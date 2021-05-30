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Деньги для Белоруссии, «Челси» выиграл ЛЧ. Главное за выходные

Президенты России и Белоруссии договорились о втором транше кредита $500 млн, «Белавиа» решила развивать рейсы в СНГ, «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Главное за выходные — в обзоре РБК

О чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи

29 мая в Сочи прошла неформальная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, но что обсуждали президенты, в Кремле раскрыли лишь на следующий день.

  • Лукашенко проинформировал Путина о ситуации вокруг самолета Ryanair, экстренно севшего в Минске 23 мая, они обсудили задержание и арест россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. Путин поручил российскому МИДу следить за ее делом. Главы государств также договорились о втором транше размером $500 млн по кредиту $1,5 млрд.
    Видео: LIFE SHOT, Кремлёвский Пул РИА
    Видео: LIFE SHOT, Кремлёвский Пул РИА
    Video
  • В то время как проходили переговоры президентов, белорусские правозащитники сообщили о задержании в Минске 20-летнего россиянина Егора Дудникова. Ему вменяют ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Белавиа» винит решивших заработать соседей

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец назвал «попранием основ демократии» действия Великобритании, Франции, Литвы и США, которые ввели ограничения против белорусской авиакомпании, не дождавшись окончания расследования инцидента с самолетом Ryanair.

  • Чергинец подчеркнул, что «Белавиа» «никаким боком» не имеет отношение к экстренной посадке Ryanair в Минске. Глава компании увидел в шагах западных стран «явно спланированные действия» по закрытию не только их стран для посадки бортов авиакомпании, но и воздушных коридоров, и обвинил соседей в желании заработать на ситуации.
  • По словам вице-премьера Белоруссии Николая Снопкова, на фоне ограничений со стороны стран ЕС перевозчик намерен развивать полеты в СНГ, включая Россию. Однако в Крым компания летать пока не будет.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов

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Футболисты «Челси» обыграли в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Гол на 42-й минуте забил немецкий полузащитник Кай Хаверц.

  • Для «Челси» это вторая победа в финале Лиги чемпионов, в прошлый раз клуб завоевал главный еврокубковый трофей в 2012 году, обыграв «Баварию» в серии пенальти.
  • Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не смог доиграть финал Лиги чемпионов, он покинул поле на 60-й минуте после столкновения с Антонио Рюдигером. У него диагностированы перелом носа и глазницы. Из-за этого он может пропустить начало чемпионата Европы по футболу, где Бельгия оказалась в одной группе с Россией.

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Фото:ФК Челси (Фото: Global Look Press)

Что стало известно об Игоре Чуяне из судебных документов

Бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, объявленный в международный розыск в 2018 году, был совладельцем крупного водочного бизнеса и связанного с ним банка, следует из приговора суда.

  • Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование в 2011–2018 годах.
    В июле 2018-го он ушел с должности, а уже в декабре того же года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.
  • Суд заключил, что Чуян был фактическим акционером ОФК Банка: пакет 75% минус одна акция был оформлен на родственников и знакомых. Кроме того, суд признал, что бывший федеральный чиновник был совладельцем алкогольного дистрибьютора «Статус Групп», преемника столичной компании «Золотая мануфактура».
  • Чуян указывал руководству ОФК Банка кредитовать алкогольные компании, а также использовал специальную схему для ухода от уплаты акцизов и налогов на предприятиях-производителях «Золотой мануфактуры», а в дальнейшем — «Статус Группы», сообщили свидетели по делу.

Первые пользователи сим-карт с российским шифрованием

«Воентелеком начал внедрять оснащенные российской криптографией сим-карты, которые должны создавать «доверенную среду» на смартфонах, рассказал РБК один из участников проекта — компания IDX (разработчик сервисов идентификации). Пока речь идет о «нескольких сотнях сим-карт».

  • «Воентелеком» стал первым оператором, начавшим тест, сообщила гендиректор IDX Светлана Белова. Он же первым стал использовать на своей сети аппаратный модуль безопасности (HSM; позволяет внедрить отечественную криптографию в телекоммуникационное оборудование, которое используют сотовые операторы).
  • Работа над созданием доверенных сим-карт началась в 2013 году. Для создания полностью доверенной среды российскую криптографию необходимо внедрить как в сим-карты, так и в телеком-оборудование сотовых операторов. С декабря 2019 года вступили в силу требования Минцифры аутентифицировать и идентифицировать абонентов с использованием криптографии, одобренной ФСБ.
Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Анастасия Батманова Анастасия Батманова
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