Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США ужесточили экспорт товаров в Россию, регионам грозит дефицит офисов, специалист назвал число выявленных штаммов коронавируса, Женевский автосалон-2021 отменили; главные новости — в обзоре РБК

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

В США в очередной раз ужесточили экспортные правила, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, а также в Китай и Венесуэлу.

Во-первых, американские экспортеры теперь должны будут получать лицензии на поставку в эти страны подшипников, полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, даже если эти товары предполагается использовать исключительно в гражданских целях.

Во-вторых, расширяется определение военного использования, что сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, технологии и программное обеспечение.

Новые правила не затронут экспорт в Россию товаров, предназначенных для Международной космической станции (МКС). Администрация США обычно выводит космическое сотрудничество с Россией из-под сферы действия санкций.

Помимо этого группа сенаторов предложила вписать дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США на ближайший финансовый год. Таким образом они хотят ускорить введение санкций, поскольку военный бюджет гарантированно утверждается ежегодно осенью. В прошлом году эта тактика позволила принять первый пакет ограничений против газопровода.

Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть

Ввод новых офисов в регионах снижается последние три года. Теперь на развитии рынка офисной недвижимости скажутся пандемия и общий экономический спад, полагают в консалтинговой компании CBRE.