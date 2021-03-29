Ever Given сняли с мели, обязательные кассы на рынках. Главное за ночь

Погиб основатель PPF Group Петр Келлнер
Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске, сообщила компания. В России PPF Group владеет банком Home Credit, ранее компании также принадлежала сеть магазинов «Эльдорадо». Состояние Келлнера Forbes оценивает в $17,5 млрд.
- Вертолет разбился на Аляске в субботу, 27 марта, в районе ледника Кник. О том, что на его борту был глава PPF, компания объявила только 29 марта.
- Чешский концерн PPF также управляет страховыми компаниями, сотовыми операторами, банками, имеет доли в промышленных предприятиях.
Правила применения касс на рынках ужесточат
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, выяснил РБК. Сейчас закон не описывает четкие границы ее применения на розничных рынках, и недобросовестные арендаторы, используя размытую формулировку закона, мимикрируют под «льготников», указывает Минфин.
- ФНС предлагает сократить перечень случаев, при которых на рынке может не быть контрольно-кассовой техники, а также обязать арендаторов подтверждать ее наличие перед заключением договора аренды.
- Управляющие рынками компании обяжут контролировать существование у продавцов зарегистрированной контрольно-кассовой техники, а также обеспечить соблюдение запрета на допуск к торговле лиц, чья деятельность была приостановлена.
В Центре Гамалеи заявили об успешной ревакцинации «Спутником V»
Некоторые сотрудники Центра имени Н.Ф.Гамалеи повторно привились вакциной от коронавиурса «Спутник V» и получили иммунный ответ, заявил заместитель директора центра Денис Логунов.
- В том числе, по его словам, успешно ревакцинировались и пожилые люди. Они, по словам Логунова, хорошо переносят вакцину, так как у более молодых людей иммунная система часто более реактивна и при введении вакцины может чаще выдавать температуру.
- Ранее о том, что после прививки «Спутником V», вероятно, надо будет прививаться другими препаратами, говорила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Однако глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса с помощью препарата «Спутник V» не просто возможна, но может оказаться даже более эффективной, чем первичная. Позже Пшеничная пояснила, что имела в виду не необходимость использовать другие вакцины, а возможность привиться ими.
Минтруд изменит правила назначения пособий
Минтруд внес изменения в проект постановления с правилами о назначении пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, смягчив требования при расчете имущественной обеспеченности, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Детские выплаты полагаются семьям, доходы которых ниже прожиточного минимума.
- В частности, органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Также при получении наследства для расчета нуждаемости не будут учитываться участки в 1 га, если они расположены в сельской местности.
- Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минфин хочет изменить правила расчета пособий, чтобы исключить выплаты «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом, например несколькими автомобилями. Новые правила начнут действовать с 1 апреля этого года.
За какими событиями следить сегодня:
- Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявления о привлечении к субсидиарной ответственности на 34 млрд руб. экс-министра «открытого правительства» России Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее инжиниринговую компанию «Группа Е4».
- Пройдет первое заседание по иску бывшего замначальника Генштаба Армении Тирана Хачатряна против президента Армена Саркисяна с требованием отмены его увольнения.
- Состоится заседание совета директоров «ГМК «Норильский никель», где рассмотрят планы по выплатам дивидендов в связи со стратегией компании до 2030 года.
- Компания «Транснефть» опубликует годовую финансовую отчетность по МСФО. За какими событиями на рынках следить инвестору — в подборке «РБК Инвестиции».