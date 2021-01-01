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Ограничения для инвесторов, 3 млн заболели в России. Главные новости РБК

Минздрав разрешил применение «Спутника V» для вакцинации пожилых людей, Япония закрыла въезд из-за британского штамма COVID-19, биткоин обновляет рекорды, ЦБ ограничивает начинающих инвесторов. Главные новости — в обзоре РБК

В России более 3 млн заболевших коронавирусом

Россия стала четвертой в мире страной (после США, Бразилии и Индии), где число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 3 млн. Рост заболеваемости в последние недели в Роспотребнадзоре объяснили активностью граждан перед Новым годом.

  • Минздрав одобрил вакцину «Спутник V», разработанную Центром Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для применения для людей старше 60 лет. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, проведенные клинические испытания показали эффективность и безопасность препарата для пожилых граждан.
  • Двумя днями ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины на людях старше 60 лет завершены — в них принимали участие жители Москвы. В столице запись на вакцинацию откроется 28 декабря.
  • В РФПИ заявили, что клинические испытания на гражданах старшего поколения показали эффективность «Спутника V» 90%. Ранее 68-летний президент Владимир Путин объяснял свой отказ делать прививку от COVID-19 возрастом и пока еще не завершившимися испытаниями вакцины. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент все же планирует вакцинироваться.

В европейских странах началась вакцинация от коронавируса
Общество
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

Япония после нового штамма закрылась

Власти Японии ввели временный запрет на въезд в страну для всех иностранцев из-за распространения нового более заразного британского штамма коронавируса. Ограничение вступит в силу 28 декабря и продлится как минимум до конца января 2021 года.

  • Перед объявлением о закрытии границ мутировавший вирус выявили, по крайней мере, у пятерых жителей Японии. Все они накануне вернулись из Великобритании и сейчас изолированы.
  • Британские ученые допустили, что новый штамм может привести к росту госпитализаций и, соответственно, смертности от COVID-19. Российские эксперты считают, что делать такие выводы рано, поскольку нет достаточной статистики по новому варианту коронавируса.
  • Тем временем в Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. Кампания стартовала в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии, вакцина будет бесплатной, а прививка — добровольной. Пока европейский регулятор одобрил препарат, разработанный американской Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
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Биткоин обновляет максимум

В выходные курс первой криптовалюты несколько раз обновил исторический максимум. Утром 26 декабря биткоин перевалил за отметку $25 тыс., к вечеру того же дня — $26 тыс.

  • На следующий день рост продолжился: к 9 утра курс биткоина за последние сутки вырос на 11,5% и достиг $27,7 тыс., его капитализация увеличилась до $510 млрд. Несколько часов спустя его стоимость превысила отметку $28 тыс. C начала года главная цифровая монета подорожала на 285%.
  • Активная фаза роста криптовалюты началась в середине декабря. В будущем, по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, возможны как дальнейший рост, так и обрушение цены по примеру 2017–2018 годов, когда биткоин после достижения отметки $20 тыс. обвалился к конечным $3,2 тыс.
  • Эксперты дают и позитивные прогнозы: экономист Роберт Киёсаки считает, что биткоин подорожает до $50 тыс., его цена будет расти из-за притока на крипторынок институциональных инвесторов, а также из-за экономических проблем в США.

В ЦБ рассказали о будущих ограничениях для начинающих инвесторов

Центробанк подготовил законопроект с ограничениями для неопытных инвесторов, чтобы не допустить продажу им сложных для понимания финансовых продуктов с высокими рисками.

ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению
Финансы
Эльвира Набиуллина

  • В списке разрешенных к продаже начинающим игрокам семь продуктов. Среди них российские гособлигации; российские акции с листингом на биржах; иностранные акции из зарубежных фондовых индексов, разрешенные в России, и другие ценные бумаги.
  • Законопроект дает ЦБ возможность ограничивать продажу сложных финансовых инструментов даже опытным инвесторам, если им дали неполную или недостоверную информацию о продукте и связанных с ним рисках.
  • В декабре регулятор сообщил, что более 60% продаж сложных инвестпродуктов банками приходится на неопытных клиентов. Перед этим глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала банкам как минимум на год прекратить продавать сложные инструменты начинающим инвесторам.

Кремль сообщил о «припавшей» экономике России

Российская экономика показала падение на фоне пандемии коронавируса, но оно было меньше, чем у других стран, заявил Дмитрий Песков. Он считает, что это произошло благодаря «хирургической точечной помощи», которую оказывали власти.

  • В середине декабря президент Владимир Путин оценил падение российской экономики в 3,6% — по его словам, этот показатель ниже, чем в США и почти во всех странах Европы. По итогам года российский ВВП может сократиться до 3,9%, допускал он ранее.
  • С оценкой не согласен глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который ожидает падения ВВП на 5% с учетом второй волны пандемии. Он призвал государство увеличить поддержку малого и среднего бизнеса. На эту необходимость также указывал Международный валютный фонд.
  • Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает, что падение ВВП в 2020 году составит 3,9%, а в 2021 году вырастет на 3,3%.
Авторы
Михаил Котляр, Наталия Анисимова
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