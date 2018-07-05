Как Роскомнадзор раскрутил сервис 22-летнего петербуржца

Когда суд заблокировал Telegram на территории РФ, Александр Литреев стал распространять ссылки на свой прокси-сервис. Аудитория Vee Security за пару месяцев выросла в 30 раз, до 60 млн устройств и 185 млн подключений в день

Фото: Асхат Бардынов для РБК

«Наши основные рынки — регионы, где есть проблемы с демократией», — в разговоре с журналом РБК Александр Литреев не скрывает, что его бизнес чутко реагирует на политическую повестку. В 2018 году он вместе с командой единомышленников зарегистрировал в Эстонии компанию Vee Security OÜ, разработчика одноименного бесплатного сервиса по предоставлению прокси-серверов — промежуточных серверов — посредников между пользователем и целевым «конечным» сервером.

Звездный час продукта наступил очень скоро, когда в апреле Таганский суд Москвы согласился с доводами Роскомнадзора и заблокировал на территории России мессенджер Telegram. Литреев — автор популярного канала «Сайберсекьюрити и Ко.» с 23 тыс. подписчиков — оказался готов к радикальному сценарию и начал активно распространять ссылки на свой прокси-сервис. Результат превзошел все ожидания: аудитория Vee Security за пару месяцев выросла в 30 раз, до 60 млн устройств и 185 млн подключений в день.

Фишка сервиса — в простоте использования. Для настройки прокси пользователю достаточно открыть ссылку в браузере и одним кликом запустить программу — после этого Telegram становится доступен на ПК или мобильном устройстве. Физически серверы Vee Security находятся в Европе. Других технических деталей работы Литреев не приводит. Помимо России прокси от Vee Security популярен в Иране, где Telegram регулярно сталкивается с блокировками.

Изначально команда (помимо Литреева это еще четыре специалиста из России и США) планировала выпустить платный аналог Vee Security для обхода блокировок любых программ и сайтов, но «бан» мессенджера Павла Дурова ускорил разработку более простой и востребованной версии сервиса, вспоминает Литреев: «Важнее всего для нас было сохранить контакт с аудиторией». Временный отказ от монетизации недешево обходится Vee Security OÜ: ее запуск стоил 3,5 млн руб., в месяц на сервис уходит еще около 350 тыс. руб., перечисляет основатель компании. Инвестиции команда привлекать не планирует, хотя предложения от российских и зарубежных инвесторов, по его утверждению, были.

Фото: Асхат Бардынов для РБК

Но зарабатывать команда Литреева все-таки собирается: летом запустится платный сервис Vee ConnectoVPN для обхода блокировок любых ресурсов при помощи VPN (виртуальной частной сети). Стоить приложение будет от $2,49 в месяц, трафик и количество подключенных устройств неограниченны. Литреев надеется на лояльность аудитории, которая удовлетворена качеством прокси: «Пользователи нам доверяют, им нравится, что мы боремся за свободу в интернете». К сентябрю компания выйдет на самоокупаемость при VPN-«конверсии» 1% — это 600 тыс. человек, прогнозирует предприниматель.

Vee Security не первый опыт Литреева в «околополитическом» интернете: выпускник Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации им. Бонч-Бруевича, он еще в студенческие годы увлекся разработкой сервисов, способных противостоять ограничениям в Сети и в офлайне. Так, одна из его программ «Красная кнопка» помогает координировать усилия по поддержке активистов, задержанных на акциях протеста.

Сервис не собирает пользовательские данные, за исключением логина и пароля, необходимых для регистрации. «Трафик, проходящий через наши серверы, нигде не сохраняется», — подчеркивает Литреев.

Роскомнадзор с апреля пытается блокировать домены, принадлежащие Vee Security. Выходит неэффективно и даже комично: поскольку сервис выдает личный прокси каждому, зашедшему на сайт, сотрудники регулятора, блокирующие URL-адреса, фактически закрывают доступ к ресурсу только самим себе. Обжаловать блокировки Литреев планирует в суде.