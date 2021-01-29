РФПИ раскупает AliExpress, аресты после 23 января. Главные новости РБК

РФПИ выкупил долю у Alibaba в российском AliExpress

В сообщении фонда указано, что сделка «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими суверенными фондами Ближнего Востока выкупили 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия» у Alibaba Group. РФПИ зарезервировал право на выкуп этого пакета акций еще при создании СП в 2019 году, соответствующий опцион был реализован 28 января этого года.

До сих пор Alibaba Group принадлежало около 55,7% «AliExpress Russia», следует из отчетности китайской компании за 2020 год. То есть по итогам сделки ее доля снизится до 47,85% акций. При этом у Alibaba не было голосующего большинства для контроля совместного предприятия.

Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что «значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей «AliExpress Россия», в том числе в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн». Он также рассчитывает, что в перспективе СП станет одним из крупнейших маркетплейсов Европы.

Грузия откроет границы для иностранцев, но с условиями

Сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми, 1 февраля возобновится только авиасообщение.

С 1 февраля иностранцы смогут свободно и без соблюдения карантина въезжать в Грузию, если у них имеются документы, свидетельствующие о прохождении вакцинации от COVID-19.

Из-за пандемии Грузия полностью закрыла границы в марте и прекратила регулярное международное авиасообщение. Позднее ограничения были смягчены. Для всех въезжающих был введен обязательный карантин на срок от восьми до 14 дней и требование сдать тест на коронавирус. Кроме того, для граждан большинства стран для въезда в Грузию требуется спецразрешение.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Возвращение вузов с дистанционки

Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля. При этом учебные заведения обязали соблюдать меры безопасности: контролировать температуру у посетителей и не допускать к занятиям тех, у кого есть симптомы инфекции.

С 8 февраля все вузы, подведомственные Минобрнауки, возвращаются к традиционному формату обучения, соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Сейчас в большинстве российских вузов идут каникулы. Обычно они начинаются после зимней сессии в 20-х числах января и продолжаются в среднем две недели. Приказ Минобрнауки вступает в силу 7 февраля, но новый семестр в вузах федерального подчинения начнется 8 февраля.

Строительство более 10 СПГ-заводов в России

Вице-премьер Александр Новак заявил, что реализация СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства сжиженного газа и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года.