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Самый рисковый бизнес: как устроен первый «киберлагерь» в России
Журнал №07-08 (142), Июль-Август 2018 Технологии и медиа, 09:56
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Самый рисковый бизнес: как устроен первый «киберлагерь» в России
Артем Гаврилов создал Dota 2 Camp без партнеров и инвесторов, так как «все боятся связываться с детьми». Тем не менее, запустив лагерь в 2016 году, уже в 2019-м он надеется не только выйти в ноль, но и получить прибыль
Фото: Dota 2 Camp

«Если в мире есть что-то сложнее, чем делать детский лагерь, то это детский киберспортивный лагерь», — шутит 31-летний основатель компании «Резорт-Юг» Артем Гаврилов. Выпускник Волгоградской академии МВД, еще в годы службы следователем он летом подрабатывал вожатым, а девять лет назад ушел из органов, чтобы посвятить себя организации отдыха. В 2014-м Гаврилов основал «Резорт-Юг» и с тех пор привлек в клиенты «Сибур» и РЖД, а также первым в стране открыл киберспортивный лагерь Dota 2 Camp.

Dota 2 Camp впервые прошел в 2016 году. За первый сезон — шесть смен по две недели — лагерь посетили 600 человек. В этом году продано 900 путевок. Дети в лагере обучаются у профессиональных тренеров и игроков и, разбившись на команды, проводят турниры.

Фото: Из личного архива Артема Гаврилова

«Лагерь из моря, еды и солнца отмирает как явление. Ребятам нужна интересная программа, медийность. Поэтому мы пригласили узнаваемых людей из индустрии», — делится предприниматель. Среди звезд — комментатор студии RuHub Мила Алиева, стример Vityshka, игрок и тренер украинской команды Natus Vincere Александр Хвост Дашкевич, консультациями Гаврилову помогает киберспортивный холдинг ESforce (входит в Mail.Ru Group). Организация сезона в киберлагере обходится примерно в 35 млн руб., говорит Гаврилов. На техническое оснащение уходит около 10 млн руб., на аренду — 18–20 млн (Dota 2 Camp базируется в лагере «Энергетик» в поселке Сукко Краснодарского края). Остальные деньги — призовой фонд и оплата проживания и проезда для гостей и тренеров. Стоимость путевки варьируется от 30 тыс. до 38 тыс. руб. По словам Гаврилова, это «средняя цена по побережью».

Проект он делает без партнеров и инвесторов: «Все боятся связываться с детьми: тебя проверяют прокуратура, пожарная инспекция и другие организации, это один из самых рисковых бизнесов», — объясняет предприниматель. Прошлый киберсезон в итоге принес ему 7 млн руб. убытка, в нынешнем Гаврилов надеется сократить показатель до 5 млн руб., а в следующем — «выйти в ноль и получить небольшую прибыль».

Бежать быстрее

Фото: Dota 2 Camp

«Мы пока не такая большая компания, чтобы сидеть на деньгах и получать проценты. Чтобы не находиться в зоне риска, мы должны бежать быстрее конкурентов» — так Гаврилов объясняет решение вложить деньги в киберлагерь. Инвестиции он сделал из средств «Резорт-Юга» и добавил 5 млн руб. личных накоплений. Выручка компании Гаврилова за последние два года выросла более чем вдвое, до 58 млн руб. в 2017-м. В 2018-м предприниматель надеется довести показатель до 100 млн руб. Чистая прибыль «Резорт-Юга» в 2015–2016 годах составляла около 1 млн руб., более актуальных данных компания не раскрывала.

Один из главных партнеров Гаврилова — структура «РЖД-Здоровье», которой принадлежат 19 домов отдыха по всей стране. «Резорт-Юг» арендует у «дочки» РЖД несколько комплексов. До этого Гаврилов организовал отдых для детей сотрудников компании (сумма контракта составила около 20 млн руб., а всего «Резорт-Юг» заключил с госорганами и госкомпаниями соглашения почти на 120 млн руб.). Другой постоянный клиент «Резорт-Юг» — «Сибур»: компания Гаврилова также организует отдых для детей сотрудников холдинга.

О планах Гаврилов рассуждает осторожно: «В нашей сфере можно много мечтать, но цыплят лучше по осени считать, случиться может самое непредсказуемое. В 2012 году из-за наводнения в Крымске полностью затопило лагерь, в котором я работал». Сейчас он сосредоточен на втором сезоне Dota 2 Camp, а осенью собирается запустить аналогичный проект для взрослых в Сочи. «Наша главная проблема в том, что люди не становятся богаче и платить за путевку для них все сложнее, а делать проект для 200–300 детей элиты мне не хочется», — заключает предприниматель.

Автор: Настя Березина.
Теги: «Сибур» , РЖД , dota 2
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