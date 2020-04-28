Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В ООН посоветовали не ждать возврата «старой нормальности» после кризиса, в Подмосковье возникли проблемы со скорыми, что станет с российским средним классом, Пентагон показал НЛО; главные новости — в обзоре РБК.

В ООН попросили не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, уровень безработицы и бедности в мире может стать «историческим», прогнозируют эксперты ООН. Они ожидают, что уже во втором квартале 2020 года без работы могут остаться 195 млн человек.

Больше всего, по мнению экспертов, пострадают малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые и трудовые мигранты.

В этой связи эксперты призывают страны работать над созданием новой экономики и увеличением числа рабочих мест. «Возвращения к «старой нормальности» не будет», — указывают они.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что ситуация оказался хуже глобального экономического кризиса 2008–2009 годов. Особую угрозу она увидела в возможной волне банкротств и безработице, которые могут не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить основы общества.

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