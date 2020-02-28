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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Обострение ситуации в Идлибе, рекордное падение российского фондового рынка, коронавирус угрожает национальным резервам, Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров; главные новости — в обзоре РБК

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться. В результате авиаудара сирийских сил погибли 33 турецких военнослужащих. После атаки Анкара ответила ударом по конвою правительственных войск Сирии, передает Anadolu.

  • По данным Daily Sabah, в результате конвой был уничтожен. Под обстрел попали сирийские войска, которые передвигались по международной автостраде М-5.
  • На этом фоне власти Турции заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям, в том числе к Twitter, Instagram, Facebook, а также к мессенджеру WhatsApp.
  • Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе, используя, в частности, артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию.
  • Ситуация в Сирии обострилась 10 февраля после артобстрела турецкого поста в районе города Тафтаназ. Турция нанесла ответный удар, а 20 февраля поддерживаемая Анкарой сирийская оппозиция начала наступление против сил Асада. Сдерживать это наступление правительственным войскам помогают российские бомбардировщики.


Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

На фоне опасений в связи с распространением коронавируса индекс Мосбиржи на закрытие торгов 27 февраля просел на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года.

  • Биржевой курс европейской валюты на торгах впервые с сентября 2019 года преодолел отметку 73 руб. за евро. Курс доллара к рублю в течение дня превышал отметку 66 руб.
  • В свою очередь, ключевые американские индексы также продолжают падать. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, потеряв за день более 1 тыс. пунктов, а NASDAQ — на 4,61% (минус 414,30 пункта), S&P 500 — на 4,42% (минус 137,63 пункта).
  • Снижение также показали европейские биржи. Наибольшие потери понес Stoxx Europe 600, который опустился на 3,8%. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, немецкий DAX — на 3,19%, французский CAC 40 — на 3,32%.


Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов России

Разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу сократился до минимального значения.

  • По действующему бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы сверх установленной цены отсечения ($42,4 за баррель марки Urals) поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
  • За неделю нефтяные котировки обвалились на 13%. Накануне стоимость марки Brent упала до уровня $50,97, а цена Urals — ниже $50.
  • Обвал произошел на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции. Инвесторы опасаются замедления роста мировой экономики из-за карантинных и иных мер по борьбе с эпидемией.
  • Опрошенные РБК экономисты считают, что приближение рынка к значениям $50 за баррель будет означать увеличение зависимости рубля от нефти и, как следствие, ослабление российской валюты и замедление накопления ФНБ, который служит суверенной «подушкой безопасности».


Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Журнал уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова. В январе 2020 года они продали свой стартап Veeam Software за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Тогда издание предположило, что состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.

  • Однако после раскрытия деталей сделки выяснилось, что 10% доли предпринимателей в стартапе перешло в опционный пул для ключевых сотрудников. Кроме того, с полученных $900 млн каждому из бизнесменов придется заплатить налоги.
  • Таким образом, у Тимашева, который живет в США, доход от сделки составит $630 млн, а у налогового резидента Швейцарии Баронова — $720 млн. С учетом других активов у Тимашева теперь $680 млн, а у Баронова — $770 млн, указывает издание.
  • Компания Veeam Software была основана в 2006 году. Она разрабатывает программное обеспечение для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред.
Автор: Сергей Витько
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