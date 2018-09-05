Как «Netflix для кинотеатров» оказался на грани банкротства

MoviePass — популярный в США сервис подписки на фильмы в кинотеатрах, который летом 2018-го оказался на грани коллапса из-за просчетов в бизнес-модели проекта

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«Первая вещь, которую не под силу исправить даже Илону Маску» — примерно такими заголовками откликнулись технологические медиа на твит основателя Tesla от 31 июля. «Нет», — лаконично ответил звездный предприниматель на вопрос SMM-специалиста Самира Мезрахи: «Илон, мог бы ты спасти MoviePass?»

MoviePass — популярный в США сервис подписки на фильмы в кинотеатрах, который летом 2018-го оказался на грани коллапса из-за просчетов в бизнес-модели проекта. Стартап был основан в 2011 году Стейси Спайксом и Хаметом Воттом. Они изначально позиционировали MoviePass как «подрывную инновацию», способную в корне изменить киноиндустрию, — «Netflix для кинотеатров».

Модель проста: пользователь, оплатив подписку на месяц, устанавливает мобильное приложение и получает специальную кредитную карту. Приложение при помощи GPS-сигнала следит за перемещениями подписчика и при посещении кинотеатра предлагает ему список доступных фильмов. Когда пользователь делает выбор, карта активируется на 30 минут и на нее зачисляются средства для покупки билета.

MoviePass перечисляет киносетям полную стоимость билета, а для подписчика делает скидку: для баланса доходов и расходов сервиса — покрытия разницы между двумя транзакциями — требуется постоянное наращивание аудитории. В первой версии MoviePass стоимость подписки на месяц составляла $29–34. За эти деньги пользователь мог посмотреть три фильма в оплаченный период.

Против внедрения посредника в свои отношения со зрителем сразу же выступили киносети. Запуск сервиса пришлось перенести на год — и все равно, к примеру, кинотеатры AMC Theatres наложили вето на покупку билетов картами MoviePass. Тем не менее идея стартапа вызывала энтузиазм у пользователей: петиции в защиту проекта подписывали десятки тысяч людей. Оценили инновацию и инвесторы — в компанию вложились True Ventures, AOL Ventures и др. В 2014-м позицию изменили и AMC Theatres. Сервис охватил 91% американских кинотеатров, и, казалось, основатели MoviePass близки к триумфу.

Чтобы не терять темпов прироста аудитории, компания продолжала демпинговать: на пике эта политика привела к стоимости месячной подписки в $6,95 при средней стоимости билета в рознице $8–9. При этом MoviePass позволял смотреть уже не три фильма в месяц, а по фильму в день. В 2017 году контроль в компании за $27 млн приобрел оператор данных Helios and Matheson Analytics (выручка в первом квартале 2018-го — $49 млн). Новый владелец взялся диверсифицировать бизнес — например, MoviePass поучаствовал в производстве провального фильма «Готти» с Джоном Траволтой.

Однако ни новые направления, ни стремительное расширение базы пользователей не позволяли до конца покрывать «кассовый разрыв». К декабрю 2017-го сервис взял отметку в 1 млн подписчиков, к июню 2018-го — 3 млн. И несмотря на то что, по уверениям CEO MoviePass Митча Лева, полностью свой лимит не выбирают около 90% пользователей, только в прошлом году убытки проекта достигли $150 млн. Стоимость подписки вновь поползла вверх — сегодня пользователь может выбрать либо три фильма в месяц за $7,95, либо по фильму в день на протяжении месяца за $9,95.

Повышение цен не помогло: летом 2018-го MoviePass терпит одну неудачу за другой. Сначала AMC Theatres запустили аналог сервиса со стоимостью подписки $20 в месяц — только при таком чеке модель работает как бизнес, уверяет киносеть. А затем MoviePass банально «проел» сбережения. В конце июля сервис был временно заморожен, срочно занял у банков $5 млн и объявил пакет антикризисных мер. Пользователям теперь недоступны некоторые «горячие» премьеры (первой «в расход» пошла последняя «Миссия невыполнима»), а стоимость подписки «фильм в день» поднимается до $14,95.

Гендиректор Helios and Matheson Тед Фарнсворт, впрочем, не теряет оптимизма. «Посмотрите на других пионеров своих индустрий — Uber, Airbnb, Spotify — все они теряют много денег. Но все они также меняют наш взгляд на бизнес. Мы идем по их стопам», — резюмировал менеджер в интервью Vice.