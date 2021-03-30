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Год с начала локдауна, ключ к отношениям с Арменией. Главное за ночь

Как менялась жизнь россиян за год после решения ввести нерабочие дни; вдова Дмитрия Босова лишилась доли в «Аллтеке»; важное для отношений России и Армении и ревизия отношений с США; Apple проиграла спор Swatch — в обзоре РБК

Год локдауна: как менялась жизнь россиян

С 30 марта прошлого года в России из-за роста числа заболевших COVID-19 президент России ввел своим указом режим нерабочих дней, который продлился до 11 мая. РБК изучил, как менялись в кризис основные индикаторы уровня жизни россиян.

Год с начала локдауна. Главные цифры и факты начала изоляции в России
Бизнес
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

  • Реальные располагаемые доходы россиян за год снизились на 3,5% — меньше, чем прогнозировали сами власти и экономисты. Пиковый провал доходов пришелся на второй квартал прошлого года и связан с ростом безработицы, снижением заработков предпринимателей и обвалом в неформальном секторе экономики.
  • Пик безработицы пришелся на период после окончания режима нерабочих дней. После этого безработица снижалась шесть месяцев подряд и составила к концу февраля 2021 года 5,6% — это немного выше докризисного показателя 4,6%.
  • В год пандемии государству пришлось резко нарастить социальные расходы: по итогам 2020-го на эти цели потратили 3 трлн руб. без учета регулярных пенсионных выплат. Годом ранее — 1,6 трлн руб. Одна из самых крупных статей расходов, связанных с ликвидацией последствий пандемии, — меры поддержки семей с детьми (569,3 млрд руб.).
  • Больше всего локдаун ударил по сфере услуг: из-за ограничений туризм, общепит, кинотеатры и другие досуговые учреждения, салоны красоты лишились клиентов. Во втором квартале 2020 года объем платных услуг населению сократился на 36,1% к тому же периоду предыдущего года. Показатель так и не вышел на допандемийные уровни.

Какие еще экономические показатели менялись и как это связано с мерами, которые принимало правительство, — читайте в материале РБК.

Как изменилась жизнь россиян за год после начала локдауна. Главное
Экономика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вдова Дмитрия Босова лишилась доли в группе «Аллтек»

Катерина Босов, которая оформила на себя половину доли бизнесмена Дмитрия Босова в группе «Аллтек» через три месяца после его гибели в августе 2020 года, больше не является совладельцем этой компании. Владельцем 86,57% «Аллтека» снова числится Дмитрий Босов. Основной актив «Аллтека» — «Сибантрацит», мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей.

  • После смерти Босова вокруг его наследства разгорелся спор — мать и четверо сыновей Босова от первых двух браков еще в октябре 2020 года оспорили передачу Катерине половины доли бизнесмена в «Аллтеке». Суд удовлетворил их иск и отклонил апелляцию Катерины на это решение.
  • После этого вся доля Босова в «Аллтеке» должна быть поровну распределена между его наследниками — родителями, четырьмя сыновьями, вдовой и их общей несовершеннолетней дочерью, и Катерина сможет претендовать на 10,82% «Аллтека».
  • Сразу после решения суда о распределении наследства «Аллтек» объявила о том, что договорилась о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Вдова Босова оспорила это соглашение в Арбитражном суде Москвы, который запретил группе «Аллтек» и ее участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов.

Саркисян назвал ключевые для отношений России и Армении факторы

Отношения с Москвой для Еревана являются некой константой, вне зависимости от того, кто находится у власти в Армении и каких взглядов он придерживается, заявил в интервью телеканалу РБК президент Армении Армен Саркисян.

  • По его словам, большинство армян, в том числе те, кто проживает за пределами Армении, согласны с тем, что Москва — главный партнер Еревана, а самые важные факторы в отношениях между двумя странами — доверие и предсказуемость. «Непредсказуемость в таких отношениях в таком мире очень опасна», — заявил Саркисян.

Полная версия интервью с Арменом Саркисяном выйдет сегодня в 13:05 на телеканале РБК.

Песков пообещал «ревизию» отношений США и России

Отношения России и США после недавних заявлений президента Джо Байдена ждет «ревизия», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и факты».

  • По словам Пескова, только после этой ревизии будет «сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше». Он также исключил сценарий, при котором Москва может позволить разговаривать с собой «с позиции силы». На вопрос о том, возможен ли разрыв дипотношений с Вашингтоном, Песков ответил: «Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях».
  • Иностранные интернет-платформы должны соблюдать российские законы, их нужно «вынудить» это сделать, считает Песков. В то же время, по его словам, власти надеются, что до полного запрета зарубежных соцсетей дело не дойдет.

Apple проиграла спор со Swatch о фразе Оne more thing

Компания Apple не смогла оспорить в суде право производителя часов Swatch Group на фразу One more thing («Еще кое-что»), которую швейцарская компания запатентовала в 2015 году.

  • Apple указывала, что эту фразу на презентациях традиционно использовал основатель компании Стив Джобс: он говорил ее перед тем, как анонсировать новый продукт. Действия Swatch по регистрации патента компания сочла недобросовестными и подала в суд. Однако суд отказался признать правоту Apple. Судья отметил, что известная фраза в действительности изначально принадлежала лейтенанту Коломбо — герою одноименного детективного сериала, как и утверждали в Swatch.

За какими событиями следить сегодня:

  • Пресненский суд Москвы по существу рассмотрит дело о получении взяток на 1,4 млрд руб. в отношении бывшего «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко.
  • В 276-м мировом судебном участке Москвы пройдут предварительные слушания по делу активистки Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь о незаконном проникновении в чужое жилище.
  • В 21:45 (мск) в Словакии на стадионе Антона Малатинского в Трнаве состоится матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года по футболу между сборными Словакии и России.
  • Минфин проведет аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов из Госфонда России.
  • Financial Times опубликовала статью о возможном «разводе» между Сбером и Mail.ru, разработчики вакцин Biotech и Ozon опубликуют отчеты за 2020 год, Coursera проведет IPO на Нью-Йоркской бирже. Что еще важно знать инвестору — в подборке РБК Инвестиции.
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
карантин Локдаун Россия экономика COVID-19 Армения Нагорный Карабах Дмитрий Босов Аллтек Apple Swatch Стив Джобс ...
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Бизнес
Вдова Дмитрия Босова лишилась доли в группе «Аллтек»
Бизнес
Год с начала локдауна. Главные цифры и факты начала изоляции в России
Бизнес
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