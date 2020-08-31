Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Президент Черногории не признал поражения своей коалиции на выборах
Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича, согласно предварительным результатам парламентских выборов, остается самой сильной политической силой в стране. Об этом заявил сам глава государства.
- Джуканович указал, что после подсчета 90% бюллетеней ДПС получила около 145 тыс. голосов и 30 мандатов. «Такой результат означает, что ДПС — самая сильная партия в Черногории», — заявил он. Президент отметил, что борьба за большинство мест в 81-местном парламенте еще продолжается и у его коалиции вместе с партнерами уже «есть 40 мандатов».
- В свою очередь, оппозиционные лидеры заявили, что в результате голосования блок Джукановича не получил большинство в парламенте, а это означает смену власти в государстве. «Режим совершенно точно пал», — сообщил лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. Он выразил надежду, что смена власти пройдет мирно.
- В Черногории в городе Никшич BMW въехала в группу людей, которые праздновали победу оппозиции на выборах в парламент страны. Несколько человек пострадали, один мужчина получил тяжелые травмы.
Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии
В период действия режима самоизоляции в России дел о мошенничестве стало больше на треть, а о телефонном и интернет-мошенничестве — на 76% по сравнению с прошлым годом. Также выросло количество дел об экстремизме.