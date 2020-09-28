Потери Армении и Азербайджана, угроза кредиткам. Главные новости РБК

Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении

По данным следствия, ущерб Иркутской области от действий депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко и его сообщника составил более 185 млн руб.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца — экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Следствие утверждает, что Левченко причастен к мошенничеству по делу о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое завели в феврале 2019 года. В рамках этого дела предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

Андрея Левченко избрали в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ. Он является членом комитета по бюджету. С 2011 года также является гендиректором ЗАО «Стальконструкция». Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, губернатор Иркутской области в 2015–2019 годах.

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг, которое прошло первое чтение в Госдуме, создает угрозу для выдачи кредиток, считают банкиры. Под определение навязанных услуг могут попасть комиссии за снятие наличных и переводы по картам.

Весной правительство внесло в Госдуму проект поправок к действующему закону «О потребительском кредите», которые, в частности, запретят банкам обусловливать выдачу ссуды покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. В случае нарушения заемщик сможет рассчитывать на возмещение ущерба: кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере.

Как отмечает Ассоциация банков России (АБР), условия, когда заемщик может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты. В частности, в законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только через суд.

АБР предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными. Это негативно отразится на интересах клиентов и снизит долю безналичных расчетов в экономике. Участники рынка предлагают исключить норму о возврате денег за навязанную услугу из законопроекта или хотя бы снизить ответственность за нарушение — не взыскивать сумму в двукратном размере.

Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

Лукашенко назвал французского лидера незрелым политиком, посоветовал ему «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами Франции. По его мнению, Макрон уделяет слишком много внимания «одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси».