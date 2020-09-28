«Наемники» в Карабахе, евро и доллар ослабляют рубль. Главные новости РБК

€ — ₽92, $ — ₽79

Биржевые курсы валют в понедельник снова выросли по отношению к рублю. Спрос на доллары и евро на валютном рынке вырос на фоне угрозы второй волны COVID-19 и повышения геополитической напряженности

Курс евро к рублю на Московской бирже превысил ₽92 впервые с января 2016 года. Курс доллара поднялся более чем на 1%, до ₽79,14 — впервые с апреля 2020 года.

Рисками для рубля оставаются рост числа заболевших COVID-19 в мире и инвесторы опасаются новых ограничительных мер. По этим же причинам, а также из-за увеличения поставок нефти на рынок со стороны Ирана и Ливии котировки нефти снижаются до $41,7 за баррель.

По мнению аналитиков Росбанка, рост курса доллара к рублю в ближайшей перспективе может продолжиться из-за укрепления позиций американской валюты и роста напряженности между Арменией и Азербайджаном может стать новой причиной роста недоверия к рублю. Эксперты не исключают, что сейчас рынок нацелен на отметку ₽80 за доллар.

Меркель приехала к Навальному

Визит канцлера прошел в условиях полной секретности, пишет Spiegel. Встреча не была тайной, ответили Навальный и официальный представитель правительства ФРГ.

Как отмечает издание, «столь необычным жестом» Ангела Меркель показала солидарность правительства Германии с Алексеем Навальным. Визит к Навальному — еще один признак того, что в Берлине хотят разобраться в случившемся, считают авторы статьи.

Навальный подтвердил, что он действительно встречался с Меркель, но заявил, что не стоит встречу называть секретной. По его словам, это была частная встреча и разговор с семьей.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также отметил, что это была «личная встреча» между канцлером и Навальным, и пояснил, что она не была тайной.

Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмен заявил, что поручил сделать все необходимое для привлечения «участников рейдерского захвата» к ответственности. В FESCO сообщили о его попытке избежать ответственности в связи с невозвратом ранее полученных кредитов.

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества, из СИЗО призвал правоохранительные органы принять меры для предотвращения рейдерского захвата Дальневосточного морского пароходства — головной компании группы FESCO (ему принадлежит 32,5% группы).

В ответ глава совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде заявила, что все действия предпринимаются ею в целях сохранения целостности и финансовой стабильности компании, а не отдельных акционеров.

В середине сентября FESCO подала в Лондонский международный арбитражный суд иски «в отношении компаний, связываемых с Магомедовым». Она намерена взыскать с ряда акционеров долг по выданным займам, направленным ими на выкуп акций группы в 2012 году. В мае РБК сообщал, что FESCO направила Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group письмо с напоминанием о необходимости возврата кредитов на общую сумму $1,046 млрд.

Потанин не обсуждал с вице-премьером ущерб от аварии

Глава «Норникеля» Владимир Потанин не пытался обсудить оценку ущерба из-за разлива дизтоплива под Норильском в размере почти 148 млрд руб. с профильным вице-премьером Викторией Абрамченко. В интервью РБК она заявила, что компания не стала урегулировать спор в досудебном порядке.

«Норникель» в ответ возразил, что по его инициативе «была создана рабочая группа под эгидой Минприроды как раз для внесудебного урегулирования ущерба и разработки плана рекультивации».

Также в интервью РБК Виктория Абрамченко рассказала:

что необходимо поменять миссию мусорной госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО);

о том, какой найден способ утилизации кладбищ кораблей;

анонсировала появление улучшенных экологических продуктов;

О том, как самоизоляция отразилась на мусоре, экспорте пшеницы и как поменялись ценности молодежи — читайте в интервью РБК.

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