Ever Given сняли с мели, обязательные кассы на рынках. Главное за ночь

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Контейнеровоз Ever Given сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, удалось снять с мели, объявила транспортная компания Inchcape. О том, что дело сдвинулось, сообщил также глава Управления Суэкого канала Усама Раби. «Мы еще не закончили, но он двинулся», — сказал Раби.

Ever Given — контейнеровоз длиной 400 м и грузоподъемностью порядка 224 тыс. т — направлялся из Китая в Нидерланды. 23 марта он перегородил южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Движение судов по каналу стало невозможным, с обеих сторон от канала образовался затор из сотен судов, а застрявшие на них грузы оценивались более чем в $10 млрд. Часть кораблей отправилась в обход Африки. По данным управления Суэцкого канала, из-за его блокировки Египет терял около $14 млн в день.

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