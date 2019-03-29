Американский телескоп TESS обнаружил более 1000 кандидатов в экзопланеты

Группа американских астрономов определила список наиболее перспективных звезд для поддержки планет в обитаемой зоне под названием «Звездный каталог обитаемой зоны TESS». Результаты исследования были опубликованы в журнале «Astrophysical Journal Letters».

В список включили 1822 звезды, которые телескоп TESS обнаружил в так называемой зоне обитания «Златовласка».

Ведущий автор и член научной группы Корнелльского университета Лиза Кальтенеггер рассказала, что каталог важен, потому что любой, кто работает с данными, хочет знать, вокруг каких звезд можно найти ближайшие аналоги Земли.

«Мы не знаем, сколько планет TESS найдет, около сотен звезд еще будут в нашем каталоге или будут ли они пригодны для жизни». Но шансы в нашу пользу. Некоторые исследования показывают, что в обитаемой зоне холодных звезд, таких как в нашем каталоге, есть много каменистых планет», — сказала Кальтенеггер .

Экзопланеты — это планеты, обращающиеся вокруг других звезд. Как только возникли идеи о том, что звезды ночного неба — это далекие солнца, стали астрологи рассуждать о возможности существования планет вокруг них и жизни на этих телах.

Телескоп TESS был запущен NASA весной 2018 года, а к полноценной научной работе — поиску экзопланет — приступил летом. При поиске экзопланет TESS использует тот же метод, что и космический телескоп «Кеплер», — метод транзитной фотометрии (отслеживает изменения в яркости звезды, которые могут связаны с прохождением перед ее диском планеты). Ожидается, что миссия TESS, в ходе которой телескоп планирует изучить более 200 тысяч звезд звезд, продлится два года.