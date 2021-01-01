Ограничения для инвесторов, 3 млн заболели в России. Главные новости РБК

Япония после нового штамма закрылась
Власти Японии ввели временный запрет на въезд в страну для всех иностранцев из-за распространения нового более заразного британского штамма коронавируса. Ограничение вступит в силу 28 декабря и продлится как минимум до конца января 2021 года.
- Перед объявлением о закрытии границ мутировавший вирус выявили, по крайней мере, у пятерых жителей Японии. Все они накануне вернулись из Великобритании и сейчас изолированы.
- Британские ученые допустили, что новый штамм может привести к росту госпитализаций и, соответственно, смертности от COVID-19. Российские эксперты считают, что делать такие выводы рано, поскольку нет достаточной статистики по новому варианту коронавируса.
- Тем временем в Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. Кампания стартовала в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии, вакцина будет бесплатной, а прививка — добровольной. Пока европейский регулятор одобрил препарат, разработанный американской Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
Биткоин обновляет максимум
В выходные курс первой криптовалюты несколько раз обновил исторический максимум. Утром 26 декабря биткоин перевалил за отметку $25 тыс., к вечеру того же дня — $26 тыс.
- На следующий день рост продолжился: к 9 утра курс биткоина за последние сутки вырос на 11,5% и достиг $27,7 тыс., его капитализация увеличилась до $510 млрд. Несколько часов спустя его стоимость превысила отметку $28 тыс. C начала года главная цифровая монета подорожала на 285%.
- Активная фаза роста криптовалюты началась в середине декабря. В будущем, по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, возможны как дальнейший рост, так и обрушение цены по примеру 2017–2018 годов, когда биткоин после достижения отметки $20 тыс. обвалился к конечным $3,2 тыс.
- Эксперты дают и позитивные прогнозы: экономист Роберт Киёсаки считает, что биткоин подорожает до $50 тыс., его цена будет расти из-за притока на крипторынок институциональных инвесторов, а также из-за экономических проблем в США.
В ЦБ рассказали о будущих ограничениях для начинающих инвесторов
Центробанк подготовил законопроект с ограничениями для неопытных инвесторов, чтобы не допустить продажу им сложных для понимания финансовых продуктов с высокими рисками.
- В списке разрешенных к продаже начинающим игрокам семь продуктов. Среди них российские гособлигации; российские акции с листингом на биржах; иностранные акции из зарубежных фондовых индексов, разрешенные в России, и другие ценные бумаги.
- Законопроект дает ЦБ возможность ограничивать продажу сложных финансовых инструментов даже опытным инвесторам, если им дали неполную или недостоверную информацию о продукте и связанных с ним рисках.
- В декабре регулятор сообщил, что более 60% продаж сложных инвестпродуктов банками приходится на неопытных клиентов. Перед этим глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала банкам как минимум на год прекратить продавать сложные инструменты начинающим инвесторам.
Кремль сообщил о «припавшей» экономике России
Российская экономика показала падение на фоне пандемии коронавируса, но оно было меньше, чем у других стран, заявил Дмитрий Песков. Он считает, что это произошло благодаря «хирургической точечной помощи», которую оказывали власти.
- В середине декабря президент Владимир Путин оценил падение российской экономики в 3,6% — по его словам, этот показатель ниже, чем в США и почти во всех странах Европы. По итогам года российский ВВП может сократиться до 3,9%, допускал он ранее.
- С оценкой не согласен глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который ожидает падения ВВП на 5% с учетом второй волны пандемии. Он призвал государство увеличить поддержку малого и среднего бизнеса. На эту необходимость также указывал Международный валютный фонд.
- Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает, что падение ВВП в 2020 году составит 3,9%, а в 2021 году вырастет на 3,3%.
Авторы
Михаил Котляр, Наталия Анисимова