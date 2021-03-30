Западный суд за Крым, раскол в ЕС из-за «Спутник V». Главное за день
Раскол из-за «Спутника V»
Европейские страны никак не могут принять единое решение о том, нужно им закупать российскую вакцину от коронавируса или нет. Некоторые страны, в том числе Германия, активно выступают за поправки, но есть и те, кто против. Le Monde называет происходящее «политическим расколом».
- Раскол произошел не только на уровне ЕС, но и внутри некоторых стран. Несколько высокопоставленных немецких политиков, утверждают французские журналисты, неоднократно высказывались в пользу российской вакцины, причем одобрительные слова в адрес «Спутника V» исходили преимущественно из восточной части страны. Италия, пишет издание, не предпринимает пока никаких действий относительно приобретения «Спутника V», но некоторые ее регионы также выразили свою заинтересованность, несмотря на сопротивление центральных властей.
- Первой страной ЕС, решившей закупить российскую вакцину без одобрения регулятора, стала Венгрия. Сегодня список пополнился: австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что Вена собирается закупить у Москвы 1 млн доз вакцины.