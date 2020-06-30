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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США ужесточили экспорт товаров в Россию, регионам грозит дефицит офисов, специалист назвал число выявленных штаммов коронавируса, Женевский автосалон-2021 отменили; главные новости — в обзоре РБК

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

В США в очередной раз ужесточили экспортные правила, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, а также в Китай и Венесуэлу.

  • Во-первых, американские экспортеры теперь должны будут получать лицензии на поставку в эти страны подшипников, полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, даже если эти товары предполагается использовать исключительно в гражданских целях.
  • Во-вторых, расширяется определение военного использования, что сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, технологии и программное обеспечение.
  • Новые правила не затронут экспорт в Россию товаров, предназначенных для Международной космической станции (МКС). Администрация США обычно выводит космическое сотрудничество с Россией из-под сферы действия санкций.
  • Помимо этого группа сенаторов предложила вписать дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США на ближайший финансовый год. Таким образом они хотят ускорить введение санкций, поскольку военный бюджет гарантированно утверждается ежегодно осенью. В прошлом году эта тактика позволила принять первый пакет ограничений против газопровода.

Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть

Ввод новых офисов в регионах снижается последние три года. Теперь на развитии рынка офисной недвижимости скажутся пандемия и общий экономический спад, полагают в консалтинговой компании CBRE.

  • Согласно изначальным планам девелоперов, в этом году в городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, планировалось ввести около 170 тыс. кв. м офисов. В первом полугодии было построено 20,7 тыс. кв. м, что на 35% ниже уровня января—июня 2019 года.
  • Как считают специалисты CBRE, объем нового офисного предложения по итогам года составит около 46,2 тыс. кв. м, что на 31% меньше, чем было построено в 2019-м.
  • Это может спровоцировать дефицит офисных помещений в некоторых городах: например, в Воронеже, Омске, Волгограде и Краснодаре доля свободных площадей в бизнес-центрах составляет менее 2%.

«Вектор» выявил более 100 штаммов коронавируса

После проникновения COVID-19 в Россию специалисты сумели выявить более 100 штаммов коронавируса, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

  • В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для коронавируса не характерна высокая изменчивость. На тот момент было описано несколько десятков мутаций. По ее словам, такое количество «нормально» для любого микроорганизма.
  • О низкой способности к мутации COVID-19 по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами ранее говорил и доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес.

Женевский автосалон в 2021 году отменили

Международный Женевский автосалон не состоится не только в этом году, но и в следующем. По словам организаторов, решение было принято после опроса участников мероприятия, большинство из которых не выразили желания участвовать в выставке в 2021-м.

  • «Участникам выставки необходимо время, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, нет никакой гарантии, что текущая ситуация позволит организаторам привлечь более 600 тыс. посетителей и 10 тыс. журналистов следующей весной», — сообщается на сайте автосалона.
  • Теперь организаторы надеются провести салон весной 2022 года.
  • Из-за пандемии не смогли состояться многие другие крупные мероприятия. Среди них — международный авиасалон в Фарнборо, чемпионат мира по хоккею, арт-фестиваль Burning Man, фестиваль поп-культуры Comic Con и др.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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