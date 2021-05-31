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Общество ,  

«Почта России» станет холдингом, «варианты» для Сапеги. Главное за ночь

Зачем «Почта России» станет холдингом, что ждет арестованную в Минске россиянку, какая страна пошлет самую большую делегацию на ПМЭФ, детали о стрелке из Екатеринбурга, трое россиян погибли в ЦАР — в обзоре главных новостей на РБК

«Почта России» — холдинг, постаматы — в каждый дом

«Почта России» решила перейти к формату холдинга, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Максим Акимов. Сейчас стратегию компании, которая описывает эту реформу, рассматривает совет директоров.

  • Смысл реформы — повысить эффективность управления, а также позволить дочерним предприятиям почты привлекать напрямую акционеров и финансирование. По его словам, такую модель используют Deutsche Post DHL, Poste Italiane и Singapore Post. У «Почты России», по словам Акимова, планируется более десяти «дочек».
  • Одно из направлений новой стратегии «Почты России» — установка постаматов в многоквартирных домах. Это позволит получать в домашний почтовый ящик не только письма, но и посылки. До практической реализации идеи пока далеко, но тренд на развитие бесконтактной доставки будет только укрепляться, считает Акимов.

Интервью главы «Почты России» Максима Акимова. Главное
Бизнес
Максим Акимов

Минск заявил о «разных вариантах» с делом арестованной подруги Протасевича

Россиянку Софью Сапегу, вероятнее всего, будут судить на территории Белоруссии, после чего президент страны Александр Лукашенко может принять решение о ее помиловании и передаче на родину, рассказал «Коммерсанту» министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Впрочем, по его словам, после суда возможны «разные варианты».

  • Россиянку Софью Сапегу арестовали в Минске после посадки из-за сообщения о бомбе на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Опасных предметов на борту не нашли. Сапега — девушка бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, против которого в Минске возбудили три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками.
  • В чем именно подозревают Сапегу, российский МИД не сообщал, отметив только, что подозрения касаются нескольких статей УК Белоруссии. Уже после ареста в провластном белорусском Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, на котором Сапега говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел.
  • Российские спецслужбы предупреждали Белоруссию о подготовке провокаций, запланированных на август 2020 года, рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. По его словам, речь шла о провокациях, которые готовили «бывшие российские олигархи в том числе».
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Самая большая иностранная делегация на ПМЭФ

Самую большую из иностранных делегаций направил на Петербургский международный экономический форум, который пройдет со 2 по 5 июня, американский бизнес, рассказал РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

  • Американская делегация традиционно самая многочисленная, но «чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает». «Видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — рассуждает Белоусов. Также, по его словам, «бизнес реально беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения» между странами, так как «политика меняется вместе с политиками», а бизнес-отношения «выстраиваются годами».

Какие еще страны направят на ПМЭФ крупные делегации, как будет организован форум с учетом антиковидных мер, как много было заявок и сколько иностранцев в итоге смогут принять организаторы — смотрите сегодня в полной версии интервью с Белоусовым на телеканале РБК.

СК раскрыл детали об оружии и состоянии стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Мужчина, который вечером 30 мая открыл стрельбу по прохожим с балкона жилого дома в Екатеринбурге, был в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в Следственном комитете. Стрельбу он вел из охотничьего карабина.

  • В результате его действий ранения получили девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что сотрудник правоохранительных органов находится в состоянии средней тяжести, а состояние девочки оценивают как крайне тяжелое.

В ЦАР погибли трое россиян

Трое россиян — сотрудников военизированных подразделений погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщил AFP представитель правительства республики Анжа Максима Казагуи. Также погибли двое местных полицейских.

  • Трое россиян и двое местных полицейских погибли из-за взрыва мины, по которой полицейская машина проехала в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР, приводит подробности происшествия местное радио Radio Ndeke Luka. Еще пять человек пострадали. В пресс-службе посольства России в ЦАР РБК сообщили, что им информация о гибели россиян не поступала.

За какими событиями следить сегодня

  • Сегодня не будет торгов ни на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), ни на бирже NASDAQ, т.к. 31 мая в США — выходной в честь Дня памяти.
  • Группа компаний «Аэрофлот» отчитается о квартальных финансовых результатах. По итогам апреля «Аэрофлот» вернулся на первое место среди российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок, обогнав прошлого лидера — S7 Airlines. О чем еще важно знать инвестору — в подборке РБК Инвестиции.
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
«Почта России» Максим Акимов Андрей Белоусов ПМЭФ Бизнес ЦАР Екатеринбург стрельба Минск арест россиянки главные новости ...
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