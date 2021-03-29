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Освобождение Суэцкого канала, дата послания Путина. Главное за день

Когда рассосется пробка у Суэцкого канала, послание Путина наметили на день рождения Ленина, иск к МТС на миллиард — главные новости в обзоре РБК

Возобновление движения по Суэцкому каналу затянулось

В ночь на 29 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, сняли с мели. Но пробка из сотен судов, скопивших у обоих входов в канал, будет рассасываться по меньшей мере еще несколько дней.

  • С разблокировкой движения по каналу возникли сложности: из-за сильного ветра Ever Given, снятый с мели, опять начало сносить. Через несколько часов буксирам удалось справиться с этой нагрузкой и судно повели в Большое Горькое озеро, входящее в систему Суэцкого канала. Там оно должно встать на временную стоянку для технического осмотра.

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  • Вечером советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш все же сообщил, что навигация возобновилась. Но к этому моменту у Суэцкого канала в пробку встали около 350 судов. В сутки по каналу может проходить порядка 50 судов. Это значит, что капитанам некоторых судов, чьи грузы и так задержались почти на неделю, придется ждать еще по меньшей мере несколько дней.

Послание президента наметили на день рождения Ленина

Кремль наметил оглашение послания главы государства Федеральному собранию на 22 апреля, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и два собеседника, близких к Совфеду. Эта дата рассматривается в качестве основной, сообщили источники РБК из Кремля. В прошлом году 22 апреля, в день рождения основателя советского государства, Кремль хотел провести голосование по поправкам в Конституцию, но из-за коронавируса его пришлось перенести.

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  • Нынешнее послание предвыборное (в сентябре состоятся выборы в Госдуму) и в нем будет много социальных инициатив, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом подготовки документа. В настоящий момент идет сбор предложений для послания.
  • В прошлом году Путин огласил послание Федеральному собранию в самом начале года, 15 января. В нем глава государства предложил целый ряд инициатив, касающихся изменения Конституции.

Как готовят послание президента — в материале РБК.

В Кремле обсудили дату послания Путина парламенту
Политика
Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ

«Тинькофф» подал иск к МТС на миллиард

Тинькофф Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к МТС на сумму 1,1 млрд руб., третья привлеченная сторона — Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

  • В Тинькофф Банке сообщили РБК, что иск связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги СМС-рассылки. Источник, близкий к компании, сообщил, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам. «В данном случае основания подачи иска одинаковы для всех операторов «большой четверки», так как претензии ФАС по рассылкам были ко всем операторам», — сказал собеседник РБК.
  • Спор о стоимости СМС-рассылки для определенных категорий компаний тянется уже несколько лет. В 2018 году ФАС выдала предупреждения операторам «большой четверки» — «ВымпелКому», МТС, «МегаФону», «Т2 Мобайлу» (бренд Tele2) о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Служба начала проверку из-за того, что операторы устанавливали более низкие тарифы на СМС-рассылку для банков с госучастием, чем для остальных банков.

Фильм российского режиссера стал самым кассовым на этих выходных в США

За прошедшие выходные, 26–28 марта, первое место по сборам в кинотеатрах США занял фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» (Nobody). Картину показывали в 2460 кинотеатрах США, в итоге за три дня зрители принесли в кассы $6,7 млн. Еще более $5 млн фильм заработал в международном прокате.

  • Боевик «Никто» стал первой голливудской лентой Найшуллера. Сюжет фильма строится на истории обычного семьянина Хатча Мэнселла, который решает отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом.
Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
главные новости Суэцкий канал Египет Кремль Послание президента Федеральному собранию Тинькофф МТС кино
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