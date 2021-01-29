РФПИ раскупает AliExpress, аресты после 23 января. Главные новости РБК
Аресты после несанкционированных акций 23 января, РФПИ выкупил долю у Alibaba в российском AliExpress, Грузия открывает границы, вузы возвращаются с удаленки, перспективы СПГ; основные события — в обзоре РБК
Аресты после акции в поддержку Алексея Навального
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца Олега Навального, участницу Pussy Riot Марию Алехину, а также главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву.
Следственный комитет заочно предъявил обвинения соратнику Алексея Навального Леониду Волкову и объявил его в розыск, говорится в сообщении ведомства. Обвинения связаны с уголовным делом по вовлечению несовершеннолетних в участие в несогласованных митингах.
В московские суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях, которые были возбуждены в связи с несанкционированной акцией 23 января.
Кроме административных возбуждены уже десятки уголовных дел в различных регионах России. Все уголовные дела условно делятся на две большие группы: первая — дела в отношении организаторов акций, вторая — дела против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов.
РФПИ выкупил долю у Alibaba в российском AliExpress
В сообщении фонда указано, что сделка «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими суверенными фондами Ближнего Востока выкупили 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия» у Alibaba Group. РФПИ зарезервировал право на выкуп этого пакета акций еще при создании СП в 2019 году, соответствующий опцион был реализован 28 января этого года.
До сих пор Alibaba Group принадлежало около 55,7% «AliExpress Russia», следует из отчетности китайской компании за 2020 год. То есть по итогам сделки ее доля снизится до 47,85% акций. При этом у Alibaba не было голосующего большинства для контроля совместного предприятия.
Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что «значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей «AliExpress Россия», в том числе в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн». Он также рассчитывает, что в перспективе СП станет одним из крупнейших маркетплейсов Европы.
Грузия откроет границы для иностранцев, но с условиями
Сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми, 1 февраля возобновится только авиасообщение.
С 1 февраля иностранцы смогут свободно и без соблюдения карантина въезжать в Грузию, если у них имеются документы, свидетельствующие о прохождении вакцинации от COVID-19.
Из-за пандемии Грузия полностью закрыла границы в марте и прекратила регулярное международное авиасообщение. Позднее ограничения были смягчены. Для всех въезжающих был введен обязательный карантин на срок от восьми до 14 дней и требование сдать тест на коронавирус. Кроме того, для граждан большинства стран для въезда в Грузию требуется спецразрешение.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
Возвращение вузов с дистанционки
Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля. При этом учебные заведения обязали соблюдать меры безопасности: контролировать температуру у посетителей и не допускать к занятиям тех, у кого есть симптомы инфекции.
С 8 февраля все вузы, подведомственные Минобрнауки, возвращаются к традиционному формату обучения, соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Сейчас в большинстве российских вузов идут каникулы. Обычно они начинаются после зимней сессии в 20-х числах января и продолжаются в среднем две недели. Приказ Минобрнауки вступает в силу 7 февраля, но новый семестр в вузах федерального подчинения начнется 8 февраля.
Строительство более 10 СПГ-заводов в России
Вице-премьер Александр Новак заявил, что реализация СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства сжиженного газа и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года.
В проекте долгосрочной программы развития производства СПГ планируется соорудить более десяти заводов, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по подготовке долгосрочной программы.
Сейчас в России работает только два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем производства — 11 млн т СПГ в год), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т). По данным Росстата, в 2020 году Россия произвела 30,5 млн т СПГ.
Согласно Энергетической стратегии до 2035 года, которую правительство утвердило весной 2020 года, предполагается, что к 2024 году в России будет производиться 65 млн т СПГ в год, а к 2035 году — 80–140 млн т.