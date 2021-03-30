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Западный суд за Крым, раскол в ЕС из-за «Спутник V». Главное за день

Споры в ЕС из-за вопроса о российской вакцине, суд на Западе впервые вынес решение в пользу России по Крыму, в Mail.ru ответили на сообщения о разводе со «Сбером», стрельба в Мытищах — главные новости РБК

Раскол из-за «Спутника V»

Европейские страны никак не могут принять единое решение о том, нужно им закупать российскую вакцину от коронавируса или нет. Некоторые страны, в том числе Германия, активно выступают за поправки, но есть и те, кто против. Le Monde называет происходящее «политическим расколом».

  • Раскол произошел не только на уровне ЕС, но и внутри некоторых стран. Несколько высокопоставленных немецких политиков, утверждают французские журналисты, неоднократно высказывались в пользу российской вакцины, причем одобрительные слова в адрес «Спутника V» исходили преимущественно из восточной части страны. Италия, пишет издание, не предпринимает пока никаких действий относительно приобретения «Спутника V», но некоторые ее регионы также выразили свою заинтересованность, несмотря на сопротивление центральных властей.
  • Первой страной ЕС, решившей закупить российскую вакцину без одобрения регулятора, стала Венгрия. Сегодня список пополнился: австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что Вена собирается закупить у Москвы 1 млн доз вакцины.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Первое судебное решение на Западе в пользу России по Крыму

Зарубежный суд впервые встал на сторону России в разбирательстве, связанном с принадлежностью активов в Крыму. Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского Ощадбанка к России: банк требовал компенсации за изъятие у него собственности в Крыму после выхода региона из состава Украины.

  • В 2015 году международный арбитраж, базировавшийся в Париже, присудил Ощадбанку компенсацию в размере более $1 млрд,. Теперь апелляция это решение отменила. В российском Минюсте утверждают, что этот случай будет иметь прецедентное значение.
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Зарубежный суд впервые встал на сторону России в споре об активах в Крыму
Экономика
Фото:oschadbank / Facebook

Mail.ru и «Сбер» ответили на сообщения о «разводе»

Компания Mail.ru Group не собирается выходить из активов, которые входят в совместное предприятие со Сбербанком. Об этом сообщили РБК в компании.

  • «Мы довольны высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых Mail.ru Group не планирует выходить», — заявил РБК руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин. Накануне представитель Сбербанка заявил, что банк также удовлетворен тем, как развивается совместный бизнес.
  • Ранее Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что партнеры готовятся разделить свое совместное предприятие «О2О Холдинг», которое стоит около $1,6 млрд. Издание утверждало, что переговоры о грядущем «разводе» идут при участии Кремля.

В Mail.ru ответили на данные о «разводе» со Сбербанком
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Многочасовой штурм дома в Мытищах

В коттеджном поселке близ подмосковных Мытищ мужчина забаррикадировался в собственном доме и открыл огонь. Требований он не выдвигает. При одной из попыток штурма оказался ранен спецназовец.

  • В МВД сообщили, что полицейские вместе с сотрудниками ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия, так как у них появилась информация о том, что мужчина 1960 года рождения причастен к незаконному обороту оружия. Когда они пришли в дом и предъявили постановление об осмотре помещений, мужчина бросил две гранаты и начал стрелять.
  • Дом силовики окружили вскоре после полудня, к вечеру было предпринято несколько попыток штурма, но они не увенчались успехом. Мужчина хорошо вооружен, у него есть автоматическое оружие, в ход идут светошумовые гранаты. Один из спецназовцев получил сквозное ранение в ногу. В спецоперации задействованы спецподразделения Росгвардии «Рысь», «Булат» и «Зубр».

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Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
главные новости коронавирус вакцина Крым Mail.ru Сбербанк стрельба Мытищи
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