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Общество ,  

Спор властей и металлургов, больше детей в Китае. Главное за день

Власти взялись за «нахлобучивших» государство металлургов, в Китае разрешили заводить третьего ребенка, логотип «Ленты» стал диджитал-френдли. Основные события дня — в обзоре РБК

Белоусов и «нахлобучивающие» металлурги

Металлургические компании в разы увеличили доходы во время пандемии, «нахлобучив» государство на 100 млрд руб., в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его мнению, сверхприбыль, полученная металлургами за счет государственных капитальных вложений и гособоронзаказа, должна вернуться в бюджет в виде налогов.

  • Игроков металлургической отрасли пригласили на совещание к министру промышленности Денису Мантурову. Оно состоится 1 июня, рассказали источники РБК.
  • Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин назвал заявление первого вице-премьера «неизгладимым синдромом Госплана». Он отметил, что отрасль вдвое увеличила налоговые отчисления и сумма уплаченных в федеральный и региональные бюджеты налогов «уже превышает величину притязаний». Кроме того, металлургические компании значительно увеличили инвестиции. Как сообщила ассоциация «Русская сталь», в 2021 году они собираются вложить 300 млрд руб. «с приоритетом на экологические проекты».

Китайцам разрешили третьего ребенка

Политика «одна семья — два ребенка» в Китае отменяется. Политбюро ЦК КПК решило, что супружеским парам теперь можно заводить трех детей.

  • Правило «одна семья — один ребенок» было введено в 1979 году из-за быстрого роста населения. Вслед за снижением рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой — старением населения. Численность трудоспособных граждан начала снижаться, доля пожилых — расти, что грозило быстрым увеличением социальных расходов. В 2013 году семьям, где хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка. Окончательно политику «одна семья — один ребенок» отменили в 2015 году, когда всем семьям разрешили заводить по двое детей.

Рождаемость в Китае упала до минимума с середины XX века
Общество
Фото:Giulia Marchi / Bloomberg

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Сеть «Лента» поменяла логотип

Компания «Лента» Алексея Мордашова, владеющая сетью одноименных магазинов, решила сменить логотип. Ее символом останется подсолнух, однако внешний вид цветка изменится. Название «Лента» на логотипе теперь написано другим шрифтом.

  • «Мы решили не отказываться от нашего узнаваемого подсолнуха, а сделать его более легким, современным и диджитал-френдли», — пояснил директор по коммерции и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод. По его словам, новый логотип должен отражать перемены в компании — новую стратегию, выход в мультиформатность, развитие онлайн и клиентоцентричный подход.

ЕС ужесточит проверку для получателей шенгенских виз

Европейский совет утвердил новые правила выдачи шенгенских виз, которые предполагают более глубокие проверки претендентов на их получение и более глубокую интеграцию баз данных стран — членов ЕС. Новые правила призваны помочь выявить тех, кто может «представлять угрозу безопасности» или быть потенциальным нарушителем миграционных законов. Теперь эти правила должен одобрить Европейский парламент.

  • Изменения коснулись порядка подачи фотографий, дактилоскопии, биометрических данных. Кроме того, базы данных стран с информацией не только о краткосрочных, но и о долгосрочных визах и видах на жительство, также разрешающих свободное передвижение по Шенгенской зоне, будут интегрированы. В перспективе система будет сопряжена с базами Европола, Интерпола и другими базами данных ЕС.

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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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