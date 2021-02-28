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Риски для экономики, «Мир» в Apple Pay. Главное за выходные

Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба, аналитики назвали главные риски для экономики России, Навального доставили в колонию, в Apple Pay добавят карты «Мир». Главные новости за выходные — в подборке РБК

Конфликт между Пашиняном и Генштабом Армении

На выходных конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и военными получил новое развитие. Президент республики Армен Саркисян отказался подписать указ об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна, которую ранее инициировал Пашинян. В пресс-службе президента заявили, что проект указа «в корне противоречит Конституции». Однако премьер не оставил попыток уволить Гаспаряна и направил президенту повторное ходатайство, заявив, что ожидает его подписания главой государства.

  • В Минобороны Армении потребовали не вовлекать военных в политические процессы в стране и «не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам». Ведомство подчеркнуло, что Минобороны и Вооруженные силы Армении находятся «вне политики».

Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование

В отношении техасской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes ведется расследование, им занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам США. О расследовании стало известно после того, как компания опубликовала ежегодную отчетность. Расследование касается продаж услуг и продукции внутри проектов, которые попали под американские санкции.

  • В 2014 году российская «дочка» Baker Hughes АО «Бейкер Хьюз» принимала участие в тендерах на освоение месторождений в Арктике, которые попадали под санкции США. Юридически это было возможно, однако американские юристы предупреждали, что это серая зона санкционного права, так как разница между дочерними структурами и филиалами, которые обязаны соблюдать санкции, не всегда очевидна. Baker Hughes была и в числе компаний, вышедших из проекта «Северный поток-2» на фоне санкций США.

S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году

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В 2021 году основными рисками для российской экономики станут ужесточение Западом санкций, ослабление макрополитической конструкции, а также транзит власти и внутриполитическая волатильность, считают аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P. Ухудшение материального благосостояния в России и размывание доверия к власти могут привести к разбалансировке макрофинансовых показателей, считают они.

  • Что касается санкций, то в S&P не ожидают принятия Западом крайних мер. В базовом сценарии агентства предполагаются санкции против отдельных лиц, несистемных банков и неэнергетических компаний.

В Apple Pay появятся карты «Мир»

С 27 апреля в сервисе Apple Pay станет доступным использование карт национальной платежной системы «Мир». Каждый банк сможет самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple. В Газпромбанке и ВТБ сообщили РБК, что реализуют функционал Apple Pay по картам «Мир» к дате запуска технологии. Привязать карту к сервису также планирует Промсвязьбанк.

  • В России Apple Pay был запущен в 2016 году, но все это время карты «Мир» нельзя было добавлять в этот сервис. Сейчас их можно привязывать к мобильным кошелькам Samsung Pay и Mir Pay, которые доступны пользователям смартфонов с операционной системой Android.

Навального доставили в колонию

Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не стали уточнять, где именно находится оппозиционер, но источники нескольких СМИ сообщали, что речь идет об ИК-2 в городе Покров. Оппозиционера поместили на карантин.

  • В ОНК ранее говорили, что по закону Навального должны этапировать по месту проживания, но поскольку в Москве нет колоний общего режима, его решили доставить в исправительное учреждение в Центральном федеральном округе.
  • В феврале суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен провести в колонии два с половиной года. Оппозиционер не признает вину. Во ФСИН заявили, что угрозы жизни и здоровью оппозиционера нет.
Авторы
Мария Лисицына, Наталия Анисимова
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