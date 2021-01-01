Ограничения для инвесторов, 3 млн заболели в России. Главные новости РБК

Япония после нового штамма закрылась

Власти Японии ввели временный запрет на въезд в страну для всех иностранцев из-за распространения нового более заразного британского штамма коронавируса. Ограничение вступит в силу 28 декабря и продлится как минимум до конца января 2021 года.

Перед объявлением о закрытии границ мутировавший вирус выявили, по крайней мере, у пятерых жителей Японии. Все они накануне вернулись из Великобритании и сейчас изолированы.

Британские ученые допустили, что новый штамм может привести к росту госпитализаций и, соответственно, смертности от COVID-19. Российские эксперты считают, что делать такие выводы рано, поскольку нет достаточной статистики по новому варианту коронавируса.

Тем временем в Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. Кампания стартовала в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии, вакцина будет бесплатной, а прививка — добровольной. Пока европейский регулятор одобрил препарат, разработанный американской Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Биткоин обновляет максимум

В выходные курс первой криптовалюты несколько раз обновил исторический максимум. Утром 26 декабря биткоин перевалил за отметку $25 тыс., к вечеру того же дня — $26 тыс.

На следующий день рост продолжился: к 9 утра курс биткоина за последние сутки вырос на 11,5% и достиг $27,7 тыс., его капитализация увеличилась до $510 млрд. Несколько часов спустя его стоимость превысила отметку $28 тыс. C начала года главная цифровая монета подорожала на 285%.

Активная фаза роста криптовалюты началась в середине декабря. В будущем, по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, возможны как дальнейший рост, так и обрушение цены по примеру 2017–2018 годов, когда биткоин после достижения отметки $20 тыс. обвалился к конечным $3,2 тыс.

Эксперты дают и позитивные прогнозы: экономист Роберт Киёсаки считает, что биткоин подорожает до $50 тыс., его цена будет расти из-за притока на крипторынок институциональных инвесторов, а также из-за экономических проблем в США.

В ЦБ рассказали о будущих ограничениях для начинающих инвесторов

Центробанк подготовил законопроект с ограничениями для неопытных инвесторов, чтобы не допустить продажу им сложных для понимания финансовых продуктов с высокими рисками.

В списке разрешенных к продаже начинающим игрокам семь продуктов. Среди них российские гособлигации; российские акции с листингом на биржах; иностранные акции из зарубежных фондовых индексов, разрешенные в России, и другие ценные бумаги.

Законопроект дает ЦБ возможность ограничивать продажу сложных финансовых инструментов даже опытным инвесторам, если им дали неполную или недостоверную информацию о продукте и связанных с ним рисках.

В декабре регулятор сообщил, что более 60% продаж сложных инвестпродуктов банками приходится на неопытных клиентов. Перед этим глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала банкам как минимум на год прекратить продавать сложные инструменты начинающим инвесторам.

Кремль сообщил о «припавшей» экономике России

Российская экономика показала падение на фоне пандемии коронавируса, но оно было меньше, чем у других стран, заявил Дмитрий Песков. Он считает, что это произошло благодаря «хирургической точечной помощи», которую оказывали власти.