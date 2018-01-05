Металл в один клик: зачем стальные гиганты развивают онлайн-розницу

Компания «Северсталь» открыла онлайн-магазин, где продается продукция компании. Пользовательский функционал похож на обычный заказ в онлайн-магазине с пуш-уведомлениями, трекингом посылки, счетом за товар и услуги перевозки

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В этом интернет-магазине можно купить «стальной бархат» или «стальной кашемир». Правда, на самом деле эти товары носят названия вроде «Рулон с полимерным покрытием 0.4/1250.0/08пс/ГОСТ 9045/1/1/250/ПЭ/ЛКПОЦ/БТ, АТ/Винно-красный/3005», но маркетологи «Северстали» решили, что брендирование увеличит узнаваемость продукции. А через пару лет любой человек должен будет иметь возможность купить в интернет-магазине партию металла. «Это должно быть так же просто, как заказать туфли c Asos — легко и интуитивно понятно», — рассказала журналу РБК старший менеджер по маркетингу «Северстали» Полина Шашкова.

Возможно, это преувеличение: продажа стали и стального проката — это b2b-сегмент, но «Северсталь» всерьез занялась развитием онлайн-продаж. В пилотном режиме интернет-магазин был запущен в декабре 2016 года, для большинства клиентов начал работать в январе 2017-го, говорит руководитель проекта e-commerce «Северстали» Тимур Махалин. К ноябрю онлайн было продано около 1 млн т стальной продукции, почти 10% годового объема производства «Северстали». Исходя из средней цены продаж сортового проката за девять месяцев 2017 года, онлайн-продажи составили приблизительно $418 млн. Выручка «Северстали» за тот же период составила $5,7 млрд (328,96 млрд руб.). Клиенты в основном размещают заказы на продукцию с завода, но можно заказать и «готовые товары»: из 15 дистрибуционных филиалов компании к системе онлайн-магазина подключено пять.

Система выстроена на платформе SAP Hybris с добавлением собственной разработки. Онлайн-платформу для электронной коммерции SAP используют крупные мировые игроки из различных отраслей, среди потребителей — P&G, GE, Intel, Levi’s, Metro и др. Инвестиции в разработку и запуск онлайн-магазина в «Северстали» и SAP не раскрывают. Базовая стоимость разработки онлайн-магазина на блоках софта SAP могла обойтись «Северстали» в $2 млн, оценил партнер исследовательского агентства Data Insight Федор Вирин. Для сравнения: чистая прибыль «Северстали» по МСФО в 2016 году составила $1,62 млрд.

Пользовательский функционал похож на обычный заказ в любом онлайн-магазине, с пуш-уведомлениями, трекингом посылки, счетом за товар и услуги перевозки. В личном кабинете заказчик видит, на каком переделе находится продукт, какие заказы выполнены, может формировать отчеты и управлять консигнационным запасом. «Не нужно больше поднимать трубку и звонить условной Маше из сопровождения, чтобы поинтересоваться, где находится заказ. Если осенило в 11 вечера: надо выяснить, что там с твоим прокатом, — это можно сделать в пару кликов», — объясняет необходимость создания онлайн-магазина Махалин. Но если клиент предпочитает традиционные каналы взаимодействия с компанией, он может воспользоваться ими, добавляет он. «На совещании мне проще воспользоваться ботом в Telegram, чтобы посмотреть состояние одного из заказов на «Северстали», — говорит менеджер отдела закупок металлотрейдера «Металлокомплект-М» Светлана Никитина.

В 2018 году покупки в интернет-магазине будут доступны всем контрагентам компании, в 2019 году планируется запустить продажи в Латвии, Белоруссии, Польше и на Украине. Тогда же планируется снять ограничение по объему заказа (сейчас минимальный заказ составляет 20 т) и начать работать с малыми предприятиями и частными лицами.

Стальной ретейл

Онлайн-магазин — часть стратегии «Северстали» по внедрению новейших технологий, любителем которых является основной владелец компании Алексей Мордашов (его состояние российский Forbes в 2017 году оценил в $17,5 млрд). В 2017 году его «Севергрупп» купила контрольную долю в сервисе «Ремонтник.ру», HR-платформу Potok, сервис по подбору персонала JungleJobs и 40% в компании в сфере онлайн-образования «Нетология-групп». Мордашов также владеет онлайн-магазином «Утконос».

Это не первая попытка «Северстали» торговать сталью онлайн: в начале 2000-х компания пробовала создать торговую площадку на сайте компании, но проект не пошел. «Сталь — специфический продукт с точки зрения онлайн-торговли, тогда у нас не было опыта и понимания, как продавать такую продукцию», — поясняет Шашкова. Также в начале 2000 года основатель USM Holdings Алишер Усманов с партнерами создал компанию Europe-steel.com, которая должна была стать интернет-биржей, торгующей сталью. После краха доткомов компания лишилась окончания .com, став обычным трейдером, сообщал Forbes в 2008 году.

«Отрасль просто была не готова, никто не понимал, как торговать онлайн, да и технологии были недостаточно развиты», — говорит Максим Худалов, аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства. Онлайн-площадки по торговле металлом есть у большинства крупнейших производителей стали, но обычно они выполняют функцию витрины. Полноценный интернет-магазин пока открыла только «Северсталь», рассказывает Худалов.

В январе 2018-го свой обновленный онлайн-проект представит группа НЛМК Владимира Лисина: на нем любой клиент компании сможет выбирать и сравнивать продукцию, заключать и отслеживать сделки в режиме онлайн. Интернет-платформа действует с 2012 года, но пользоваться ею могут только крупные клиенты, уже заключившие договоры с НЛМК. Сейчас через площадку проходит примерно 60% заказов в России и странах СНГ, говорит руководитель проекта e-commerce группы НЛМК Алексей Глазков. После запуска онлайн-проекта пользователи смогут купить также продукцию сортового проката и метизов — всего около 10 тыс. позиций. В течение года добавятся плоский прокат, попутная и неликвидная продукция. По меньшей мере на первом этапе у НЛМК будет такое же ограничение по минимальному объему заказа — 20 т.

В перспективе создание металлургическими компаниями полноценных онлайн-магазинов повлияет не только на паттерн потребления металлопроката, но и на рынок в целом. Первые пару лет компании будут собирать и обрабатывать данные реальных потребностей клиентов, и когда интернет-площадки заработают в полную силу, с рынка начнут уходить небольшие металлотрейдеры, считает Худалов. «Помимо снижения расходов на персонал, сопутствующих продажам, торговля в онлайн-магазине позволит обходить звено трейдеров», — уверен аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Сейчас конечный потребитель вынужден обращаться к металлотрейдеру, потому что мелкий заказ с большой долей вероятности не возьмет в производство ни один комбинат», — поясняет Худалов.

Плюс онлайн, минус трейдер

По оценке журнала «Металлоснабжение и сбыт», через трейдеров продается 40–45% металлопроката в стране — рядовой сортамент. По данным ЦНИИчермет, в 2016 году потребление металлопроката на внутреннем рынке составило 35,2 млн т. По данным мониторинга цен «Металлоснабжения и сбыта» (цены складских продаж трейдеров Московского региона), за 11 месяцев 2017 года средние цены металлопроката составили от 30 625 руб. до 41 142 руб. за тонну. То есть, по очень примерным оценкам, трейдеры продают 14–16 млн т стали в год на сумму 430–660 млрд руб. в год. Правда, значительная часть крупных металлотрейдеров принадлежит производителям стали.

Активно развиваются онлайн-продажи стали на крупнейшем в мире китайском рынке. В 2017 году платформа Ouyeel привлекла $140 млн от пула инвесторов, в число которых вошли крупнейшие китайские производители стали, годом ранее шанхайская Zhaogang.com закрыла раунд финансирования на $153 млн. На крупнейшем b2b-маркетплейсе Alibaba.com продается более 170 тыс. видов стальной продукции.