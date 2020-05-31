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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Первый частный пилотируемый запуск в космос, дефицит мест для туристов в Крыму, рассекреченный разговор советника Трампа с послом России, беспорядки в городах США на фоне смерти афроамериканца; главное за выходные — в подборке РБК

Компания SpaceX осуществила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

В запуске участвовала ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. На борту ракеты находились два американских астронавта Боб Бенкен и Даг Херли, которые успешно прибыли на Международную космическую станцию (МКС).

  • После запуска первая ступень ракеты отделилась успешно, спустя некоторое время Crew Dragon вышел на орбиту.
  • Стыковка корабля с МКС планировалась 31 мая на 17:30 мск, однако она произошла с небольшим опережением графика.
  • Глава компании SpaceX Илон Маск назвал запуск первым шагом на пути к том, чтобы люди стали «мультипланетным видом». При этом он отметил, что это пока не победа, так как необходимо еще безопасно вернуть астронавтов на Землю и обеспечить продолжение полетов.
  • В российской госкорпорации «Роскосмос» заявили, что запуск Crew Dragon откроет дополнительные возможности для международной космической программы.
  • При этом в «Роскосмосе» не исключили, что российские космонавты в будущем могут начать летать на МКС на кораблях компании SpaceX. При таком раскладе американские астронавты продолжат летать по обмену на российских кораблях «Союз», отметили в госкорпорации. Представитель «Роскосмоса» подчеркнул, что две возможности долететь до станции — это очень важно, поскольку в космосе «всякое случалось».
  • Комментируя успешный запуск ракеты, Илон Маск во время пресс-конференции вспомнил шутку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина шестилетней давности. Тогда занимавший должность вице-премьера и курировавший космонавтику Рогозин после введения санкций США в отношении российской космической отрасли предложил доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. Маск, вспомнив высказывание Рогозина, назвал эту шутку «внутренней» и добавил, что кораблем Crew Dragon может гордиться все человечество.
  • Это первый пилотируемый полет США с 2011 года после закрытия программы Space Shuttle. Последние девять лет американские астронавты пользовались российскими кораблями «Союз» для того, чтобы попасть на МКС.
  • Корабль разработала SpaceX по заказу NASA. До запуска с людьми на борту многоразовый космический грузовик Dragon доставлял грузы на станцию. Всего он совершил 22 рейса, во время одного из которых ракета-носитель взорвалась на второй минуте, еще один запуск был тестовым.

В Крыму заканчиваются места для размещения туристов

Председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова сообщила о том, что около 70% номерного фонда мини-отелей и пансионатов Крыма уже забронированы на лето.

  • По ее словам, основной поток туристов на полуострове ожидают в июле и августе, однако пока глубина бронирования рассчитана до сентября.
  • Стамбульникова рассказала, что владельцы отелей и пансионатов, входящих в ассоциацию, не завышают цены на отдых в летнем сезоне 2020 года, они остаются на уровне 2018–2019 годов.
  • Объекты размещения уже сейчас готовятся к заезду туристов и закупают необходимые средства защиты, в том числе рециркуляторы, маски, средства личной гигиены, отметила она.
  • Глава полуострова Сергей Аксенов ранее заявлял, что курорты Крыма смогут работать на прием туристов уже с 15 июня, однако пока только для жителей региона. Такие меры необходимы из-за пандемии коронавируса.
  • По данным на 31 мая общее количество зараженных в стране превысило отметку в 400 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация складывается в Москве (180 тыс. заболевших), Подмосковье (39 тыс.) и Санкт-Петербурге (16 тыс.). В Крыму коронавирус обнаружили у 375 человек, трое скончались.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против отправки на отдых россиян, проживающих в «горячих точках» коронавируса. Она отметила, что первыми отправить своих жителей на отдых смогут регионы с благополучной эпидемиологической ситуацией.

Советник Трампа просил посла России не давать жесткий ответ на санкции

Спецслужбы США рассекретили подробности разговора, состоявшегося в декабре 2016 года, между советником Дональда Трампа Майклом Флинном и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

  • В опубликованной записи речь шла о санкциях, которые ввел на тот момент занимавший должность главы государства Барак Обама. Флинн пытался убедить Кисляка, чтобы Москва не принимала жесткие меры в ответ на действия покидающего свой пост Обамы.
  • «Я предлагаю, чтобы вы ответили зеркально. А когда мы придем к власти (имеется в виду период после инаугурации Трампа), то нормально поговорим о том, как улучшить наши отношения», — приводятся слова советника Трампа.
  • Обнародованные записи также показали, что Флинн пытался договориться с Кисляком касательно голосования в ООН по вопросу об израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине.
  • По данным СМИ, впоследствии Флинн отрицал сам факт такого разговора как с людьми из окружения Трампа, так и в беседах со следователями из специальной комиссии Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Американские города охватили беспорядки после смерти чернокожего

В различных городах по всей территории США вспыхнули беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в Миннеаполисе, штат Миннесота, после жесткого задержания полицейскими.

  • В частности, протесты начались в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Атланте (штат Джорджия), Финиксе (штат Аризона), Лас-Вегасе (штат Невада), Денвере (штат Колорадо), Хьюстоне (штат Техас), Коламбусе (штат Огайо), Фергюсоне (штат Миссури) и нескольких городах Миннесоты.
  • Сперва во многих городах прошли мирные демонстрации. Люди выходили на улицы с плакатами и лозунгами. Однако позднее мероприятия переросли в столкновения с полицией. Демонстранты бросали в них камни и бутылки.
  • В ходе протестов скончался сотрудник федеральной службы охраны США после того, как получил огнестрельное ранение в Окленде (штат Калифорния), также был ранен его коллега. Кроме того, один человек был убит в ходе протестов в Индианаполисе (штат Индиана), как минимум двое других получили огнестрельные ранения.
  • Из-за сложной ситуации в Миннесоте американский президент Дональд Трамп направил в штат Национальную гвардию. В Миннеаполисе сначала ввели режим чрезвычайной ситуации, а затем — комендантский час.
  • Также комендантский час ввели в более чем десяти других крупных городах США, в том числе в Лос-Анджелесе, Атланте, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Милуоки и других.
  • Протестные акции прошли и в столице США. В Вашингтоне на площади Лафайет перед Белым домом собралось большое число протестующих. Служба безопасности администрации президента была вынуждена заблокировать доступ в его резиденцию.
Авторы: Михаил Юшков, Мария Лисицына
Теги: последние новости, главные новости
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