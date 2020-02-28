Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб продолжает накаляться. В результате авиаудара сирийских сил погибли 33 турецких военнослужащих. После атаки Анкара ответила ударом по конвою правительственных войск Сирии, передает Anadolu.

По данным Daily Sabah, в результате конвой был уничтожен. Под обстрел попали сирийские войска, которые передвигались по международной автостраде М-5.

На этом фоне власти Турции заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям, в том числе к Twitter, Instagram, Facebook, а также к мессенджеру WhatsApp.

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе, используя, в частности, артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию.

Ситуация в Сирии обострилась 10 февраля после артобстрела турецкого поста в районе города Тафтаназ. Турция нанесла ответный удар, а 20 февраля поддерживаемая Анкарой сирийская оппозиция начала наступление против сил Асада. Сдерживать это наступление правительственным войскам помогают российские бомбардировщики.



Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

На фоне опасений в связи с распространением коронавируса индекс Мосбиржи на закрытие торгов 27 февраля просел на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года.