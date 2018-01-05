Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,35 57,48 EUR Нал. 69,71 68,50 USD Бирж. 56,98 +0,14 EUR Бирж. 68,68 -0,02 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 16862,99 -44,24 MOEX 2207,41 +0,45% RTS 1219,89 +0,47% Brent 67,79 -0,40% DJIA 25295,87 +0,88% Nasdaq 7136,56 +0,83% FTSE 7724,22 +0,37%
Дело храбрых: как  On/Off Pro стала крупнейшим в России трейлерхаусом
Лента новостей
Путин встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга 00:06, Общество СМИ сообщили о задержании на выставке Стерджеса активистов SERB 06 янв, 23:48, Общество «Барселона» объявила о переходе новичка за €160 млн 06 янв, 23:25, Спорт Посольство России заявило о стабилизации ситуации с рейсами в США 06 янв, 23:22, Общество Власти Саудовской Аравии объяснили арест 11 принцев 06 янв, 23:11, Политика Возбуждено дело после перестрелки в Кировском районе Санкт-Петербурга 06 янв, 22:34, Общество Умер ездивший по Луне астронавт Джон Янг 06 янв, 22:17, Общество ФИФА запросила у РФС информацию о допинг-пробах игроков четырех клубов 06 янв, 22:00, Спорт В России начались летные испытания истребителя Т-50 пятого поколения 06 янв, 21:45, Технологии и медиа Иск ЕС о взыскании с России €1,4 млрд за «свиное эмбарго» поступил в суд 06 янв, 21:21, Политика СМИ анонсировали первую зимнюю трансферную сделку «Спартака» 06 янв, 20:50, Спорт Появилось видео перестрелки в Санкт-Петербурге 06 янв, 20:32, Общество В Баку 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса 06 янв, 20:16, Общество Полиция начала проверку сообщения о перестрелке в Санкт-Петербурге 06 янв, 19:51, Общество Трамп назвал себя «стабильно гениальным» 06 янв, 19:29, Политика Во Франции отпустили из тюрьмы подругу художника Павленского 06 янв, 19:29, Политика СМИ сообщили о проверке аэропорта Домодедово после угрозы взрыва 06 янв, 18:43, Общество Мартен Фуркад повторил рекорд на этапе Кубка мира по биатлону 06 янв, 18:42, Спорт В Вашингтоне отказались обслуживать рейсы «Аэрофлота» 06 янв, 18:17, Общество В Литве актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ 06 янв, 17:54, Общество СКР проведет проверку смерти пожилой пациентки в больнице Петербурга 06 янв, 17:48, Общество Дело храбрых: как  On/Off Pro стала крупнейшим в России трейлерхаусом 06 янв, 17:07, Технологии и медиа Замглавы СУ МВД в Кабардино-Балкарии нашли мертвым в собственном кабинете 06 янв, 17:03, Общество Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Москве 06 янв, 17:01, Общество На Украине опровергли существование «грузинского легиона» 06 янв, 16:40, Политика В Японии совершил экстренную посадку американский военный вертолет 06 янв, 16:08, Общество В Петербурге мужчина заковал двух детей в наручники за брошенные петарды 06 янв, 15:49, Общество Порошенко признал членство Украины в ЕС «перспективой явно не 2018 года» 06 янв, 15:46, Политика
Дело храбрых: как  On/Off Pro стала крупнейшим в России трейлерхаусом
Журнал №01-02, Январь-Февраль 2018 Технологии и медиа, 06 янв, 17:07
0
Дело храбрых: как  On/Off Pro стала крупнейшим в России трейлерхаусом
Десять лет назад Андрей Волгин бросил работу в рекламном агентстве и запустил бизнес вместе с экс-коллегой Анной Лариной. Сегодня их компания On/Off Pro — крупнейший производитель рекламы для киноиндустрии
За десять лет Андрею Волгину и Анне Лариной удалось построить крупнейший на российском рынке трейлерхаус (Фото: Асхат Бардынов для РБК )

«Мы — меньшинство на российском кинорынке», — признается в интервью журналу РБК сооснователь компании On/Off Pro Андрей Волгин. И объясняет: чаще всего производство трейлеров и рекламных роликов фильмов для телевидения, интернета и радио отдают «друзьям и знакомым», а не специализированным игрокам. Десять лет назад Волгин бросил работу в рекламном агентстве и вместе с экс-коллегой Анной Лариной запустил бизнес. On/Off Pro стала первым российским производителем трейлеров (трейлерхаусом) для кино, а затем и крупнейшим производителем рекламы для киноиндустрии.

В бизнес Волгин и Ларина вложили свои накопления — 1 млн руб. Денег хватило на наем одного сотрудника (сегодня штат разросся до десяти человек) и покупку оборудования. Первым и до сих пор крупнейшим заказчиком студии стала компания 20th Century Fox Russia, с представителями которой основатели On/Off Pro были знакомы по предыдущей работе. «Мейджоров сложно удержать, — говорит Волгин. — Они никогда не подпишут «вечный» контракт, они всегда в поиске». Тем не менее инвестиции в бизнес окупились уже на третьем году работы, тогда же On/Off Pro получила первую прибыль.

Самым успешным для On/Off Pro стал 2014 год: выручка студии достигла 42 млн руб. Но уже в следующем году упала более чем на 20%. В кризис пришлось отказаться от резкого повышения цен из-за девальвации рубля. «По-хорошему цены надо было поднимать в два раза», но ограничились ростом на 10%, рассказывает Ларина. Спасло компанию то, что ее владельцы предоставили партнерам рассрочку — 2015-й On/Off Pro завершила «в ноль», а в 2016-м финансовые показатели вернулись к значениям 2014-го.

С компанией Волгина и Лариной, к примеру, сотрудничают дистрибьюторы Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (кампания для фильма «Мифы»), «Централ Партнершип» («Мама!», «Пила 8»), Yellow, Black and White (франшиза «Кухня», совместный с Disney фильм «Последний богатырь» — кассовый рекордсмен российского проката) и др. В отличие от конкурентов On/Off Pro «стабильна», подчеркивает Волгин: «Сделало какое-нибудь дарование трейлер — на него, что называется, снизошло. Потом уехало отдыхать, а дистрибьютору нужно проводить рекламную кампанию».

При этом и заказчик может принять всего один ролик из десяти — в таком случае он должен оплатить понесенные студией расходы. «С фильмом «Кухня. Последняя битва» у нас только утвержденных роликов было 70. Сотрудник, который проектом занимался, потом на реабилитацию уехал», — шутит Волгин, рассказывая о том, как устроен бизнес.

On/Off Pro делает порядка 40% трейлеров и 90% рекламы для российских фильмов, оценивает гендиректор кинокомпании Nevafilm Олег Березин. На всем отечественном рынке (включая западные релизы) на студию приходится 70% рекламы, утверждает Волгин. Около 80% выручки компании приносит производство рекламы, остальное — трейлеры. Всю прибыль студия реинвестирует в расширение производственных мощностей: каждый новый сотрудник — это еще и «монтажный пост с оборудованием и лицензиями на софт» стоимостью несколько сотен тысяч рублей, напоминает Ларина.

Основатели On/Off Pro стремятся вывести компанию на западный рынок. С одной стороны, в России нет достаточного количества релизов для масштабирования бизнеса, с другой — расценки на работу на Западе в разы выше. «Если в России производство ролика для ТВ обходится заказчику в 20 тыс. руб., то на Западе — в €3 тыс.», — рассказывает Ларина. Примерно такая же пропорция по трейлерам: в России ценник на них составляет 150–500 тыс. руб.

Еще одно несовершенство российского рынка Волгин видит в том, что местные компании «любыми путями» стараются сами производить материалы для рекламных кампаний фильмов, в отличие от западных конкурентов — те привыкли отдавать работу на аутсорсинг. «Творцы не всегда могут сделать трейлеры так, как этого хочет прокатчик. Дистрибьютору нужно управлять процессом — с творческими людьми это очень сложно», — объясняет сооснователь On/Off Pro.

Предприниматели при этом рассчитывают, что российский опыт поможет компании за рубежом. «Нам уже есть что показать — мы же делали трейлеры для западных картин. Так что стучаться в студии и знакомиться с прокатчиками мы рассчитываем не как неизвестные новички, а как состоявшаяся компания», — подытоживает Ларина.

Автор: Настя Березина.
Теги: кинопрокат , дистрибуция , Реклама , кинопроизводство
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.