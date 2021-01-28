Рекордная выручка Apple, трекеры в госприложениях. Главные новости РБК

В госприложениях нашли трекеры данных

Большинство изученных экспертами государственных мобильных приложений передает данные пользователей третьим лицам, выяснили эксперты некоммерческой организации «Инфокультура», которая специализируется на проведении экспертизы в области открытых данных.

88% госприложений имеют хотя бы один трекер, который передает данные третьим лицам — сторонним компаниям. Это сервис, который используется для отслеживания действий пользователей и информации о них через мобильные приложения. Встроенные трекеры есть в том числе в таких популярных приложениях как «Госуслуги» и «Активный гражданин».

Большая часть трекеров, используемых в этих мобильных приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США (86%), а одно из приложений — «Услуги РТ» — использует трекер организации в юрисдикции Японии. Также авторы аналитической записки выяснили, что все изученные приложения запрашивают как минимум одно разрешение, которое Google относит к небезопасным.

В Минцифры, комментируя исследование, сообщили РБК, что использование трекеров — стандартная практика. «Все данные пользователей в системе электронного правительства защищены, приватность сохраняется», — заявил РБК замминистра Олег Качанов.

Какие именно приложения используют трекеры данных, и почему это может быть небезопасным с точки зрения приватности, читайте в материале РБК.

Apple получила рекордную выручку

Выручка компания Apple выросла на 21% за первый квартал 2021 финансового года, следует из финансовой отчетности компании.

Первый квартал 2021 финансового год закончился 26 декабря 2020 года. По его итогам компания выручка компании составила рекордные $111,4 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее ($91,8 млрд). Чистая прибыль компании также выросла — до $28,75 млрд по сравнению с $22,23 млрд в 2019 году.

На долю международных продаж пришлось 64% квартальной выручки, основной вклад в нее внести продажи телефонов, ноутбуков, планшетов и услуги сервисов. Рекордная выручка зафиксирована в продажах iPhone (+17%, до $65,6 млрд), с продаж линейки Mac выручка выросла на 21%, с продажи iPad — на 41%. Cервисный бизнес Apple принес больше на 24%.

За год стоимость акций компании подскочила на 84%. По данным The Wall Street Journal, энтузиазм инвесторов был связан как с последней моделью iPhone, так и с ростом расходов потребителей на продукцию компании из-за перехода на удаленку. iPhone 12 и другие гаджеты: какие продукты представила Apple Фотогалерея

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