«Умная» камера от московского стартапа учит трюкам сноубордистов из США

Предприниматели из Москвы придумали устройство Leap, чтобы помочь сноубордистам-любителям осваивать прыжки и джиббинг

Фото: из архива персс-службы компании Leap

«На самом деле мы придумали эту штуку для себя», — рассказывает выпускник Высшей школы экономики Кирилл Фролов, сооснователь стартапа Leap. Он вместе с друзьями Дмитрием Еременко, Ильей Кочетовым и Виктором Тимченко любил кататься на сноуборде: «Мне всегда хотелось соревноваться. Для этого я как-то даже дошел до уровня pro — участника соревнований». Но турниры отнимали слишком много времени и сил — уделять им столько внимания в состоянии лишь профессионалы.

Для спортсменов-любителей Фролов с друзьями и создал проект Leap. Это камера с датчиками, которая устанавливается на доску и по ее положению в пространстве определяет, какой трюк выполняет сноубордист и насколько успешно у него это выходит. «Обычно без судьи определить, кто прыгнул выше или техничнее, нереально. Поэтому мы придумали систему, которая сможет сделать это так же, как опытный рефери», — объясняет Фролов. На разработку Leap сооснователи потратили 500 тыс. руб. личных накоплений.

Начинающему сноубордисту хочется понять, почему какой-то элемент не получается. «Когда рядом нет хорошего тренера, трудно оценить, что именно в твоем катании не так. Leap анализирует все движения, которые совершает доска, и на выходе выдает аналитику и определяет слабые места: неправильно смещенный центр тяжести тела, слишком большая амплитуда прыжка, слишком сильный завал на кант», — перечисляет Фролов.

Внутри устройства, которое крепится на доску, набор датчиков: акселерометр, гироскоп, GPS — все это есть в каждом смартфоне. «Добавочная стоимость», которую привнесли авторы проекта, — софт, мобильное приложение, которое обрабатывает сырые данные и выдает аналитику. Программа использует машинное обучение, отмечает Фролов: «Мы учим алгоритм фиксировать каждое мелкое движение доски и определять, что именно делал сноубордист».

Фото: из архива персс-службы компании Leap

Технология дает достаточно высокую точность, утверждают основатели проекта: в случае с прыжками программа определяет почти все трюки, в случае с джиббингом — трюками со скольжением по перилам или другим подобным поверхностям — 86%. «Этого, конечно, недостаточно, мы дообучаем алгоритм, нужно больше данных», — говорит Фролов. Стартап запустил предпродажи устройства в США: основатели проекта уже продали 62 камеры по $170 каждая. «У нас пока маленькое производство, поэтому важно продавать тем, кто будет кататься и помогать собирать данные. Мы списываемся с каждым бета-тестером, прежде чем продать ему Leap», — подчеркивает предприниматель.

Когда продукт будет доработан, Фролов надеется найти партнеров среди американских компаний: «Мы могли бы помогать соединять бизнес и клиентов. Сейчас человек покупает сноуборд, уходит из магазина — все, компания ничего о нем не знает. Если на его доске будет предустановлен Leap, мы через год катания сможем прислать человеку аналитику: определить стиль катания, проблемы и оптимальное оборудование». Сейчас команда Leap проходит отбор в знаменитый акселератор Y Combinator: участвовать в отборе москвичей пригласили после выпуска из финского акселератора Startup Sauna.