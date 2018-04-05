Как французские стартаперы стали продавать «умные» трусы для радиофобов

Трусы Spartan защищают от радиоволн, возникающих при использовании смартфонов и ноутбуков, Wi-Fi и Bluetooth, спутниковой и радиосвязи

Фото: из архива пресс-службы компании Spartan

«Рассказывать свою идею инвесторам Google, стоя в одних трусах, — пожалуй, один из самых сумасшедших поступков в моей жизни», — писал в блоге на Medum сооснователь стартапа Spartan Артур Менард. Вместе с партнерами Пьером-Луи Буйе и Томасом Каличиама он придумал оригинальный продукт — мужские трусы для защиты чувствительных участков тела от электромагнитного излучения.

Фото: из архива пресс-службы компании Spartan

Идея родилась в конце 2015-го: за дружеским ужином Артур и Пьер-Луи заметили, что все гости выложили смартфоны на стол. Это натолкнуло их на мысль о влиянии гаджетов на репродуктивную систему мужчин. Как защитить пользователя от угрозы излучения смартфонов, не меняя его привычек? «Мы придумали ответ — с помощью нижнего белья», — рассказывает Менард в интервью журналу РБК.

Они быстро взялись за разработку. В качестве материалов использовали шелк и серебро. Металлическая нанорешетка наносится на ткань и образует щит, отражающий излучение. В основе технологии Wave Tech, автором которой является Буйе, принцип клетки Фарадея, открытый еще в 1836 году: помещенные в камеру из токопроводящего материала предметы ограждаются от внешних электромагнитных воздействий. Серебро вдобавок обладает антибактериальными свойствами, так что, по заявлениям разработчиков, «умные» трусы сохраняют свежесть гораздо дольше «обычных» аналогов. Белье выдерживает до 300 стирок в машине при температуре 30˚C и, кстати, не определяется металлоискателем.

Трусы Spartan защищают от радиоволн (от 700 МГц до 5 Ггц) и микроволнового излучения. Такие волны чаще всего возникают при использовании смартфонов и ноутбуков, Wi-Fi и Bluetooth, спутниковой и радиосвязи. Хуже трусы справляются с низкочастотными радиоволнами, например с ТВ-сигналом. Кроме того, отраженные волны могут нанести вред другим участкам тела, предупреждал в блоге Medium Пшемыслав Китовски, руководитель исследовательского отдела компании Mudita. Еще один выявленный экспертом риск — ухудшение качества приема мобильного сигнала вблизи трусов.

Название Spartan отражает философию стартапа, объясняет Менард: «Мы хотели что-то мужественное, а история 300 спартанцев отлично иллюстрирует главное свойство трусов — непревзойденную защиту от радиоволн». Первые инвестиции команда собрала на Kickstarter: искомые $8 тыс. привлекли за месяц, а всего пользователи «скинулись» на $20 тыс. Основатели также вложили собственные средства, объем которых Менард не раскрывает.

Продажи стартовали в октябре 2016 года. Производство на первых порах было локализовано в Китае, но в мае 2017-го из-за проволочек с логистикой «конвейер» перевезли в Португалию. Тогда же трио основателей, они же — единственные сотрудники компании, впервые выплатили себе зарплату. В июне Spartan сообщил о реализации 3 тыс. трусов на $150 тыс., 50% заказов пришлись на США. По итогам года продажи достигли 30 тыс. единиц товара. Купить трусы пока можно только на сайте Spartan — пара стоит $45. Первые отзывы пользователей преимущественно положительные.

Сегодня компания расширяет ассортимент: уже в продаже детская линия Pandaroo, в разработке — белье для женщин. В дальнейших планах значится экспансия на азиатские рынки и открытие офиса в Нью-Йорке.

Маркетинг Spartan, за который отвечает Каличиама, строится на сарафанном радио и эффекте от участия в выставках электроники CES. Команда впервые отправилась в Лас-Вегас в 2016 году: почти $15 тыс. за билеты и стенд тогда были для стартапа огромной суммой. Зато о необычном продукте написали все ведущие технологические СМИ. С тех пор компания привлекла более $2 млн от инвестфондов и через краудфандинг. В январе 2018-го Spartan поступил в акселератор Wilco.

Фото: из архива пресс-службы компании Spartan

Основатели Spartan не первыми догадались использовать серебро в качестве блокирующего излучение материала: в США работает некоммерческая организация Less EMF, которая тоже продает одежду, способную защитить от вредного излучения. В ассортименте кепки, леггинсы, шапки, кольчуги, балаклавы и трусы, способные обеспечить «360 градусов защиты в районе таза».

Но Spartan куда в большей степени ориентирован на пользователя. Свою миссию стартап формулирует как «повышение уровня мужской фертильности». Тому есть научные подтверждения: согласно исследованию группы ученых из английского Университета Эксетер, постоянное хранение гаджетов рядом с гениталиями может снизить подвижность сперматозоидов.

Однако существуют и скептики. Они уверены, что алармизм Spartan преувеличен: так, в статье на портале The Conversation директор программы по радиационной безопасности и радиационной защите здоровья Джорджтаунского университета Тим Йоргенсен отмечал, что влияние радиоволн на репродуктивную систему либо незначительно, либо отсутствует вовсе. Менард парирует: в научном сообществе консенсуса нет, так что лучше быть готовым к потенциальной опасности, чем потом сожалеть. Целевая аудитория продукта — мужчины 30–40 лет и женщины от 25 до 35, которые «обеспокоены плодовитостью спутника».