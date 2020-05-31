Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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Компания SpaceX осуществила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

В запуске участвовала ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. На борту ракеты находились два американских астронавта Боб Бенкен и Даг Херли, которые успешно прибыли на Международную космическую станцию (МКС).

После запуска первая ступень ракеты отделилась успешно, спустя некоторое время Crew Dragon вышел на орбиту.

Стыковка корабля с МКС планировалась 31 мая на 17:30 мск, однако она произошла с небольшим опережением графика.

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал запуск первым шагом на пути к том, чтобы люди стали «мультипланетным видом». При этом он отметил, что это пока не победа, так как необходимо еще безопасно вернуть астронавтов на Землю и обеспечить продолжение полетов.

В российской госкорпорации «Роскосмос» заявили, что запуск Crew Dragon откроет дополнительные возможности для международной космической программы.

При этом в «Роскосмосе» не исключили, что российские космонавты в будущем могут начать летать на МКС на кораблях компании SpaceX. При таком раскладе американские астронавты продолжат летать по обмену на российских кораблях «Союз», отметили в госкорпорации. Представитель «Роскосмоса» подчеркнул, что две возможности долететь до станции — это очень важно, поскольку в космосе «всякое случалось».

Комментируя успешный запуск ракеты, Илон Маск во время пресс-конференции вспомнил шутку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина шестилетней давности. Тогда занимавший должность вице-премьера и курировавший космонавтику Рогозин после введения санкций США в отношении российской космической отрасли предложил доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. Маск, вспомнив высказывание Рогозина, назвал эту шутку «внутренней» и добавил, что кораблем Crew Dragon может гордиться все человечество.

Это первый пилотируемый полет США с 2011 года после закрытия программы Space Shuttle. Последние девять лет американские астронавты пользовались российскими кораблями «Союз» для того, чтобы попасть на МКС.

Корабль разработала SpaceX по заказу NASA. До запуска с людьми на борту многоразовый космический грузовик Dragon доставлял грузы на станцию. Всего он совершил 22 рейса, во время одного из которых ракета-носитель взорвалась на второй минуте, еще один запуск был тестовым.

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