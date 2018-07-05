Дикий диджитал: как бывшие игроки КВН зарабатывают на веб-сериалах

Первый эпизод веб-сериала «Дикий Digital» Виктора и Виктории Кравченко попал в тренды YouTube. К третьему они нашли спонсоров, а осенью готовятся получить прибыль. Журнал РБК разобрался, как супруги зарабатывают на веб-сериалах

Фото: Юлия Спиридонова для РБК

«Недавно я подготовил список из 45 сериалов, которые до первого августа должны посмотреть все члены нашей команды. Так мы будем говорить на одном языке, иметь единое представление о качестве. Все смотрят — и отмечаются в табличке», — рассказывает сооснователь компании «Дикий Digital» Виктор Кравченко. Осенью 2017 года вместе с женой Викторией он запустил новый проект: студию-производителя веб-сериалов.

Рынок без берегов

Виктор и Виктория познакомились в родном Ростове-на-Дону, затем друг за другом перебрались в столицу, поступили в Высшую школу экономики, а параллельно играли в КВН и строили карьеру: он в отделах продаж медийных компаний, она — в журналистике. Весной 2017-го супруги основали первую совместную компанию — производителя коммерческой рекламы Berega Production. В клиенты успели заполучить Gloria Jeans, «Тинькофф журнал» и другие бренды.

Также перед запуском «Дикого Digital» Кравченко успели поучиться в Киношколе Александра Митты и лаборатории MovieBand. «Мы с Викой придумали и сняли выпускную короткометражку «Бешеная жизнь» о человеке, чья жизнь становится похожей на фильмы Квентина Тарантино. Поездили по кинофестивалям, нам дико понравилось. После стали искать способ выйти на рынок. Поняли, что полный метр и фильмы для широкого проката пока не потянем, да и писать их не умеем. А вот на веб-сериалы сил хватит», — рассказывает Виктор.

Работа на площадке. Фильм «​Квин» (Фото: «Дикий Digital»)

В тот же период супруги и придумали альманах из десяти историй, объединенных темой цифрового (digital) настоящего. Проект получил название «Дикий Digital» и слоган «Сериал о рекламе, технологиях, м...х и свободе». Тогда же Кравченко начали изучать рынок, чтобы оценить перспективы альманаха как бизнеса. «Нам почти все отвечали: идея классная, но мы не знаем, как монетизировать», — вспоминает Виктория.

Приятель супругов Арсений Ашомко (на тот момент гендиректор компании TigerMilk) рассказал им об акселераторе для развлекательных стартапов FunCubator. Кравченко договорились о встрече с представителями акселератора. «Мы собирали средства на съемку пилотной серии. Обошлись бы и без посторонней помощи, но для имиджа хотели продать рекламу перед видео — pre-roll — за символические 50 тыс. руб.», — говорит Виктория.

Менеджерам FunCubator проект понравился настолько, что они предложили инвестиции. Уже в декабре акселератор стал акционером стартапа с долей около 20%.

Хайп, биткоины и Telegram

За две недели до 2018 года Виктор и Виктория начали снимать первую серию — «Шампанское из биткоинов». Им помогал один оператор и несколько сотрудников на площадке, постпродакшен супруги решили сделать самостоятельно. «Нам казалось, это не так сложно: снять коротенькую историю, самим смонтировать, выложить на YouTube и следить за просмотрами. В итоге чуть не умерли в процессе! Еле успели!» — смеется Виктория. «Дикий Digital» стартовал 31 декабря. В новогоднюю ночь видео попало в тренды YouTube вместе с обращениями Владимира Путина, Алексея Навального и Ксении Собчак. Суммарно на всех платформах («ВКонтакте» и YouTube) ролик собрал около 1 млн просмотров.

Режиссерский монитор. Фильм «​Мударев Говорит!» (Фото: «Дикий Digital»)

После дебюта супруги решили увеличить продолжительность съемочного процесса. Теперь производство одного эпизода — на момент публикации их вышло семь хронометражем от семи до 15 минут — занимает около месяца. Бюджет серии — от 150 тыс. до 400 тыс. руб. Для съемок в альманахе супруги приглашают профессиональных актеров, которые работают за символические гонорары в несколько тысяч рублей. «Они соглашаются, потому что YouTube и вообще интернет для них что-то новое, им любопытно, им нравится проект, плюс мы все делаем быстро — снимаем одним днем», — объясняет Виктория. В «Диком Digital» также появились монтажер и специалисты по дистрибуции. К маю 2018-го команда проекта разрослась до восьми человек.

К третьему эпизоду — «Фейк» (опубликован за полтора дня до выборов 18 марта), о предвыборной кампании депутата Мудоева — партнерам удалось получить первую полноценную интеграцию от Delivery Club (принадлежит Mail.Ru Group). По словам Виктора, рекламодатель остался доволен — сотрудничество (под видео был промокод для заказа) позволило сервису доставки еды получить заказы на 500 тыс. руб. и не только окупить затраты, но и выйти в плюс. Позднее партнерами проекта также были производитель смартфонов ZTE и сервис продажи машин Car Price.

Контракты с брендами окупают затраты на производство. В случае с ZTE, по словам Виктора, сумма интеграции покрыла также расходы на продвижение. Сейчас каждый эпизод работает в ноль, а осенью Кравченко надеются выйти в плюс. Увеличивать размер инвестиций от FunCubator пока не планируют. «У нас есть возможность получить еще один чек: мы решили сделать это либо на большой проект, либо в случае экстренной ситуации, когда зарплату будет нечем платить», — объясняет Виктория.

Фото: Юлия Спиридонова для РБК

Первым испытанием для проекта стала блокировка канала на YouTube без объяснения причин по жалобе пользователя. На то, чтобы исправить недоразумение, ушло около недели. За это время канал потерял около 1 тыс. подписчиков (на момент блокировки их было 8 тыс.). Но супруги решили «хайпануть» на событии, которое по времени совпало с блокировкой Telegram в России, и разместили в популярных пабликах срочную новость о бане «Дикий Digital». «Когда канал снова стал доступен, нам удалось быстро вернуть аудиторию и преодолеть порог в 10 тыс. подписчиков. Сейчас их более 67 тыс.», — говорит Виктор.

Движение к Disney

«С одной стороны, через YouTube можно бесплатно доставлять контент аудитории. С другой — нет гарантий стабильного развития, непонятны механизмы продвижения. В Сети куча проектов отличного содержания с кучей звезд, но все равно они не взлетают. Мы хотим в перспективе двух-трех лет стабильно зарабатывать и на другой платформе», — объясняет Виктор.

Партнеров «Дикий Digital» ищет среди онлайн-кинотеатров и соцсетей. По словам Кравченко, они близки к соглашению с крупным игроком рынка. Стороны обсуждают проект «Доктор Digital» — веб-сериал о враче, который лечит воображаемые «диджитальные болезни», говорит Виктор.

По его мнению, для компании принципиально важно сохранить права на контент и персонажей, «как это делает Disney. Мы к этому стремимся», — объясняет предприниматель. Онлайн-кинотеатры же «ищут возможность быстро и недорого снять качественный контент: в этом наши интересы сходятся», продолжает Виктория. 30 июля под ее руководством на канале вышел новый проект «Дикий Digital» — сериал о хакерах и вирусе Fedya, в основе которого история вируса-вымогателя Petya.

Виктор и Виктория Кравченко. Репетиция с актерами «​Квин» (Фото: «Дикий Digital»)

«Фишка» проекта — привязка к актуальным событиям. «Прошлый год начался с «Викинга», а закончился фильмом о победе баскетболистов в 1972 году [«Движение вверх»]. В середине было сплошное средневековье в виде «Коловрата» и «Скифа». Нам катастрофически не хватает качественного юмористического контента на актуальные темы», — рассуждает Виктор.

Вместе с женой он мечтает о собственной платформе для интерактивных веб-сериалов с опцией просмотра эпизодов глазами разных персонажей. «С FunCubator мы даже обсуждали инвестиции в такой проект. Возможно, это решило бы проблему пиратского контента — появится единственная платформа, на которой будут доступны все функции», — заключает Виктория.