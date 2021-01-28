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Россиян стало меньше, опрос пострадавших 23 января. Главные новости РБК

Против «ковид-паспортов» выступила Голикова, россиян стало меньше, полиция расследует применение силы своими сотрудниками на митинге, «Сбер» согласовал сделку по Goods.ru; основные события — в обзоре РБК

Голикова увидела вред в «ковид-паспортах»

По словам вице-премьера, в России уже есть официальный документ, который подтверждает факт прохождения вакцинации гражданами.

  • На совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова назвала введение дополнительных кроме установленного сертификата документов о прививках «вредным» и «нецелесообразным».
  • «Введение паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — заявила она.
  • В начале года Путин поручил правительству проработать вопрос международного признания документов о получении гражданами прививки от коронавируса. Это должно было облегчить передвижение людей между странами. Однако представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что организация пока не рекомендует введение подобных документов для путешественников из-за дефицита вакцин в мире и неполной информации о влиянии прививок на распространение COVID-19.
  • Ввести «ковид-паспорта» предлагали в нескольких российских регионах. Так, в частности, с подобной инициативой выступали в Башкирии. После слов Голиковой власти республики приостановили введение «ковидных паспортов». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, такой паспорт «может быть, но вот условия оформления — это предмет серьезного разговора».

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Сокращение населения России

Росстат опубликовал предварительные данные о численности населения России по итогам 2020 года, в котором мир встретился с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

  • По информации ведомства, численность населения России за год сократилась на более чем 500 тыс. человек.
  • В стране на 1 января 2021 года постоянно проживали 146,24 млн человек, тогда как на 1 января 2020 года их было 146,75 млн.
  • Более масштабное сокращение населения наблюдалось в России по итогам 2005 года: тогда оно уменьшилось на 564,5 тыс. человек.
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Полиция опросила пострадавших от применения силы на акции в Москве

Управление собственной безопасности московского главка МВД опрашивает участников несанкционированной акции 23 января, которым пришлось обращаться за медпомощью из-за травм. Это первый случай, когда УСБ проявляет интерес к возможным злоупотреблениям полиции на митингах.

  • Случаями применения силы правоохранительными органами на митингах в Москве занялись сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) главного управления МВД по Москве. Они опрашивают участников несогласованной акции протеста против задержания Алексея Навального, которые обращались в медучреждения с травмами из-за применения силы сотрудниками полиции, рассказали РБК юристы Комитета против пыток и проекта «Апология протеста», работающие с пострадавшими, а также сами опрошенные. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что на несогласованных акциях протеста в городе были зафиксированы случаи несоразмерного применения силы полицией, воспрепятствования работе СМИ и нарушения прав задержанных.
  • В то же время столичная полиция составила в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции, административные протоколы.
  • Полиция задержала Сайд-Мухаммада Джумаева, который во время акции подрался с сотрудниками ОМОНа.
  • Московский областной суд отклонил апелляцию Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционера под стражу на 30 суток.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Сбер» станет основным владельцем Goods.ru

Планируется, что доля Сбербанка в капитале Goods.ru составит 85%, у «М.Видео-Эльдорадо» останется 10%, а 5% сохранит за собой основатель маркетплейса Александр Тынкован.

  • В рамках готовящейся сделки Goods.ru оценивается примерно в 10 млрд руб. «Сбер» вложит в развитие компании около 30 млрд руб., а также выкупит часть долей, принадлежащих «М.Видео-Эльдорадо» за 4 млрд руб.
  • Группа «М.Видео-Эльдорадо», в свою очередь, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса, в том числе на расширении ассортимента собственного маркетплейса, а также продолжит текущие совместные проекты с Goods.ru.

Конкурентам Wildberries предложили субсидии за экспорт товаров

Минпромторг подготовил новый вариант проекта постановления правительства о предоставлении маркетплейсам субсидий, который значительно расширил список их возможных получателей.

  • Министерство готово субсидировать затраты при экспорте отечественной продукции за рубеж маркетплейсам с российскими бенефициарами, а также тем, где не более 50% принадлежит компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах, включенных в список Минфина.
  • В случае получения субсидии маркетплейс не должен будет брать комиссию за транспортировку и хранение продукции за рубеж с ее продавца.
  • Это уже второе предложение о поддержке экспорта. Ранее чиновники предлагали выделять на это в 2021–2023 годах ежегодно по 500 млн руб. Но в первоначальной версии проекта предусматривалось, что на субсидии смогут претендовать только маркетплейсы без иностранного участия. Таким образом, он распространялся только на Wildberries, а на других крупных участников рынка, в том числе на Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия», нет.
Автор
Владислав Гордеев
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