Россиян стало меньше, опрос пострадавших 23 января. Главные новости РБК

Сокращение населения России
Росстат опубликовал предварительные данные о численности населения России по итогам 2020 года, в котором мир встретился с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
- По информации ведомства, численность населения России за год сократилась на более чем 500 тыс. человек.
- В стране на 1 января 2021 года постоянно проживали 146,24 млн человек, тогда как на 1 января 2020 года их было 146,75 млн.
- Более масштабное сокращение населения наблюдалось в России по итогам 2005 года: тогда оно уменьшилось на 564,5 тыс. человек.
Полиция опросила пострадавших от применения силы на акции в Москве
Управление собственной безопасности московского главка МВД опрашивает участников несанкционированной акции 23 января, которым пришлось обращаться за медпомощью из-за травм. Это первый случай, когда УСБ проявляет интерес к возможным злоупотреблениям полиции на митингах.
- Случаями применения силы правоохранительными органами на митингах в Москве занялись сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) главного управления МВД по Москве. Они опрашивают участников несогласованной акции протеста против задержания Алексея Навального, которые обращались в медучреждения с травмами из-за применения силы сотрудниками полиции, рассказали РБК юристы Комитета против пыток и проекта «Апология протеста», работающие с пострадавшими, а также сами опрошенные. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что на несогласованных акциях протеста в городе были зафиксированы случаи несоразмерного применения силы полицией, воспрепятствования работе СМИ и нарушения прав задержанных.
- В то же время столичная полиция составила в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции, административные протоколы.
- Полиция задержала Сайд-Мухаммада Джумаева, который во время акции подрался с сотрудниками ОМОНа.
- Московский областной суд отклонил апелляцию Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционера под стражу на 30 суток.
«Сбер» станет основным владельцем Goods.ru
Планируется, что доля Сбербанка в капитале Goods.ru составит 85%, у «М.Видео-Эльдорадо» останется 10%, а 5% сохранит за собой основатель маркетплейса Александр Тынкован.
- В рамках готовящейся сделки Goods.ru оценивается примерно в 10 млрд руб. «Сбер» вложит в развитие компании около 30 млрд руб., а также выкупит часть долей, принадлежащих «М.Видео-Эльдорадо» за 4 млрд руб.
- Группа «М.Видео-Эльдорадо», в свою очередь, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса, в том числе на расширении ассортимента собственного маркетплейса, а также продолжит текущие совместные проекты с Goods.ru.
Конкурентам Wildberries предложили субсидии за экспорт товаров
Минпромторг подготовил новый вариант проекта постановления правительства о предоставлении маркетплейсам субсидий, который значительно расширил список их возможных получателей.
- Министерство готово субсидировать затраты при экспорте отечественной продукции за рубеж маркетплейсам с российскими бенефициарами, а также тем, где не более 50% принадлежит компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах, включенных в список Минфина.
- В случае получения субсидии маркетплейс не должен будет брать комиссию за транспортировку и хранение продукции за рубеж с ее продавца.
- Это уже второе предложение о поддержке экспорта. Ранее чиновники предлагали выделять на это в 2021–2023 годах ежегодно по 500 млн руб. Но в первоначальной версии проекта предусматривалось, что на субсидии смогут претендовать только маркетплейсы без иностранного участия. Таким образом, он распространялся только на Wildberries, а на других крупных участников рынка, в том числе на Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия», нет.