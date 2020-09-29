Потери в Карабахе, планы Кремля на главу Дагестана. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 78,67 (+1,85) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 91,48 (+1,82) Инвестиции, 28 сен, 13:20
Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 09:22 Армения и Азербайджан опубликовали новые видео боевых действий Политика, 09:22 Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах Общество, 09:05 В Самарской области мотодельтаплан совершил жесткую посадку Общество, 09:01 16 пациентских организаций пожаловались Путину на проблемы с лекарствами Общество, 09:00 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 08:53 Видеообзор решающего матча Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас» Спорт, 08:47 Горбачев заявил о риске в случае отказа лидера США от встречи с Путиным Политика, 08:44 Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой Бизнес, 08:30 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 08:22 Потери в Карабахе, планы Кремля на главу Дагестана. Главные новости РБК Общество, 08:17 Кучерову не присудили звание лучшего игрока плей-офф Кубка Стэнли Спорт, 08:02 Афера на $100 млн: как мошенники провели алгоритмы Amazon — Bloomberg Pro, 08:00 Совбез Армении обсудил «соразмерный удар» по силам Азербайджана Политика, 07:40
Общество ,  
0 

Потери в Карабахе, планы Кремля на главу Дагестана. Главные новости РБК

Рост числа погибших в боях в Нагорном Карабахе, жертв COVID-19 уже более 1 млн, перспективы отставки главы Дагестана, штрафы за невозврат валютной выручки; главные новости — в обзоре РБК

В Нагорном Карабахе назвали число погибших военных

За второй день столкновений, 28 сентября, погибли 53 военнослужащих непризнанной республики, следует из данных Минобороны.

  • Днем в понедельник в ведомстве сообщили о 27 погибших в столкновениях, а вечером появилось сообщение о гибели еще 26 военнослужащих.
  • Азербайджан, как утверждает армянская сторона, потерял около 200 военнослужащих. Тот своих потерь не раскрыл. В ходе столкновений обе стороны активно применяют артиллерию, танки, другую тяжелую технику и авиацию.
  • Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях на линии соприкосновения, обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию. Они также обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Число жертв коронавируса превысило 1 млн

Мировая статистика погибших от коронавирусной инфекции, которая перевалила за 1 млн, выглядит «ошеломляющей» и «ужасающей» вехой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

  • Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по всему миру, зафиксировал 1 млн жертв в ночь на вторник. На первом месте по числу смертей, согласно его данным, находятся США (205 тыс.), на втором — Бразилия (142 тыс.), на третьем — Индия (95 тыс.). Следом идут Мексика, Великобритания и Италия.
  • Гутерриш попросил не забывать, что будущее зависит от солидарности, от объединения народов и наций. Генсек выразил уверенность, что, несмотря на жестокость пандемии, человечество сумеет преодолеть этот вызов, если будет учиться на своих ошибках.
  • Генсек также указал на необходимость продолжать соблюдать профилактические меры против коронавируса.
Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Путин снова обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса. Видео
Общество

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев может уйти в отставку до думских выборов 2021 года. Претензий со стороны Кремля к нему нет, причины — возраст (в августе ему исполнился 71 год) и проблемы со здоровьем, утверждают источники РБК.

  • Васильев изначально рассматривался как временная фигура в Дагестане, которая должна была произвести зачистку местных элит, как символ федерального присутствия, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. По его словам, сейчас в этом регионе был бы востребован другой руководитель — не «чистильщик», а хозяйственник.
  • Политолог Ростислав Туровский, рассматривая перспективы думских выборов, отмечает, что замена главы республики принципиально на ситуацию не повлияет, поскольку результат кампании определяется появлением коалиции дагестанских элит, заинтересованных в победах в округах и в продвижении по списку «Единой России».
  • Как узнал РБК, один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов, по национальности лезгин. В 2017 году он уже рассматривался как кандидат на пост главы республики, но сам отказался. В то время Меликов занимал пост замдиректора Росгвардии, а до этого был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Власти отказались отменить штрафы за невозврат валютной выручки

Из правительственного плана восстановления экономики, одобренного 23 сентября, исключили мораторий на взимание штрафов за невозврат валютной выручки. Первоначально он рассматривался в качестве одной из мер поддержки экспортеров в кризис.

  • Ранее предлагалось приостановить взимание штрафов на год, с 1 апреля 2020 до 1 июля 2021 года. Но в сентябрьском документе этой меры не оказалось. Вместе с тем Банк России обращает внимание, что штрафы за невозврат валютной выручки были «значительно снижены» в минувшем июле.
  • Так, если раньше штрафы достигали 75–100% от суммы контракта, то теперь снижены до 3–10% в рублях и 5–30% в валюте; за нарушения по контрактам суммой менее 200 тыс. руб. не штрафуют; введен льготный период в 45 дней и т.д.
  • Сейчас экспортеры обязаны перечислять выручку как в иностранной валюте, так и в рублях на свои счета в российских банках. Компании должны заранее сообщать последним о прописанных во внешнеторговых контрактах сроках. Если деньги пришли в банк с опозданием, бизнес штрафуют. Самый большой риск при несоблюдении требования о репатриации — уголовная ответственность, в том числе по ст. 193.1 УК (валютные операции по подложным документам).
Автор
Сергей Саркисян
последние новости главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter