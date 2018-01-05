Дело храбрых: как  On/Off Pro стала крупнейшим в России трейлерхаусом

Десять лет назад Андрей Волгин бросил работу в рекламном агентстве и запустил бизнес вместе с экс-коллегой Анной Лариной. Сегодня их компания On/Off Pro — крупнейший производитель рекламы для киноиндустрии

За десять лет Андрею Волгину и Анне Лариной удалось построить крупнейший на российском рынке трейлерхаус (Фото: Асхат Бардынов для РБК )

«Мы — меньшинство на российском кинорынке», — признается в интервью журналу РБК сооснователь компании On/Off Pro Андрей Волгин. И объясняет: чаще всего производство трейлеров и рекламных роликов фильмов для телевидения, интернета и радио отдают «друзьям и знакомым», а не специализированным игрокам. Десять лет назад Волгин бросил работу в рекламном агентстве и вместе с экс-коллегой Анной Лариной запустил бизнес. On/Off Pro стала первым российским производителем трейлеров (трейлерхаусом) для кино, а затем и крупнейшим производителем рекламы для киноиндустрии.

В бизнес Волгин и Ларина вложили свои накопления — 1 млн руб. Денег хватило на наем одного сотрудника (сегодня штат разросся до десяти человек) и покупку оборудования. Первым и до сих пор крупнейшим заказчиком студии стала компания 20th Century Fox Russia, с представителями которой основатели On/Off Pro были знакомы по предыдущей работе. «Мейджоров сложно удержать, — говорит Волгин. — Они никогда не подпишут «вечный» контракт, они всегда в поиске». Тем не менее инвестиции в бизнес окупились уже на третьем году работы, тогда же On/Off Pro получила первую прибыль.

Самым успешным для On/Off Pro стал 2014 год: выручка студии достигла 42 млн руб. Но уже в следующем году упала более чем на 20%. В кризис пришлось отказаться от резкого повышения цен из-за девальвации рубля. «По-хорошему цены надо было поднимать в два раза», но ограничились ростом на 10%, рассказывает Ларина. Спасло компанию то, что ее владельцы предоставили партнерам рассрочку — 2015-й On/Off Pro завершила «в ноль», а в 2016-м финансовые показатели вернулись к значениям 2014-го.

С компанией Волгина и Лариной, к примеру, сотрудничают дистрибьюторы Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (кампания для фильма «Мифы»), «Централ Партнершип» («Мама!», «Пила 8»), Yellow, Black and White (франшиза «Кухня», совместный с Disney фильм «Последний богатырь» — кассовый рекордсмен российского проката) и др. В отличие от конкурентов On/Off Pro «стабильна», подчеркивает Волгин: «Сделало какое-нибудь дарование трейлер — на него, что называется, снизошло. Потом уехало отдыхать, а дистрибьютору нужно проводить рекламную кампанию».

При этом и заказчик может принять всего один ролик из десяти — в таком случае он должен оплатить понесенные студией расходы. «С фильмом «Кухня. Последняя битва» у нас только утвержденных роликов было 70. Сотрудник, который проектом занимался, потом на реабилитацию уехал», — шутит Волгин, рассказывая о том, как устроен бизнес.

On/Off Pro делает порядка 40% трейлеров и 90% рекламы для российских фильмов, оценивает гендиректор кинокомпании Nevafilm Олег Березин. На всем отечественном рынке (включая западные релизы) на студию приходится 70% рекламы, утверждает Волгин. Около 80% выручки компании приносит производство рекламы, остальное — трейлеры. Всю прибыль студия реинвестирует в расширение производственных мощностей: каждый новый сотрудник — это еще и «монтажный пост с оборудованием и лицензиями на софт» стоимостью несколько сотен тысяч рублей, напоминает Ларина.

Основатели On/Off Pro стремятся вывести компанию на западный рынок. С одной стороны, в России нет достаточного количества релизов для масштабирования бизнеса, с другой — расценки на работу на Западе в разы выше. «Если в России производство ролика для ТВ обходится заказчику в 20 тыс. руб., то на Западе — в €3 тыс.», — рассказывает Ларина. Примерно такая же пропорция по трейлерам: в России ценник на них составляет 150–500 тыс. руб.

Еще одно несовершенство российского рынка Волгин видит в том, что местные компании «любыми путями» стараются сами производить материалы для рекламных кампаний фильмов, в отличие от западных конкурентов — те привыкли отдавать работу на аутсорсинг. «Творцы не всегда могут сделать трейлеры так, как этого хочет прокатчик. Дистрибьютору нужно управлять процессом — с творческими людьми это очень сложно», — объясняет сооснователь On/Off Pro.

Предприниматели при этом рассчитывают, что российский опыт поможет компании за рубежом. «Нам уже есть что показать — мы же делали трейлеры для западных картин. Так что стучаться в студии и знакомиться с прокатчиками мы рассчитываем не как неизвестные новички, а как состоявшаяся компания», — подытоживает Ларина.