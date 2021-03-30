Год с начала локдауна, ключ к отношениям с Арменией. Главное за ночь

Вдова Дмитрия Босова лишилась доли в группе «Аллтек»
Катерина Босов, которая оформила на себя половину доли бизнесмена Дмитрия Босова в группе «Аллтек» через три месяца после его гибели в августе 2020 года, больше не является совладельцем этой компании. Владельцем 86,57% «Аллтека» снова числится Дмитрий Босов. Основной актив «Аллтека» — «Сибантрацит», мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей.
- После смерти Босова вокруг его наследства разгорелся спор — мать и четверо сыновей Босова от первых двух браков еще в октябре 2020 года оспорили передачу Катерине половины доли бизнесмена в «Аллтеке». Суд удовлетворил их иск и отклонил апелляцию Катерины на это решение.
- После этого вся доля Босова в «Аллтеке» должна быть поровну распределена между его наследниками — родителями, четырьмя сыновьями, вдовой и их общей несовершеннолетней дочерью, и Катерина сможет претендовать на 10,82% «Аллтека».
- Сразу после решения суда о распределении наследства «Аллтек» объявила о том, что договорилась о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Вдова Босова оспорила это соглашение в Арбитражном суде Москвы, который запретил группе «Аллтек» и ее участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов.
Саркисян назвал ключевые для отношений России и Армении факторы
Отношения с Москвой для Еревана являются некой константой, вне зависимости от того, кто находится у власти в Армении и каких взглядов он придерживается, заявил в интервью телеканалу РБК президент Армении Армен Саркисян.
- По его словам, большинство армян, в том числе те, кто проживает за пределами Армении, согласны с тем, что Москва — главный партнер Еревана, а самые важные факторы в отношениях между двумя странами — доверие и предсказуемость. «Непредсказуемость в таких отношениях в таком мире очень опасна», — заявил Саркисян.
Полная версия интервью с Арменом Саркисяном выйдет сегодня в 13:05 на телеканале РБК.
Песков пообещал «ревизию» отношений США и России
Отношения России и США после недавних заявлений президента Джо Байдена ждет «ревизия», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и факты».
- По словам Пескова, только после этой ревизии будет «сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше». Он также исключил сценарий, при котором Москва может позволить разговаривать с собой «с позиции силы». На вопрос о том, возможен ли разрыв дипотношений с Вашингтоном, Песков ответил: «Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях».
- Иностранные интернет-платформы должны соблюдать российские законы, их нужно «вынудить» это сделать, считает Песков. В то же время, по его словам, власти надеются, что до полного запрета зарубежных соцсетей дело не дойдет.
Apple проиграла спор со Swatch о фразе Оne more thing
Компания Apple не смогла оспорить в суде право производителя часов Swatch Group на фразу One more thing («Еще кое-что»), которую швейцарская компания запатентовала в 2015 году.
- Apple указывала, что эту фразу на презентациях традиционно использовал основатель компании Стив Джобс: он говорил ее перед тем, как анонсировать новый продукт. Действия Swatch по регистрации патента компания сочла недобросовестными и подала в суд. Однако суд отказался признать правоту Apple. Судья отметил, что известная фраза в действительности изначально принадлежала лейтенанту Коломбо — герою одноименного детективного сериала, как и утверждали в Swatch.
За какими событиями следить сегодня:
- Пресненский суд Москвы по существу рассмотрит дело о получении взяток на 1,4 млрд руб. в отношении бывшего «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко.
- В 276-м мировом судебном участке Москвы пройдут предварительные слушания по делу активистки Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь о незаконном проникновении в чужое жилище.
- В 21:45 (мск) в Словакии на стадионе Антона Малатинского в Трнаве состоится матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года по футболу между сборными Словакии и России.
- Минфин проведет аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов из Госфонда России.
- Financial Times опубликовала статью о возможном «разводе» между Сбером и Mail.ru, разработчики вакцин Biotech и Ozon опубликуют отчеты за 2020 год, Coursera проведет IPO на Нью-Йоркской бирже. Что еще важно знать инвестору — в подборке РБК Инвестиции.