Западный суд за Крым, раскол в ЕС из-за «Спутник V». Главное за день

Споры в ЕС из-за вопроса о российской вакцине, суд на Западе впервые вынес решение в пользу России по Крыму, в Mail.ru ответили на сообщения о разводе со «Сбером», стрельба в Мытищах — главные новости РБК

Раскол из-за «Спутника V»

Европейские страны никак не могут принять единое решение о том, нужно им закупать российскую вакцину от коронавируса или нет. Некоторые страны, в том числе Германия, активно выступают за поправки, но есть и те, кто против. Le Monde называет происходящее «политическим расколом».