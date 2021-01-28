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Рекордная выручка Apple, трекеры в госприложениях. Главные новости РБК

Банки меньше заработают из-за низких ставок; жилье должников стали реже выставлять на долги; Apple получила рекордную прибыль; в госприложениях нашли трекеры данных — в обзоре РБК
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Банки недополучат ₽1,5 трлн

Российские банки в 2021–2022 годах могут недополучить 1,4–1,6 трлн руб. чистого процентного дохода из-за исторически низких процентных ставок, считают аналитики рейтингового агентства S&P.

  • Чистый процентный доход российских банков будет на 1,4–1,6 трлн руб. ($19–21 млрд) меньше того объема, который они могли бы получить, если бы средний показатель чистой процентной маржи в банковском секторе в следующие два года оставался на уровне 4%. В 2021 году этот показатель может снизиться до исторического минимума 3,25–3,5%, а в 2022 году — еще на 25 базисных пунктов, считают аналитики.
  • Снижение чистой процентной маржи произойдет из-за ускоренного падения доходности по кредитам в сравнении со стоимостью привлечения депозитов. На это влияют рефинансирование и наступления сроков погашения кредитов, выданных в прошлые годы по более высоким ставкам, сохранение мягкой денежно-кредитной политики ЦБ, рост доли ипотечного кредитования (ставки по ипотеке ниже, чем по потребкреддитам) и высокая конкуренция между банками.
  • Потери чистого процентного дохода приведут к замедлению генерирования капитала в банковском секторе, что, в свою очередь, снизит устойчивость сектора к потенциальному стрессу в среднесрочной перспективе, предупреждают в S&P. Банки продолжат сокращать расходы на сеть отделений, но будут вкладывать значительные ресурсы в технологическую трансформацию (до 15-17% операционных расходов), в защиту данных и кибербезопасность.

В госприложениях нашли трекеры данных

Большинство изученных экспертами государственных мобильных приложений передает данные пользователей третьим лицам, выяснили эксперты некоммерческой организации «Инфокультура», которая специализируется на проведении экспертизы в области открытых данных.

  • 88% госприложений имеют хотя бы один трекер, который передает данные третьим лицам — сторонним компаниям. Это сервис, который используется для отслеживания действий пользователей и информации о них через мобильные приложения. Встроенные трекеры есть в том числе в таких популярных приложениях как «Госуслуги» и «Активный гражданин».
  • Большая часть трекеров, используемых в этих мобильных приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США (86%), а одно из приложений — «Услуги РТ» — использует трекер организации в юрисдикции Японии. Также авторы аналитической записки выяснили, что все изученные приложения запрашивают как минимум одно разрешение, которое Google относит к небезопасным.
  • В Минцифры, комментируя исследование, сообщили РБК, что использование трекеров — стандартная практика. «Все данные пользователей в системе электронного правительства защищены, приватность сохраняется», — заявил РБК замминистра Олег Качанов.
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Какие именно приложения используют трекеры данных, и почему это может быть небезопасным с точки зрения приватности, читайте в материале РБК.

Apple получила рекордную выручку

Выручка компания Apple выросла на 21% за первый квартал 2021 финансового года, следует из финансовой отчетности компании.

  • Первый квартал 2021 финансового год закончился 26 декабря 2020 года. По его итогам компания выручка компании составила рекордные $111,4 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее ($91,8 млрд). Чистая прибыль компании также выросла — до $28,75 млрд по сравнению с $22,23 млрд в 2019 году.
  • На долю международных продаж пришлось 64% квартальной выручки, основной вклад в нее внести продажи телефонов, ноутбуков, планшетов и услуги сервисов. Рекордная выручка зафиксирована в продажах iPhone (+17%, до $65,6 млрд), с продаж линейки Mac выручка выросла на 21%, с продажи iPad — на 41%. Cервисный бизнес Apple принес больше на 24%.
  • За год стоимость акций компании подскочила на 84%. По данным The Wall Street Journal, энтузиазм инвесторов был связан как с последней моделью iPhone, так и с ростом расходов потребителей на продукцию компании из-за перехода на удаленку.
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В России стали продавать меньше жилья за долги

В 2020 году судебные приставы в интересах кредиторов выставили на торги на 14,1% меньше квартир, чем годом ранее.

  • Совокупная стоимость выставленного на продажу жилья снизилась — на 19%. Средняя цена недвижимости, продаваемой за долги упала на 6%, до 2,07 млн руб. В условиях пандемии банки предпочитали договариваться с должниками без суда и соблюдали мораторий Центробанка на принудительное выселение.
  • Другой тренд 2020 года — предложение на торгах недостроенной недвижимости для покрытия обязательств граждан, когда на продажу выставляется не имущество, а права требования по незавершенному строительству. По мнению экспертов, это говорит о тенденции сокращения сроков между первым неплатежом по кредиту и подачей иска в суд.
  • В этом году в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств ожидают рост рынка взысканий. По их расчетам, банки выставят на продажу долги на 480–500 млрд руб. Это связано с ростом ипотечного рынка: вместе с ним неизбежно будет расти и объемы просроченной ипотеки, и предложение и реализация недвижимости на публичных торгах
Автор
Наталья Демченко
пандемия коронавирус недвижимость личные данные приложения Apple Inc главные новости ипотека банки
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