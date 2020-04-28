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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В ООН посоветовали не ждать возврата «старой нормальности» после кризиса, в Подмосковье возникли проблемы со скорыми, что станет с российским средним классом, Пентагон показал НЛО; главные новости — в обзоре РБК.

В ООН попросили не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, уровень безработицы и бедности в мире может стать «историческим», прогнозируют эксперты ООН. Они ожидают, что уже во втором квартале 2020 года без работы могут остаться 195 млн человек.

  • Больше всего, по мнению экспертов, пострадают малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые и трудовые мигранты.
  • В этой связи эксперты призывают страны работать над созданием новой экономики и увеличением числа рабочих мест. «Возвращения к «старой нормальности» не будет», — указывают они.
  • Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что ситуация оказался хуже глобального экономического кризиса 2008–2009 годов. Особую угрозу она увидела в возможной волне банкротств и безработице, которые могут не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить основы общества.

Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых

Жителям Московской области приходится иногда подолгу ожидать приезда карет скорой помощи. Губернатор Андрей Воробьев объяснил, что в регионе идет борьба с коронавирусом и на скорую ложится огромная нагрузка.

  • «Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», — сказал Воробьев.
  • По его словам, за три «ужасных ночи» на прошлой неделе в Подмосковье госпитализировали до 800 человек с пневмонией. Также скорым приходится ездить на дальние расстояние. Так происходит, когда из-за нехватки мест в одном городе, больных приходится везти в другой. Плюс увеличилось время госпитализации: пациентов принимают по 30–40 минут и машинам приходится ждать.

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате кризиса доходы упадут у всех слоев общества. Но если обедневшие богатые так и останутся богатыми, то вот средний класс может скатиться в бедность. Такой прогноз в интервью телеканалу РБК дал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

  • Эта тенденция, по его словам, коснется в первую очередь сферы услуг и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.
  • Пандемия коронавируса показала миру новую реальность, в которой государства ради спасения жизни людей готовы частично отказаться от экономического роста, считает ректор ВШЭ.
  • «Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5–7% ВВП в мировом измерении ради того, чтобы люди — пожилые люди, больные люди — прожили на 3–5 лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — пояснил Кузьминов.

Пентагон показал видео с НЛО

Министерство обороны США опубликовало три видеозаписи, ранее попавшие в сеть, на которых сняты «неопознанные явления». На видео запечатлены объекты, которые внешне не похожи ни на какие известные летательные аппараты.

  • На одной из записей пилоты американских истребителей F/A-18 сопровождают неизвестный объект размером с частный самолет. Слышно, как они удивлены тому, что объект летит против ветра, скорость которого достигает на такой высоте 120 миль в час (193 км/ч). В конце видео объект начинает вращаться.
  • «Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще», — говорится в заявлении Пентагона.
Автор: Сергей Витько
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