Деньги для Белоруссии, «Челси» выиграл ЛЧ. Главное за выходные

Президенты России и Белоруссии договорились о втором транше кредита $500 млн, «Белавиа» решила развивать рейсы в СНГ, «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Главное за выходные — в обзоре РБК

О чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи

29 мая в Сочи прошла неформальная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, но что обсуждали президенты, в Кремле раскрыли лишь на следующий день.

Лукашенко проинформировал Путина о ситуации вокруг самолета Ryanair, экстренно севшего в Минске 23 мая, они обсудили задержание и арест россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. Путин поручил российскому МИДу следить за ее делом. Главы государств также договорились о втором транше размером $500 млн по кредиту $1,5 млрд. Видео: LIFE SHOT, Кремлёвский Пул РИА Video

В то время как проходили переговоры президентов, белорусские правозащитники сообщили о задержании в Минске 20-летнего россиянина Егора Дудникова. Ему вменяют ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Белавиа» винит решивших заработать соседей

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец назвал «попранием основ демократии» действия Великобритании, Франции, Литвы и США, которые ввели ограничения против белорусской авиакомпании, не дождавшись окончания расследования инцидента с самолетом Ryanair.