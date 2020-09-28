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Потери Армении и Азербайджана, угроза кредиткам. Главные новости РБК

Потери сторон в боях в Нагорном Карабахе, задержан сын экс-губернатора Иркутской области, что угрожает кредитным картам, ответ Лукашенко Макрону на предложение уйти; главные новости — в обзоре РБК

Армения и Азербайджан сообщили о сотнях погибших

Минобороны Азербайджана заявило более чем о 550 убитых в Нагорном Карабахе армянских военных. Ранее в Ереване говорили, что в ходе боевых столкновений погибли более 200 военных Азербайджана.

  • Азербайджан сообщил, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами. Потери среди своих военнослужащих в Баку не огласили.
  • В Минобороны Армении сообщали о гибели 200 азербайджанских военнослужащих. Кроме того, в Ереване заявили об уничтожении 30 танков и единиц бронетехники и 20 беспилотников.
  • Боевые столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. В эскалации стороны обвинили друг друга, обе страны объявили мобилизацию. В Минобороны Армении заявили, что есть данные о вмешательстве Турции в ситуацию в Нагорном Карабахе.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении

По данным следствия, ущерб Иркутской области от действий депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко и его сообщника составил более 185 млн руб.

  • Следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца — экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
  • Следствие утверждает, что Левченко причастен к мошенничеству по делу о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое завели в феврале 2019 года. В рамках этого дела предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.
  • Андрея Левченко избрали в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Он является членом комитета по бюджету. С 2011 года также является гендиректором ЗАО «Стальконструкция». Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, губернатор Иркутской области в 2015–2019 годах.
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Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг, которое прошло первое чтение в Госдуме, создает угрозу для выдачи кредиток, считают банкиры. Под определение навязанных услуг могут попасть комиссии за снятие наличных и переводы по картам.

  • Весной правительство внесло в Госдуму проект поправок к действующему закону «О потребительском кредите», которые, в частности, запретят банкам обусловливать выдачу ссуды покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. В случае нарушения заемщик сможет рассчитывать на возмещение ущерба: кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере.
  • Как отмечает Ассоциация банков России (АБР), условия, когда заемщик может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. В частности, в законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только через суд.
  • АБР предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными. Это негативно отразится на интересах клиентов и снизит долю безналичных расчетов в экономике. Участники рынка предлагают исключить норму о возврате денег за навязанную услугу из законопроекта или хотя бы снизить ответственность за нарушение — не взыскивать сумму в двукратном размере.

Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

Лукашенко назвал французского лидера незрелым политиком, посоветовал ему «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами Франции. По его мнению, Макрон уделяет слишком много внимания «одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси».

Макрон предложил Лукашенко добровольно покинуть пост президента
Политика
Фото:Kay Nietfeld / Getty Images

  • По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был бы уйти с поста еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты «желтых жилетов». Сначала участники акций требовали не повышать цены и налоги на топливо, затем стали выступать за отставку президента. Кроме того, во Франции «периодически возникают» проблемы с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») и мусульманские протесты в Лионе и Марселе, сказал белорусский президент.
  • Накануне в интервью газете Le Journal du Dimanche Макрон охарактеризовал ситуацию в Белоруссии как кризис авторитарной власти, не способной понять логику демократии. В связи с этим, считает он, Лукашенко должен уйти с должности, и выразил восхищение демонстрантами в Белоруссии.
Автор
Сергей Саркисян
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