Инвесторы в мемы: как работает акселератор развлекательных стартапов

В 2017 году компания FunCorp запустила первый в РФ акселератор для стартапов из индустрии развлечений. С тех пор FunCubator вложил в стартапы десятки миллионов рублей и получил статус главного инвестиционного подразделения FunCorp

Фото: Юрий Чичков для РБК

«Мы помогаем стартапам выйти в космос. Даем деньги здесь, но надеемся, что они завоюют мир. Поэтому выбираем только сильных. Предприниматель не котенок, это лев с кровью на морде, который только что убил. Таких и ищем — голодных, кровожадных», — патетические рассуждения ведущего аналитика FunCubator Алмаса Абулхаирова об инвестиционной стратегии забавно контрастируют с проектами, которыми занимается акселератор.

FunCubator в конце мая 2017 года запустила кипрская компания с российскими корнями FunCorp, принадлежащая Владимиру Закоулову, Сергею Алексеенко и Андрею Грудкину. Ее самый известный продукт — генератор мемов iFunny. Сервис с семилетней историей популярен у американской аудитории: согласно данным SimilarWeb, он входит в топ-50 приложений в категории «Развлечения» в App Store и в топ-40 всех Android-приложений на рынке США.

FunCorp оценивает суточную аудиторию iFunny в 4 млн пользователей. После пяти лет работы над приложением акционеры FunCorp решили расширить бизнес и найти проекты, способные придать головной компании толчок в развитии. Сначала менеджеры подыскивали такие проекты самостоятельно, но потом пришли к мысли о необходимости найма новой команды. Ее собрали из известных на рынке специалистов. Управляющим партнером FunCubator стал бывший исполнительный директор разработчика игр KamaGames Studio Виктор Захарченко, директором по продуктам — экс-глава аналогичного подразделения в Tribuna Digital (владеет Sports.ru) Михаил Калашников, а ведущим аналитиком — Абулхаиров из фонда ABRT Venture Fund.

Нишу, в которой акселератор ищет проекты, руководители называют funtech. «Развлечения — фан (англ. fun), основанный на технологиях», — объясняет Захарченко. Несмотря на внятное позиционирование FunCubator, не все претенденты понимают стратегию проекта. Например, в акселератор обращался сервис такси с «веселой музыкой», с улыбкой вспоминают собеседники журнала РБК.

Сначала FunCorp отвел «дочке» два года на поиск стартапов и выделил $10 млн. Сумма включает начальные раунды инвестиций и не подразумевает увеличения доли в проектах. «Если нам это потребуется, мы выделим дополнительные деньги», — говорит совладелец FunCorp Сергей Алексеенко.

Для российского рынка $10 млн — огромные деньги, утверждает Захарченко: «У нас на развлекательные стартапы не смотрят даже бизнес-ангелы, непонятны перспективы монетизации. С аудиторией в 10–15 тыс. человек, достаточной для, например, онлайн-магазина, funtech-проекты не могут рассчитывать на рекламу и другие способы заработка».

Команда FunCubator увидела перспективы там, где другие не искали: в этой нише обкатываются передовые технологии, способные позднее принести миллионы, говорит Абулхаиров. «Такие проекты обычно проходят две стадии: сначала они никому не нужны, потом все хотят стать их инвесторами, но никто не нужен уже им самим. Наша задача — отловить потенциально взрывные стартапы на первой стадии», — уточняет Калашников. Шесть ключевых областей поиска — AR/VR, онлайн-сообщества, киберспорт, мессенджеры, медиа и видео. Объем инвестиций — от $10 «для покупки кофе в ночь писания кода» до более чем $1 млн в случае глобального масштабирования.

Ищет проекты акселератор как через партнерство с хакатонами, так и через открытый прием заявок. В портфеле пять «твердых» инвестиций, еще десять сделок скоро будут закрыты. Средний объем вложений составляет 2 млн руб., доля акселератора не превышает 15–20%. До апреля 2019 года FunCubator хочет инвестировать еще в 20 проектов и нарастить средний объем до 30–40 млн руб.

Поиск на хакатонах менее эффективен, признает Захарченко: там всегда много интересных идей, которые редко получают развитие. В подобные идеи FunCubator вложил до $100 тыс., которые не окупились: два проекта были свернуты по вине основателей, бизнес-модель еще одного разрушило изменение алгоритмов Facebook и Instagram.

«Немаскарад» и мемы

Поиск стартапов через заявки оказался более результативным. От заявок акселератор ждет «минимально жизнеспособного продукта» (MVP). «Иногда это похоже на автомобиль, который не доехал до финиша жалких 100 м. И мы в него просто вливаем бензин: не чиним машину, если она сломана, а даем немного топлива», — объясняет Абулхаиров. Калашников вспоминает, что спустя месяц после старта в FunCubator пришло более сотни заявок. На их разбор у него ушло около двух месяцев.

Фото: Юрий Чичков для РБК

Одним из первых обратился в акселератор разработчик мобильных игр из Санкт-Петербурга Филипп Карманов. В FunCubator он пришел с готовым проектом — студией разработки брендированных HTML-5 игр Black Snowflake. Играми Карманов занялся в 2007 году в возрасте десяти лет. Два года назад основал студию. «В FunCubator пришел скорее не за инвестициями, а для поиска новых партнеров. Поскольку я сосредоточился на брендированных играх, хотелось заполучить в клиенты крупные рекламные агентства», — объясняет предприниматель. Полгода назад одновременно с развитием Black Snowflake он начал создавать игры для iFunny. По словам Карманова, они пользуются популярностью: «Чаще всего аудитория играет в два раза дольше, иногда — в три-четыре раза, чем смотрит видео [в приложении]».

Сначала Карманов воспринял стратегию FunCubator как «MSQRD-стайл»: «Быстро вложиться в успешный проект и выгодно его продать (в марте 2016 года Facebook приобрела белорусскую компанию-разработчика MSQRD всего через месяц после запуска приложения. — РБК)». Но уже по ходу общения понял, что акселератор заинтересован не в стремительной монетизации инвестиций, а в усилении материнской компании.

Сотрудничество с iFunny убедило команду FunCubator инвестировать в Black Snowflake. Стороны не раскрывают деталей, Карманов лишь уточняет, что доля акселератора не превышает 20%, а объем инвестиций — ниже 0,5 млн руб. От знакомства до сделки прошло всего четыре месяца, радуется стартапер: другой венчурный фонд, в который он обращался за средствами, не ответил на письмо. Альянс с FunCubator Карманов считает продуктивным: студия вышла на стабильный график производства — выпускает минимум по игре в неделю.

Одновременно с Black Snowflake в портфеле FunCubator появился генератор видеопоздравлений Fantomas.video. Сервис позволяет скрестить собственные фотографии со знаменитыми клипами и сценами из фильмов, например с Gangnam Style или с танцем из «Криминального чтива», и сменить лица главных героев на лица с фото. По словам Захарченко, проект находится на стадии эксперимента и переносит продукт в мобильный формат. Ориентиром служит американский JibJab, уточняет управляющий партнер FunCubator. Разработчики уже изготовили демоверсию, а платформой для тестирования станут «Одноклассники», уточняет Калашников. С осени FunCubator планирует нарастить объем инвестиций в проект и запустить маркетинговую кампанию Fantomas.video в США.

В числе портфельных проектов акселератора также крупнейшая энциклопедия мемов Рунета Memepedia. «Раньше люди, которые любили мемы и разбирались в них, были фриками на задворках. Но пару лет назад произошел культурный сдвиг, появилась потребность понимать, что тот или иной мем значит, правильно его использовать. Такой сервис нужен и в b2b-секторе: редакторам пабликов, сайтов», — объясняет Калашников. Под руководством FunCubator у проекта получилось нарастить аудиторию до 750 тыс. пользователей в месяц. Теперь основатели нацелены на получение рекламных интеграций. Есть и другие пути монетизации, например подписка и расширение функций пользовательского сообщества.

Оживляя Носферату

Команды FunCubator пристально следят за видеосервисами, в портфеле акселератора уже два проекта из этой сферы. Первый — производитель контента Brand and Story, который специализируется на съемках коротко- и полнометражного кино. При поддержке FunCubator продюсеры проекта Илья Аксенов и Влад Малышев в феврале 2018 года выпустили первый фильм «КВНщики».

Второй «видеоактив» акселератора — студия web-сериалов «Дикий Digital» Виктории и Виктора Кравченко. Основатели студии ранее снимали коммерческие видео, а осенью 2017 года создали веб-сериал «Дикий Digital» и загорелись идеей наладить производство таких проектов. В поисках способов монетизации Кравченко обратились к FunCubator. «До нас все веб-сериалы изначально были брендированы и снимались под заказ, мы же попытались сделать наоборот», — объясняет Виктор.

Сначала студия хотела продать акселератору исключительно pre-roll (рекламу перед началом ролика) примерно за 50 тыс. руб. «Мы искали любые деньги, чтобы снять пилот», — объясняет Виктория. На встрече представители FunCubator заинтересовались проектом и предложили основателям подумать об инвестициях. «Они произнесли красивую мантру о желании стать Netflix для веб-сериалов, от которой у нас загорелись глаза, как у Рокфора от сыра», — смеется Захарченко.

Калашников замечает, что, несмотря на кураторство молодых компаний, FunCubator остается «тоже в каком-то смысле стартапом». Акселератор пережил цикл, после которого изначально планировалось его закрытие, и превратился в «постоянное инвестиционное подразделение FunCorp», говорит Михаил. KPI от материнской компании все же существуют: по словам Абулхаирова, стоит задача не только окупить вложения, но и получить тройную отдачу от инвестиций по всем активам за пять лет.

Захарченко заверяет, что, если KPI не будут выполнены, это не станет «смертельной точкой и показателем того, что не получилось». «Мы играем в высокорисковой зоне. И все проекты, как Носферату, пока не мертвые, но и не до конца ожившие. Вот в этом мы и видим главную возможность и главный риск — помочь или не помочь им ожить», — заключает управляющий партнер FunCubator.