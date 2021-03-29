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Ever Given сняли с мели, обязательные кассы на рынках. Главное за ночь

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели; экс-владелец «Эльдорадо» Петр Келлнер разбился на Аляске, правила расчета пособий на детей изменят; кассы на рынках будут контролировать; эффект от ревакцинации «Спутником V» — в обзоре РБК

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, удалось снять с мели, объявила транспортная компания Inchcape. О том, что дело сдвинулось, сообщил также глава Управления Суэкого канала Усама Раби. «Мы еще не закончили, но он двинулся», — сказал Раби.

  • Ever Given — контейнеровоз длиной 400 м и грузоподъемностью порядка 224 тыс. т — направлялся из Китая в Нидерланды. 23 марта он перегородил южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.
  • Движение судов по каналу стало невозможным, с обеих сторон от канала образовался затор из сотен судов, а застрявшие на них грузы оценивались более чем в $10 млрд. Часть кораблей отправилась в обход Африки. По данным управления Суэцкого канала, из-за его блокировки Египет терял около $14 млн в день.

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Погиб основатель PPF Group Петр Келлнер

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, основатель PPF Group, погиб в авиакатастрофе на Аляске, сообщила компания. В России PPF Group владеет банком Home Credit, ранее компании также принадлежала сеть магазинов «Эльдорадо». Состояние Келлнера Forbes оценивает в $17,5 млрд.

  • Вертолет разбился на Аляске в субботу, 27 марта, в районе ледника Кник. О том, что на его борту был глава PPF, компания объявила только 29 марта.
  • Чешский концерн PPF также управляет страховыми компаниями, сотовыми операторами, банками, имеет доли в промышленных предприятиях.
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Правила применения касс на рынках ужесточат

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин намерены ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, выяснил РБК. Сейчас закон не описывает четкие границы ее применения на розничных рынках, и недобросовестные арендаторы, используя размытую формулировку закона, мимикрируют под «льготников», указывает Минфин.

  • ФНС предлагает сократить перечень случаев, при которых на рынке может не быть контрольно-кассовой техники, а также обязать арендаторов подтверждать ее наличие перед заключением договора аренды.
  • Управляющие рынками компании обяжут контролировать существование у продавцов зарегистрированной контрольно-кассовой техники, а также обеспечить соблюдение запрета на допуск к торговле лиц, чья деятельность была приостановлена.

В Центре Гамалеи заявили об успешной ревакцинации «Спутником V»

Некоторые сотрудники Центра имени Н.Ф.Гамалеи повторно привились вакциной от коронавиурса «Спутник V» и получили иммунный ответ, заявил заместитель директора центра Денис Логунов.

  • В том числе, по его словам, успешно ревакцинировались и пожилые люди. Они, по словам Логунова, хорошо переносят вакцину, так как у более молодых людей иммунная система часто более реактивна и при введении вакцины может чаще выдавать температуру.
  • Ранее о том, что после прививки «Спутником V», вероятно, надо будет прививаться другими препаратами, говорила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Однако глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная вакцинация от коронавируса с помощью препарата «Спутник V» не просто возможна, но может оказаться даже более эффективной, чем первичная. Позже Пшеничная пояснила, что имела в виду не необходимость использовать другие вакцины, а возможность привиться ими.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
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Минтруд изменит правила назначения пособий

Минтруд внес изменения в проект постановления с правилами о назначении пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, смягчив требования при расчете имущественной обеспеченности, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Детские выплаты полагаются семьям, доходы которых ниже прожиточного минимума.

  • В частности, органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Также при получении наследства для расчета нуждаемости не будут учитываться участки в 1 га, если они расположены в сельской местности.
  • Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минфин хочет изменить правила расчета пособий, чтобы исключить выплаты «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом, например несколькими автомобилями. Новые правила начнут действовать с 1 апреля этого года.

За какими событиями следить сегодня:

  • Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявления о привлечении к субсидиарной ответственности на 34 млрд руб. экс-министра «открытого правительства» России Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее инжиниринговую компанию «Группа Е4».
  • Пройдет первое заседание по иску бывшего замначальника Генштаба Армении Тирана Хачатряна против президента Армена Саркисяна с требованием отмены его увольнения.
  • Состоится заседание совета директоров «ГМК «Норильский никель», где рассмотрят планы по выплатам дивидендов в связи со стратегией компании до 2030 года.
  • Компания «Транснефть» опубликует годовую финансовую отчетность по МСФО. За какими событиями на рынках следить инвестору — в подборке «РБК Инвестиции».
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
вакцинация Спутник V антитела Суэцкий канал кассы рынки Федеральная налоговая служба пособия малоимущие граждане дети главные новости ...
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