Потери в Карабахе, планы Кремля на главу Дагестана. Главные новости РБК

Число жертв коронавируса превысило 1 млн

Мировая статистика погибших от коронавирусной инфекции, которая перевалила за 1 млн, выглядит «ошеломляющей» и «ужасающей» вехой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по всему миру, зафиксировал 1 млн жертв в ночь на вторник. На первом месте по числу смертей, согласно его данным, находятся США (205 тыс.), на втором — Бразилия (142 тыс.), на третьем — Индия (95 тыс.). Следом идут Мексика, Великобритания и Италия.

Гутерриш попросил не забывать, что будущее зависит от солидарности, от объединения народов и наций. Генсек выразил уверенность, что, несмотря на жестокость пандемии, человечество сумеет преодолеть этот вызов, если будет учиться на своих ошибках.

Генсек также указал на необходимость продолжать соблюдать профилактические меры против коронавируса.

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев может уйти в отставку до думских выборов 2021 года. Претензий со стороны Кремля к нему нет, причины — возраст (в августе ему исполнился 71 год) и проблемы со здоровьем, утверждают источники РБК.

Васильев изначально рассматривался как временная фигура в Дагестане, которая должна была произвести зачистку местных элит, как символ федерального присутствия, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. По его словам, сейчас в этом регионе был бы востребован другой руководитель — не «чистильщик», а хозяйственник.

Политолог Ростислав Туровский, рассматривая перспективы думских выборов, отмечает, что замена главы республики принципиально на ситуацию не повлияет, поскольку результат кампании определяется появлением коалиции дагестанских элит, заинтересованных в победах в округах и в продвижении по списку «Единой России».

Как узнал РБК, один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, по национальности лезгин. В 2017 году он уже рассматривался как кандидат на пост главы республики, но сам отказался. В то время Меликов занимал пост замдиректора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Власти отказались отменить штрафы за невозврат валютной выручки

Из правительственного плана восстановления экономики, одобренного 23 сентября, исключили мораторий на взимание штрафов за невозврат валютной выручки. Первоначально он рассматривался в качестве одной из мер поддержки экспортеров в кризис.