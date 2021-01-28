Россиян стало меньше, опрос пострадавших 23 января. Главные новости РБК

Сокращение населения России

Росстат опубликовал предварительные данные о численности населения России по итогам 2020 года, в котором мир встретился с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации ведомства, численность населения России за год сократилась на более чем 500 тыс. человек.

В стране на 1 января 2021 года постоянно проживали 146,24 млн человек, тогда как на 1 января 2020 года их было 146,75 млн.

Более масштабное сокращение населения наблюдалось в России по итогам 2005 года: тогда оно уменьшилось на 564,5 тыс. человек.

Полиция опросила пострадавших от применения силы на акции в Москве

Управление собственной безопасности московского главка МВД опрашивает участников несанкционированной акции 23 января, которым пришлось обращаться за медпомощью из-за травм. Это первый случай, когда УСБ проявляет интерес к возможным злоупотреблениям полиции на митингах.

Случаями применения силы правоохранительными органами на митингах в Москве занялись сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) главного управления МВД по Москве. Они опрашивают участников несогласованной акции протеста против задержания Алексея Навального, которые обращались в медучреждения с травмами из-за применения силы сотрудниками полиции, рассказали РБК юристы Комитета против пыток и проекта «Апология протеста», работающие с пострадавшими, а также сами опрошенные. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что на несогласованных акциях протеста в городе были зафиксированы случаи несоразмерного применения силы полицией, воспрепятствования работе СМИ и нарушения прав задержанных.

В то же время столичная полиция составила в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции, административные протоколы.

Полиция задержала Сайд-Мухаммада Джумаева, который во время акции подрался с сотрудниками ОМОНа.

Московский областной суд отклонил апелляцию Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционера под стражу на 30 суток.

«Сбер» станет основным владельцем Goods.ru

Планируется, что доля Сбербанка в капитале Goods.ru составит 85%, у «М.Видео-Эльдорадо» останется 10%, а 5% сохранит за собой основатель маркетплейса Александр Тынкован.

В рамках готовящейся сделки Goods.ru оценивается примерно в 10 млрд руб. «Сбер» вложит в развитие компании около 30 млрд руб., а также выкупит часть долей, принадлежащих «М.Видео-Эльдорадо» за 4 млрд руб.

Группа «М.Видео-Эльдорадо», в свою очередь, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса, в том числе на расширении ассортимента собственного маркетплейса, а также продолжит текущие совместные проекты с Goods.ru.

Конкурентам Wildberries предложили субсидии за экспорт товаров

Минпромторг подготовил новый вариант проекта постановления правительства о предоставлении маркетплейсам субсидий, который значительно расширил список их возможных получателей.