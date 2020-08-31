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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кто победил на выборах в Черногории, рекордный рост дел о мошенничестве во время карантина, нападение на фигуранта «московского дела» Егора Жукова, рекомендации Минздрава к началу учебного года — главные новости в обзоре РБК

Президент Черногории не признал поражения своей коалиции на выборах

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича, согласно предварительным результатам парламентских выборов, остается самой сильной политической силой в стране. Об этом заявил сам глава государства.

  • Джуканович указал, что после подсчета 90% бюллетеней ДПС получила около 145 тыс. голосов и 30 мандатов. «Такой результат означает, что ДПС — самая сильная партия в Черногории», — заявил он. Президент отметил, что борьба за большинство мест в 81-местном парламенте еще продолжается и у его коалиции вместе с партнерами уже «есть 40 мандатов».
  • В свою очередь, оппозиционные лидеры заявили, что в результате голосования блок Джукановича не получил большинство в парламенте, а это означает смену власти в государстве. «Режим совершенно точно пал», — сообщил лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. Он выразил надежду, что смена власти пройдет мирно.
  • В Черногории в городе Никшич BMW въехала в группу людей, которые праздновали победу оппозиции на выборах в парламент страны. Несколько человек пострадали, один мужчина получил тяжелые травмы.

Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии

В период действия режима самоизоляции в России дел о мошенничестве стало больше на треть, а о телефонном и интернет-мошенничестве — на 76% по сравнению с прошлым годом. Также выросло количество дел об экстремизме.

  • Такой резкий рост, по статистике Генпрокуратуры, произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества: за шесть месяцев 2020 года число подобных случаев выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019-го.
  • Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, в том числе больше двух третей (71%) по телефону или через интернет. В аналогичный период прошлого года с помощью средств телекоммуникации совершалось только 50% мошенничеств. В два раза увеличилось число преступлений по ст. 159.3 (мошенничество с банковскими картами).
  • Во время карантина стали популярны такие мошеннические схемы, как появление сайтов-клонов известных торговых площадок; сайтов, предлагающих якобы простой и быстрый заработок, например на майнинге криптовалюты; мошеннических сайтов, Telegram-каналов, VK и Instagram-аккаунтов, предлагающих купить справки-пропуска на период карантина (кстати, совсем недавно начали эксплуатировать тему вакцины от COVID-19); фишинговые рассылки от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением (ВОЗ, ЮНИСЕФ) и т.д.

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В Москве напали на Егора Жукова

Блогера, фигуранта «московского дела» избили около дома. Неизвестные нападавшие скрылись с места происшествия. Жуков обратился в полицию, его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

  • Команда Жукова со ссылкой на очевидцев уточнила, что злоумышленников было двое и они скрылись с места происшествия на самокатах. Блогеру сильно разбили лицо, после госпитализации врачи предварительно диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ранее, 27 июля, Жуков уже сообщал о нападении на него: неизвестные поджидали блогера около подъезда дома, но тот «успел скрыться» и не получил серьезных травм.
  • 21-летний видеоблогер Егор Жуков — самый известный фигурант «дела 27 июля». Уголовные дела были возбуждены в отношении участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, прошедшей в центре Москвы 27 июля прошлого года. Жукова задержали через несколько дней, 2 августа. Первоначально ему вменили участие в массовых беспорядках, но затем обвинение переквалифицировали на призывы к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).
  • В декабре прошлого года суд приговорил Жукова с трем годам условно. По версии следствия, в 2017 году он сделал и разместил на YouTube видеозаписи, в которых содержатся «призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение основ конституционного строя России, мятежи».

Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с COVID-19

Родителям стоит доступно рассказать ребенку об опасности инфекции и контролировать соблюдение им мер гигиены. Важность мер профилактики следует показать на своем примере, соблюдая дистанцию и используя маску и перчатки.

  • Объяснить ребенку информацию об опасности коронавируса и о необходимых мер профилактики стоит доступно и наглядно, указали в Минздраве. Родителям также следует контролировать соблюдение детьми мер личной гигиены и знать симптомы коронавируса, чтобы в случае необходимости обратиться к врачу, сообщили в Минздраве.
  • В ведомстве отметили, что посещение школы несет риск не только инфекционных, но и так называемых школьно-обусловленных заболеваний. К ним относятся болезни глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, а также эндокринной системы. Это может быть вызвано малой подвижностью, чрезмерными зрительными нагрузками и неправильным питанием. Чтобы снизить риск развития подобных заболеваний, родителям необходимо правильно организовать режим труда и отдыха ребенка и развивать у него такие привычки, как гимнастика для глаз и зарядка, а также формировать приверженность к сбалансированному питанию,
  • Для минимизации рисков заражения коронавирусом в школах отменят единый звонок на перемену для учеников, а за каждым классом по возможности закрепят свой кабинет. Уроки будут начинаться и заканчиваться в разное время. Кроме того, школы ограничат доступ родителей, все собрания будут переведены в онлайн-формат.
Автор: Сергей Саркисян
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