Год с начала локдауна, ключ к отношениям с Арменией. Главное за ночь

Как менялась жизнь россиян за год после решения ввести нерабочие дни; вдова Дмитрия Босова лишилась доли в «Аллтеке»; важное для отношений России и Армении и ревизия отношений с США; Apple проиграла спор Swatch — в обзоре РБК

Год локдауна: как менялась жизнь россиян

С 30 марта прошлого года в России из-за роста числа заболевших COVID-19 президент России ввел своим указом режим нерабочих дней, который продлился до 11 мая. РБК изучил, как менялись в кризис основные индикаторы уровня жизни россиян.