Главы благотворительных фондов о пожертвованиях, помощи, законах и власти «Люди в трудные времена думают о том, что где-то есть тот, кому труднее»

Готовы ли сегодня россияне жертвовать деньги и силы на помощь другим, какие законы нужно изменить и как повлиял на работу уход иностранных компаний — РБК поговорил с руководителями известных благотворительных фондов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

— Как конфликт на Украине отразился на количестве денег, которые вносят вам жертвователи? Стало ли меньше денег от простых граждан, от крупного бизнеса? Как отразился уход иностранных компаний?

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова

— Конечно, все события февраля 2022 года повлекли для благотворительного сектора серьезные последствия, с которыми нам пришлось и по сей день приходится работать, искать решения проблем, разрабатывать новые алгоритмы в своей работе. Сначала, как и все фонды, мы столкнулись с падением пожертвований, что было связано и с уходом международных платежных систем, и с закрытием международных компаний-благотворителей в России, да и в целом с кризисной ситуацией, которая затронула каждого из нас.

Если говорить о падениях пожертвований: среди физических лиц, начиная со второго полугодия 2023 года оно было остановлено, а количество новых благотворителей за данный период увеличилось в два раза (с 70 тыс. до 140 тыс. человек). Среди компаний тоже можно отметить положительную динамику, несмотря на снижение пожертвований, которое на данный момент удалось стабилизировать; все это время у компаний сохранялся активный интерес к благотворительности, несмотря на падения, которые также наблюдались в первой половине 2023 года. После ухода иностранных компаний из России мы стали инициировать диалог с российскими брендами, рассказывать им о форматах участия в благотворительности и о возможностях, которые это дает бизнесу. Например, получение налоговых льгот.

Директор благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов

— В 2023 году привлекать пожертвования стало сложнее. Если по итогам 2021 года мы привлекли 175 млн руб. пожертвований, а в 2022 году — 202,8 млн руб., то в 2023-м только 167,6 млн руб.

В основном сокращение происходит за счет корпоративных пожертвований: в 2023 году они уменьшились примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Некоторые партнеры прекратили деятельность, некоторые сообщили, что не смогут оказывать поддержку на прежнем уровне. Последние в качестве причин, почему не могут помогать на прежнем уровне, называют необходимость развивать другие направления социальной ответственности и сокращение доходов.

Уход части зарубежных компаний с российского рынка сказался на поддержке «Ночлежки» негативно, но не драматически: среди наших партнеров были компании, управлявшие иностранными брендами, которые прекратили свою деятельность, но их доля в общем бюджете не превышала 2–3%.

Директор Фонда Хабенского Екатерина Бартош

— Последние два года нам удается сохранять уровень пожертвований и объемов оказываемой помощи нашим подопечным — детям и молодым взрослым с опухолями мозга. В 2023-м нашему фонду исполнилось 15 лет. Этот повод позволил нам реализовать достаточно большое количество разноплановых активностей на широкую аудиторию. Благодаря этому сейчас мы можем говорить не только о сохранении уровня пожертвований, но и о росте по сравнению с предыдущими годами.

Статистика показывает, что количество физических и юридических лиц, желающих поддержать нас, не уменьшается. Суммы, которые они готовы жертвовать, тоже. Уход иностранных компаний был компенсирован тем, что в России культура корпоративной социальной ответственности уже стала нормой. Нам помогали и продолжают помогать российские компании, кроме того, активно присоединяются новые, число наших помощников регулярно растет. Вместе с ними мы стараемся сделать так, чтобы участие в благотворительности было понятным, удобным и прозрачным, а одновременно с этим росло доверие к фондам, формировалась культура помощи в стране.

— Как сейчас строятся ваши взаимоотношения с властью?

— Мы всегда говорили, что улучшить положение бездомных и сократить их число можно только путем сотрудничества государства и благотворительных организаций. В конечном счете в большинстве случаев наша задача — помочь людям получить те социальные услуги, которые государство обязано им предоставить, и реализовать права граждан. Естественно, мы работаем с органами государственной власти в самых разных ситуациях, будь то открытие и поддержание пунктов обогрева для бездомных людей в холодное время года или консультации, направленные на профилактику бездомности, более эффективные технологии помощи.

С другой стороны, «Ночлежка» всегда стремилась как можно меньше зависеть от государственного финансирования, опираясь в первую очередь на поддержку частных лиц, а также бизнеса. Сейчас мы не участвуем в конкурсах на получение бюджетных средств, и доля государственных денег в доходах организации — меньше 1%. В первую очередь, это поддержка пунктов обогрева в Петербурге.

Один из принципов работы «Ночлежки» — быть вне политики и религии, это написано в нашем уставе. Мы никогда не поддерживали никакие политические партии и движения, не участвовали в политической деятельности ни прямо, ни косвенно.

— Фонд Хабенского взаимодействует с государственными медицинскими, научными и образовательными учреждениями в области улучшения диагностики, лечения и реабилитации детей и молодых взрослых с опухолями мозга. Наша задача — дополнить нашим участием то, что недостаточно обеспечено государственными программами финансирования, а также создать новаторские проекты. Наши лучшие практики часто приживаются в федеральных и региональных программах оказания медицинской и социальной помощи.

— При каких условиях возможно формирование в России системной благотворительности, которая помогает не только отдельным людям, но и меняет к лучшему сферу, в которой работает ваш фонд?

— Над развитием системной благотворительности мы работаем планомерно и уже очень давно. Только благодаря такому подходу у нуждающегося в помощи ребенка появляется возможность получить лечение в тот момент, когда это необходимо, а не ждать, когда будут собраны деньги. Выстраивать системную благотворительность возможно исключительно на доверии, именно по этой причине так важна прозрачная отчетность, которая является одним из принципов, на которых работает фонд «Подари жизнь». Важно рассказывать людям, на что направляются деньги, которые они жертвуют. А еще системная благотворительность — это не только про деньги и пожертвования. Доноры, волонтеры и все неравнодушные люди, которые помогают регулярно, вносят свой вклад в развитие культы помощи нуждающимся в нашей стране.

— Десять лет назад термин «системная благотворительность» действительно не был понятен большинству людей и компаний. Благотворители приходили в основном с желанием помочь адресно. Сейчас такой подход тоже встречается, но по нашей практике мы можем сказать, что все больше жертвователей готовы предоставлять нам возможность самим распределить средства, направить их на решение тех задач, которые сейчас актуальнее.

Формулировка «на уставную деятельность» перестает казаться абстрактной и ненадежной. Расширяется и понимание деятельности благотворительных фондов — мы тоже активно стараемся говорить о том, что наша экспертиза больше, чем помощь конкретным подопечным. Адресная помощь пока еще является основной частью наших расходов, но с каждым годом увеличивается количество средств, которое мы направляем на развитие детской нейроонкологии в целом. Кроме того, весомую долю от общего числа пожертвований занимают именно регулярные переводы. То есть мы видим, что среди наших помощников много тех, кто не просто один раз поддержал фонд, а делает это регулярно: подписывается на ежемесячное пожертвование, ежегодно участвует в наших традиционных акциях и многое другое. Все это позволяет нам говорить о том, что системная благотворительность в России уже активно формируется и развивается.

— В России сектор системной благотворительности, если понимать под этим работу с системными причинами социальных проблем и с группами благополучателей, в отличие от адресной благотворительности вполне сформировался. Сотни фондов и благотворительных организаций практикуют системный подход. Другое дело, что потенциал для роста очень велик.

⁠— Изменилось ли за последнее время отношение людей к вашей работе и подопечным, в частности количество волонтеров, желающих работать в фонде?

— В прошлом году АНО «Социальная валидация» по заказу «Ночлежки» исследовала отношение жителей России к бездомным. Сегодня почти 60% опрошенных по всей России считают проблему бездомности актуальной и при этом больше трети уверены, что помогать бездомным людям должны такие организации, как «Ночлежка», и просто граждане, а не только и не столько государство.

Из-за объективных экономических трудностей стало сложнее собирать денежную помощь, число волонтеров в 2022 году сократилось, но в 2023-м и число волонтеров, и сборы различной гуманитарной помощи, что, например, показала наша ежегодная новогодняя акция «Мандаринка и тушенка», остаются на прежнем уровне. Люди в трудные времена часто думают о том, что где-то есть тот, кому труднее, и стараются помочь тем, чем могут.

— Вовлечение аудитории в поддержку фонда безусловно растет с каждым годом. Особенно заметные изменения мы ощутили в прошлом году, в рамках нашего 15-летия. Это в очередной раз показало, какой эффект могут принести информационные активности, рассказывающие о деятельности фонда. Причем они необязательно могут напрямую быть направлены на привлечение пожертвований. Например, после выхода первого документального фильма «Как я стал ребенком», рассказывающего историю нашего фонда и в целом развития детской нейроонкологии в России, нам писали и спрашивали, как можно помочь. Увеличилось и количество заявок на оказание помощи. Особенно это коснулось реабилитационных программ: мы активно развиваем это направление и стараемся рассказывать о его важности. Выросло и количество волонтеров... У всех есть свои возможности и ресурсы, чтобы помочь. Помогать можно по-разному, и помогать может каждый — мы постоянно об этом говорим. Поэтому нам кажется очень важным уметь общаться на одном языке с разными аудиториями.

— В среднем от новых людей, которые хотят помогать, наш волонтерский отдел получает около 100 заявок в месяц, но, например, в марте 2022 года их было больше 350. В 2022 году мы получили почти 1800 заявок, а в 2023-м — 1154.

Это объяснимо: в связи со всей внешней повесткой люди начинают особенно остро нуждаться в созидании, ищут опоры и среду, где им по силам что-то изменить, поддержать тех, кому это важно и нужно. В период пандемии часть волонтеров мы, к сожалению, потеряли, так как не все были готовы волонтерить в онлайн-формате. Но несмотря на все произошедшее за последние два года, я искренне надеюсь, что волонтеры будут помогать нашим подопечным, как это было всегда.

— Какие изменения в законах нужны благотворительным фондам?

— Поскольку благотворительность в нашей стране в последние годы развивалась весьма динамично, запрос на законодательные изменения накопился немалый. Например, не все ситуации получения благотворительной помощи гражданами и организациями исключены из налогообложения. А самый льготный для СОНКО (социально ориентированных некоммерческих организаций) налоговый режим не позволяет заключать договоры о совместной деятельности с другими организациями. Благотворительность — это про объединение усилий и ресурсов, направленных на решение той или иной социальной проблемы. И нам часто не хватает возможности сотрудничать с партнерами и помощниками на основе договора о совместной деятельности, самого подходящего в данном случае. Другой пример: понятие «пожертвование» устарело и требует актуализации. И это важно, ведь это наша базовая норма гражданского права. Над такими коллизиями сейчас работает координационный совет по развитию благотворительности в России при Минэкономразвития. В этом направлении еще много вопросов, требующих решения и пока не охваченных вниманием коллег из совета. Будем продолжать вести диалог.

— Нужные обществу законы касаются прежде всего не НКО, а социальной политики в отношении уязвимых групп, которым НКО помогают, в нашем случае — бездомных людей. К сожалению, не все законодательные инициативы в этой сфере можно считать удачными. Например, поправки к закону «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», которые в 2023 году обсуждали в Общественной палате и правительстве, могут не только не улучшить, но и ухудшить положение бездомных. В закон предполагается ввести стигматизирующую аббревиатуру БОМЖ, которая не имеет определения ни в каких других законодательных актах. «Выявлять» и «направлять в специализированные организации» людей, попадающих в эту размытую категорию «без определенного места жительства», будет МВД, то есть полиция: люди в трудной жизненной ситуации будут попадать в отделы, даже не совершив никаких правонарушений. Поправки также поощряют создание так называемых рабочих или трудовых домов, где люди, по сути, обречены на низкоквалифицированный труд за минимальную оплату без реальной возможности социальной реабилитации.

Помочь НКО могла бы возможность компенсировать банковские комиссии, на которые уходит много денег из пожертвований, а ведь это даже не налоги. Благотворительным организациям необходим более простой доступ к рекламным площадям. Также необходимо законодательно закрепить возможность списывать продукты, у которых скоро закончится срок годности, в пользу НКО. Сейчас магазины вынуждены выкидывать еду.