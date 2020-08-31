Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кто победил на выборах в Черногории, рекордный рост дел о мошенничестве во время карантина, нападение на фигуранта «московского дела» Егора Жукова, рекомендации Минздрава к началу учебного года — главные новости в обзоре РБК

Президент Черногории не признал поражения своей коалиции на выборах

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича, согласно предварительным результатам парламентских выборов, остается самой сильной политической силой в стране. Об этом заявил сам глава государства.

Джуканович указал, что после подсчета 90% бюллетеней ДПС получила около 145 тыс. голосов и 30 мандатов. «Такой результат означает, что ДПС — самая сильная партия в Черногории», — заявил он. Президент отметил, что борьба за большинство мест в 81-местном парламенте еще продолжается и у его коалиции вместе с партнерами уже «есть 40 мандатов».

В свою очередь, оппозиционные лидеры заявили, что в результате голосования блок Джукановича не получил большинство в парламенте, а это означает смену власти в государстве. «Режим совершенно точно пал», — сообщил лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. Он выразил надежду, что смена власти пройдет мирно.

В Черногории в городе Никшич BMW въехала в группу людей, которые праздновали победу оппозиции на выборах в парламент страны. Несколько человек пострадали, один мужчина получил тяжелые травмы.

Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии

В период действия режима самоизоляции в России дел о мошенничестве стало больше на треть, а о телефонном и интернет-мошенничестве — на 76% по сравнению с прошлым годом. Также выросло количество дел об экстремизме.