Освобождение Суэцкого канала, дата послания Путина. Главное за день

Послание президента наметили на день рождения Ленина

Кремль наметил оглашение послания главы государства Федеральному собранию на 22 апреля, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и два собеседника, близких к Совфеду. Эта дата рассматривается в качестве основной, сообщили источники РБК из Кремля. В прошлом году 22 апреля, в день рождения основателя советского государства, Кремль хотел провести голосование по поправкам в Конституцию, но из-за коронавируса его пришлось перенести.

Нынешнее послание предвыборное (в сентябре состоятся выборы в Госдуму) и в нем будет много социальных инициатив, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом подготовки документа. В настоящий момент идет сбор предложений для послания.

В прошлом году Путин огласил послание Федеральному собранию в самом начале года, 15 января. В нем глава государства предложил целый ряд инициатив, касающихся изменения Конституции.

«Тинькофф» подал иск к МТС на миллиард

Тинькофф Банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к МТС на сумму 1,1 млрд руб., третья привлеченная сторона — Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В Тинькофф Банке сообщили РБК, что иск связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги СМС-рассылки. Источник, близкий к компании, сообщил, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам. «В данном случае основания подачи иска одинаковы для всех операторов «большой четверки», так как претензии ФАС по рассылкам были ко всем операторам», — сказал собеседник РБК.

Спор о стоимости СМС-рассылки для определенных категорий компаний тянется уже несколько лет. В 2018 году ФАС выдала предупреждения операторам «большой четверки» — «ВымпелКому», МТС, «МегаФону», «Т2 Мобайлу» (бренд Tele2) о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Служба начала проверку из-за того, что операторы устанавливали более низкие тарифы на СМС-рассылку для банков с госучастием, чем для остальных банков.

Фильм российского режиссера стал самым кассовым на этих выходных в США

За прошедшие выходные, 26–28 марта, первое место по сборам в кинотеатрах США занял фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» (Nobody). Картину показывали в 2460 кинотеатрах США, в итоге за три дня зрители принесли в кассы $6,7 млн. Еще более $5 млн фильм заработал в международном прокате.