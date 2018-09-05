Как украинский разработчик научился анализировать продажи видеоигр

Сергей Галенкин в 2015-м запустил сервис SteamSpy для анализа открытых данных самого популярного в мире магазина видеоигр Steam и за три года превратил его в инструмент, востребованный у специалистов по всему миру

Фото: SUWALLS

«Деньги на этом проекте мне неинтересны», — уверяет 40-летний основатель сервиса SteamSpy Сергей Галенкин. В 2015-м он запустил платформу для отслеживания и анализа открытых данных самого популярного в мире магазина видеоигр Steam и за три года превратил ее в инструмент, востребованный у специалистов индустрии по всему миру.

SteamSpy — b2b-площадка, основная аудитория проекта — разработчики. «От больших до маленьких. С нами работают Take-Two, Activision Blizzard, Ubisoft», — перечисляет Галенкин. Студии используют платформу, чтобы, например, определить оптимальную дату релиза новинки или установить устраивающую пользователей цену. Подходит SteamSpy и для аналитики на более ранних этапах разработки: при оценке рынка, выборе жанра и стиля игры.

Точность советов сервиса до недавнего времени составляла, по словам создателя сервиса, почти 100%. Этот показатель снизился, когда в апреле владелец Steam, корпорация Valve, по умолчанию закрыла доступ к пользовательским профилям. Именно эти данные лежат в основе механики SteamSpy: сервис определяет, как пользователь ведет себя в магазине — между какими играми выбирает, в пользу какого продукта склоняется в итоге.

Фото: из личного архива Сергея Галенкина

На основе собранного массива информации платформа обучается и дает прогнозы. «В фундаменте SteamSpy много математики. Скоро мы добавим и машинное обучение», — говорит Галенкин. С внедрением в платформу искусственного интеллекта ему за деньги помогают сторонние разработчики и бесплатно — энтузиасты из числа знакомых. Главная статья расходов — обслуживание серверов, которые находятся в Германии и обходятся в $1 тыс. в месяц.

Сервис частично бесплатный, основную статистику можно посмотреть без регистрации. Более продвинутые функции доступны с оформлением ежемесячной подписки на сайте Patreon. Стоимость подписки — от $10. Галенкин объясняет выбор площадки Patreon прозрачностью и возможностью получить обратную связь от пользователей. «Это честно: если я собираю статистику по проектам моей аудитории, пусть и разработчики видят мои показатели», — говорит Галенкин. Сейчас подписчики на Patreon собирают по $12 тыс. в месяц. Других доходов у SteamSpy нет, для Сергея разработка сервиса прежде всего хобби. «Некоторые компании предлагали одноразовые контракты [для финансирования], но я отказывался — у меня есть основная работа, большая и интересная», — объясняет Галенкин.

«Точность до полукопии»

Уроженец Киева Галенкин — известный в индустрии маркетолог и автор подкаста «Как делают игры». Сегодня он занимает пост директора по издательской стратегии в американской студии Epic Games, разработчике Fortnite, одного из главных игровых бестселлеров последних лет. Прежде он работал в белорусской Wargaming — там-то ему и пришла в голову идея запуска аналитической платформы для Steam. «Мы работали над игрой Master of Orion, я был дома, и мне срочно понадобились данные по космическим стратегиям», — рассказывает основатель SteamSpy. Тогда он вспомнил разговор на одной из конференций с журналистом портала Arstechnica Кайлом Орландом об алгоритме сбора данных из открытых источников и взялся за разработку.

Фото: из личного архива Сергея Галенкина

На написание скриптов для SteamSpy ушел день. Необходимые данные Галенкин получил, а алгоритм показал коллеге. Тот предложил прикрутить к скриптам «нормальный интерфейс» и выложить результат в открытый доступ. Так Сергей и поступил. Первыми пользователями стали сотрудники Wargaming, а дальше, по словам Галенкина, проект развивался исключительно органически.

Ужесточение работы Valve с пользовательскими данными нанесло существенный урон сервису, его частично пришлось переписать, рассказывает основатель SteamSpy. Но количество подписчиков после закрытия профилей пользователей только увеличилось — разработчики оставляли собственные площадки для анализа данных и перебирались на SteamSpy, который подстроился под новые реалии.

Во-первых, у платформы остались все данные, собранные до апреля 2018-го, а это огромный массив — в августе 2017‑го Valve заявляла о 67 млн пользователей Steam. Во-вторых, помогает опора на открытую статистику о продажах и развитие машинного обучения. Но точность аналитики все равно резко упала, не скрывает Галенкин. Например, если раньше SteamSpy показывал число покупателей игры с точностью до копии, то теперь ограничивается диапазоном с разбросом иногда в 100 тыс. копий.

Галенкин развивает платформу как независимого игрока. Steam, по его словам, не предлагал купить сервис, а другие претенденты на поглощение проекта «хотели купить готовый продукт, включить его в свою аналитическую систему и взвинтить цены». Сергея такой подход не устраивает. «Иногда в решениях этих компаний данных меньше, чем в SteamSpy, но базовая подписка на мой сервис стоит $10, а они предлагают свои услуги за $30 тыс. в год», — объясняет он.

Valve свое отношение к SteamSpy долгое время никак не высказывала, но этим летом на конференции DevGam представитель компании заявил, что SteamSpy не отличается точностью и владелец Steam планирует запустить аналог сервиса. «Буду только рад, — отвечает Сергей. — Однако SteamSpy [до апреля] был точен до каждой проданной копии. Как можно сделать точнее, ума не приложу. Возможно, до полукопии?»