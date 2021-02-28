Риски для экономики, «Мир» в Apple Pay. Главное за выходные
Конфликт между Пашиняном и Генштабом Армении
На выходных конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и военными получил новое развитие. Президент республики Армен Саркисян отказался подписать указ об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна, которую ранее инициировал Пашинян. В пресс-службе президента заявили, что проект указа «в корне противоречит Конституции». Однако премьер не оставил попыток уволить Гаспаряна и направил президенту повторное ходатайство, заявив, что ожидает его подписания главой государства.
- В Минобороны Армении потребовали не вовлекать военных в политические процессы в стране и «не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам». Ведомство подчеркнуло, что Минобороны и Вооруженные силы Армении находятся «вне политики».
Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование
В отношении техасской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes ведется расследование, им занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам США. О расследовании стало известно после того, как компания опубликовала ежегодную отчетность. Расследование касается продаж услуг и продукции внутри проектов, которые попали под американские санкции.