по приросту вкладов граждан (плюс 58,5 млрд руб., или 44,2%). А еще менее года назад, в сентябре 2017-го, представителям Citi приходилось опровергать слухи о готовности организации уйти с российского рынка. Так источники «Коммерсанта» истолковали отток розничных клиентов и сокращение сети подразделений банка в стране. В Citi эту динамику объяснили расчисткой портфеля от пассивных клиентов и переходом сервисов в цифровые каналы. Сегодня в России у банка более 3 тыс. институциональных и более полумиллиона частных клиентов. Citi работает в 11 городах страны.

21 Рив Гош Юлия Принц 36,5 7500 123

Юлия Принц — гендиректор одной из крупнейших сетей магазинов парфюмерии и косметики в России (по данным «INFOLine-Аналитики», 255 точек по состоянию на конец 2017-го — на 22 больше, чем годом ранее). Компанию она возглавила, когда та еще была подконтрольна основателям — супругам Ларисе и Павлу Коробань. В 2007-м контроль за $115–140 млн (оценки экспертов) перешел Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. Темпы роста выручки в 2017-м Костыгин в интервью «Деловому Петербургу» называл «спокойными». В 2018-м «Рив Гош» объявил о внедрении системы искусственного интел­лекта для прогнозирования поведения покупателей.

22 SAP CIS Наталия Парменова 32 1300 119

Выпускница СПбГУ и обладательница степени MBA бизнес-школы INSEAD Наталия Парменова возглавила подразделение немецкого разработчика корпоративного софта в России и странах СНГ в феврале 2018-го. Она стала шестым менеджером на этой позиции с 2009 года. Парменова в SAP более 15 лет: начинала с должности менеджера по бизнесу и стратегии в Германии, руководила работой с ключевыми клиентами в Швейцарии, а с начала 2010-х отвечала за стратегию роста SAP CIS. В 2013-м стала исполнительным директором подразделения. 2017-й оказался для SAP успешным в России: компания впервые за три года получила прибыль (€8,7 млн).

23 Страховая компания Согласие Майя Тихонова 30,3 5000 118

Майя Тихонова строила карьеру в финансах с конца 1990-х. Она работала в Международном московском банке, РСХБ, «Российском капитале» и других организациях. В 2012-м менеджер устроилась в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, а спустя два года возглавила подконтрольную группе страховую компанию. «Согласие» испытывало кадровые и финансовые проблемы: за три года сменились три руководителя, но повысить эффективность бизнеса не удавалось. Тихонова стабилизировала ситуацию — убыток начал последовательно сокращаться (спасли вливания ОНЭКСИМа), а в последние годы компания показывает прибыль (в 2017-м — 1,1 млрд руб.).

24 Национальная медиа группа Ольга Паскина 30,2 4364 113

Ольга Паскина возглавляет медиахолдинг, подконтрольный структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров, с 2016 года. До того занимала руководящие должности в «ПрофМедиа» (курировала продажу компании «Газпром-Медиа»), подразделении Discovery Networks в Северо-Восточной Европе и СП Discovery и НМГ. НМГ среди проектов, реализованных Паскиной, выделяет создание мультимедиа-центра на базе «Известий», участие в разработке «русского Hulu» — сервиса «Витрина ТВ», внедрение модели единого селлера телерекламы НРА, рост доли холдинга на рынке платного ТВ до 50% и развитие образовательного проекта «Индустрия».

25 Abbott Россия Елена Карташева 32,5 3000 97