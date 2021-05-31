Спор властей и металлургов, больше детей в Китае. Главное за день

Власти взялись за «нахлобучивших» государство металлургов, в Китае разрешили заводить третьего ребенка, логотип «Ленты» стал диджитал-френдли. Основные события дня — в обзоре РБК

Белоусов и «нахлобучивающие» металлурги

Металлургические компании в разы увеличили доходы во время пандемии, «нахлобучив» государство на 100 млрд руб., в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его мнению, сверхприбыль, полученная металлургами за счет государственных капитальных вложений и гособоронзаказа, должна вернуться в бюджет в виде налогов.

Игроков металлургической отрасли пригласили на совещание к министру промышленности Денису Мантурову. Оно состоится 1 июня, рассказали источники РБК.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин назвал заявление первого вице-премьера «неизгладимым синдромом Госплана». Он отметил, что отрасль вдвое увеличила налоговые отчисления и сумма уплаченных в федеральный и региональные бюджеты налогов «уже превышает величину притязаний». Кроме того, металлургические компании значительно увеличили инвестиции. Как сообщила ассоциация «Русская сталь», в 2021 году они собираются вложить 300 млрд руб. «с приоритетом на экологические проекты».

Китайцам разрешили третьего ребенка

Политика «одна семья — два ребенка» в Китае отменяется. Политбюро ЦК КПК решило, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей.