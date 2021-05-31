«Почта России» станет холдингом, «варианты» для Сапеги. Главное за ночь

Зачем «Почта России» станет холдингом, что ждет арестованную в Минске россиянку, какая страна пошлет самую большую делегацию на ПМЭФ, детали о стрелке из Екатеринбурга, трое россиян погибли в ЦАР — в обзоре главных новостей на РБК

«Почта России» — холдинг, постаматы — в каждый дом

«Почта России» решила перейти к формату холдинга, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Максим Акимов. Сейчас стратегию компании, которая описывает эту реформу, рассматривает совет директоров.